Manchester United'ın golcüsü Mason Greenwood'dan şaşırtan itiraf

İngiliz forvet, en çok zorlandığı savunma oyuncusunu açıkladı ve bu ismin, sürpriz bir futbolcu olduğunun farkında.

Her hücum oyuncusunun zorlandığı savunmacılar vardır. Bunları da zaman zaman medya aracılığı ile dile getirirler.

Bu zorlanılan rakipler genelde o ligin en gözde savunmacıları olur. Manchester United'ın forveti Mason Greenwood'un ise tercihi oldukça şaşırtıcı.

2019 yılında A takıma giren ve ligin savunmacılarına zor anlar yaşatan 19 yaşındaki futbolcu, kendisini en çok zorlayan rakip savunma oyuncusunun Fulham'ın sol beki Joe Bryan olduğunu itiraf etti.

Ne söylendi?

Greenwood, Manchester United'ın internet sitesine verdiği demeçte sorulan popüler soruyu şu sözlerle yanıtladı:

"Bu iyi bir soru. Şaşırtıcı olabilir, ancak Fulham için oynayan Joe Bryan'ı tanıyor musunuz?

"Onlarla Old Trafford'da ve deplasmanda oynadığımız maçlarda bana alan ve zaman tanımadı. Benim için en zor maçlarımdan biriydi.

"Adını söyleyeceğimi düşünmeyeceğiniz biri ama bana sıkı sıkıya yaklaşıyor ve bana fazla yer vermiyordu. İyi bir savunmacıydı ve muhtemelen benim en zorlu mücadelemdi."

Bryan vs Greenwood

İngiliz forvet, geçtiğimiz sezon Manchester United'ın Fulham'ı Craven Cottage'da 2-1 kazandığı mücadelede Bryan ile ilk kez karşı karşıya geldi ve Kırmızı Şeytanlar, zorlu maçı Edinson Cavani ve Paul Pogba'nın kaydettiği gollerle 2-1 kazandı.

Bryan, Greenwood'u sağ kanatta etkisiz bırakmayı başardı ve İngiliz futbolcu, 85. dakikada yerini Marcus Rashford'a bıraktı.

İki takım mayıs ayında Old Trafford'da tekrar bir araya geldi ve Cavani, 15. dakikada United'ı 1-0 öne geçirdi. Skoru eşitleyen isim ise 76. dakikada Bryan'dan başkası değildi.

Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle tamamlanırken Greenwood, Bryan karşısında yine etkisiz kaldı ve 83. dakikada yerini Amad Diallo'ya bıraktı.

Greenwood'un Manchester United formasıyla performansı

19 yaşındaki futbolcu, United formasıyla tüm turnuvalarda 109 maça çıktı ve 29 gol kaydetti. İngiliz forvet ayrıca 10 da asist kaydetti.

Greenwood'un önümüzdeki sezon daha yüksek seviyeye çıkması bekleniyor.

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