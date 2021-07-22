Delta varyantı futbola engel oldu: Arsenal'den sonra Inter de çekildi

Pozitif vakalar artıyor, bu durum da futbolu olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Covid-19'un mutasyona uğraması ve dünya genelinde vakaların artış göstermesi, futbolu da olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Serie A ekibi Inter de pandemideki endişe verici gelişmeler sebebiye Arsenal'dan sonra Florida Kupası'ndan çekilmek zorunda kaldı.

İki takım 25 Temmuz'da Orlando'daki Camping World Stadyumu'nda düzenlenecek turnuvada karşı karşıya gelecekti fakat iki ekipte de çıkan pozitif vakalar, seyahatlar iptal ettirdi.

Sonuç olarak iki takım da Atlantik Okyanusu'nu geçmeyecek.

Ne söylendi?

Inter'in resmî internet sitesinden yapılan açıklamada konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"FC Internazionale Milano, salgının yayılmasının bir sonucu olarak uluslararası seyahatin içerdiği mevcut riskler ve Arsenal'in turnuvadan çekilmesine neden olan riskler nedeniyle Florida Kupası için ABD'ye seyahat etmeyeceğini duyurdu.

Bilindiği gibi önceki akşam Arsenal, kadrosunda bir dizi pozitif vaka ile karşılaşıldığını açıklayıp turnuvaya katılımını iptal etmişti. Inter'in yaptığı açıklamada bu konuya da değinildi.

"Yarın Amerika'ya seyahat etmesi planlanan kafiledeki az sayıdaki pozitif vakanın ardından ne yazık ki Florida Kupası'ndan çekilmek zorunda kaldık

"Bu zor karar, oyuncularımızın ve personelimizin sağlık ve esenliğini sağlamaya dayanmaktadır.

"Sezon öncesi hazırlıklarımızın bir parçası olarak bizi Florida Kupası'nda karşılamayı dört gözle bekleyen Amerika'daki taraftarlarımız için bunun ne kadar büyük bir hayal kırıklığı olduğunu biliyoruz.

"Ayrıca hazırlıkları yaparken harika bir iş çıkaran Florida Kupası organizatörlerinden ve etkinlikler düzenleyen ortaklarımızdan da özür dileriz.



"Personel üyelerinin şu anda herhangi bir Covid semptomu göstermediğini söylemekten memnuniyet duyuyoruz. Şu anda evde tecrit halindeler."

Büyük resim

Inter ve Arsenal'in kararı, Florida'nın en kötü etkilenen bölgeler arasında yer aldığı Amerika Birleşik Devletleri'ndeki vakalarda önemli bir artışın ortasında denk geldi.

ABD, Covid'in Delta varyantı ile ilgili geçtiğimiz hafta 45 binden fazla pozitif vaka rapor etti.

Bu sayı, Florida'nın tüm ülkede en fazla sayıda enfeksiyondan muzdarip olduğu anlamına geliyor.

Daha fazlası için:

Roger Schmidt: Galatasaray'ı hiçbir zaman hafife alamazsınız

Manchester United'ın golcüsü Mason Greenwood'dan şaşırtan itiraf

YORUM | 40 gün sonra aynı maçı izledik