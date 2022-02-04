İtalya Serie A'nın 24. haftasında dev bir maç bizi bekliyor.

Millî aradan önce Juventus'la berabere kalan AC Milan, derbide lider Inter ile karşı karşıya gelecek.

Fakat kritik maç öncesinde AC Milan'da bazı haberler iyi pek iyi değil. Takımın yıldızlarından Zlatan Ibrahimovic'in, sakatlığı nedeniyle Milano derbisini kaçırması bekleniyor.

Ibrahimovic'in yerine kim oynayacak?

İsveçli golcü, Juventus'a karşı oynadığı maçta aşil tendonundan sakatlık yaşadı ve 30 dakikadan kısa bir süre sonra sahayı terk etmek zorunda kaldı.

Teknik direktörü Stefano Pioli, şimdi Ibrahimovic'in yerine kimi oynatacağını düşünüyor ve en kuvvetli aday Olivier Giroud.

Fransız golcünün, Inter maçında takımın en ucunda görev alması bekleniyor.

Bununla birlikte, menisküs sakatlığından dolayı sol dizinden operasyon geçirdikten sonra iyileşme sürecine devam eden Fikayo Tomori'nin de derbide kadroda olması bekleniyor.

Milano derbisinin önemi

Serie A'da millî ara dönüşünde 23. hafta maçları oynanacak ve Inter, 53 puanla lider durumda. Ligde sadece bir mağlubiyeti bulunan Simone Inzaghi'nin ekibi, şampiyonluğun en büyük favorisi konumunda.

Napoli ve AC Milan isie 49'ar puanla 3. sırada yer alıyor ve Inter'i takibini sürdürüyor.

Milano derbisinde Inter'in kazanması halinde, puan farkı yediye yükselecek ve AC Milan'ın şampiyonluk şansı daha da azalacak.

O yüzden Milan, derbide muhakkak puan almayı hedefliyor.

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