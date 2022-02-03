Beşiktaş, Gedson Carvalho Fernandes’in transferi konusunda kulübü Benfica ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Siyah-Beyazlı ekip, Portekizli futbolcunun transferi için Benfica kulübüne 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Beşiktaş’taki sözleşmesi 2022-23 sezonundan itibaren başlayacak Gedson ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere beş yıllık sözleşme imzalandı.

Ne söylendi?

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şu şekilde:

“Profesyonel futbolcu Gedson Carvalho Fernandes'in 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere transferi konusunda SL Benfica Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.

“SL Benfica Kulübü'ne 6.000.000 Avro transfer bedeli ödenecektir.

“Oyuncu ile 1 Temmuz 2022 tarihinden başlamak üzere dört yıl artı bir yıl opsiyonlu olacak şekilde anlaşmaya varılmıştır.

“Oyuncunun ileride başka bir kulübe kiralanması ya da satılması durumunda elde edilecek gelir, Kulübümüz ve SL Benfica Kulübü arasında 50% - 50% olarak paylaşılacaktır.”

Gedson Fernandes’in kariyeri

Futbola Benfica altyapısında başlayan Portekizli futbolcu, gösterdiği etkili performansın ardından 2020 yılında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham’a transfer oldu.

İngiltere’de aradığını bulamayan Fernandes, 2021 yılında Galatasaray’ın yolunu tuttu.

Sarı-Kırmızılı ekipte 17 Süper Lig maçında görev aldı. Gedson Fernandes, 3 asist katkısında bulunurken orta sahadaki temposu ve takımını hızlı bir şekilde öne taşımasıyla dikkat çekti.

2020-21 sezonu sonunda yeniden Benfica’ya dönen Portekizli oyuncu, takımında istediği kadar forma şansı bulamadı.

Gedson Fernandes, 2021-22 sezonunun ikinci yarısında Çaykur Rizespor formasını giyecek.

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