Sarı-lacivertlilerin yıldızı, eski takım arkadaşına sahip çıktı ve onun üstün yeteneklerinden bahsetti. Özil, ayrımcılığa da karşı çıktı.

Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, eski takım arkadaşı Bukayo Saka'ya saygı duyduğunu söyledi ve Euro 2020 gibi büyük bir finalde kritik penaltıyı atmaya birçok oyuncunun cesaret edemeyeceğini vurguladı.

19 yaşındaki İngiliz oyuncu, Euro 2020'de tam da bunu yaptı. Ancak penaltıyı kaçırınca İngiltere, İtalya'ya elenerek kupaya uzandı.

Bundan önceki turnuvalarda elde ettiği tüm başarılara rağmen Saka'ya söz konusu penaltısının ardından kaçınılmaz eleştiriler geldi, ancak Arsenal'in futbolcusu meslektaşlarından destek almaya devam ediyor.

Ne söylendi?

Ocak ayında Arsenal'den Fenerbahçe'ye transfer olan Mesut Özil, Sky Sports'a verdiği demeçte Bukayo Saka'nın güçlü karakterini ve heyecan verici potansiyelini şu sözlerl anlattı:

"Bukayo'ya çok üzüldüm. Penaltı kaçırmanın nasıl bir his olduğunu kendi tecrübelerimden biliyorum.

"Bir finalde, en son penaltıda genç bir oyuncu olarak bir ulusun sorumluluğunu üstlenmek saygı duyulması gereken bir hareket. Birçok oyuncu bunu yapmaya cesaret edemez.

"Bukayo mütevazı bir genç oyuncu. Onu, hayali için çok çalışan ve onu gerçekleştirmek için elinden gelen her şeyi yapan çok kararlı bir genç adam olarak tanıdım.

"Bukayo, pek çoğunun sahip olmadığı bir yetenekle kutsanmıştır.

"Zaten olduğu gibi alçakgönüllü ve kararlı kalırsa, önünde harika bir geleceği olduğuna ve harika bir oyuncu olabileceğine yüzde 100 inanıyorum.

"O gerçekten harika bir yetenek ve gelecekte İngiltere Milli Takımı ile onun için çok daha büyük maçlar olacağına eminim."

Futbolda ırkçılık sona erecek mi?

Jadon Sancho ve Marcus Rashford da İngiltere adına final maçında penaltı kaçıran isimlerdi.

Saka gibi onlar da sosyal medya trolleri tarafından ırkçı tacize maruz kaldılar, ancak üçü de nefretin kazanmasına izin vermeyeceklerine ve modern toplumda önyargı ve ayrımcılığa karşı mücadeleye devam edeceklerine yemin ettiler.

Bu davanın bir parçası olan Mesut Özil, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Maalesef topluluğumuzda her zaman oyunculara ırksal olarak hakaret eden ve tehdit eden küçük bir kesim olacaktır.

"Oyuncuları güçlü tutan olumlu mesajlara daha fazla odaklanmalıyız."