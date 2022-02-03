ÖZEL | Bonservisi elinde olan Diego Costa, Türkiye'ye transfer olmak istiyor

Chelsea ve Atletico Madrid’in eski oyuncusu Diego Costa’nın adı son dönemde Türk ve Arap kulüpleriyle sıkça anılıyor.

Şu anda herhangi bir kulüpte oynamayan ve kendisine takım arayan Brezilyalı futbolcu, Türkiye’ye gelmeye sıcak bakıyor.

GOAL Türkiye’nin edindiği bilgiye göre; Diego Costa, transfer dönemi kapanmadan Türkiye’de forma giymek istiyor.

Brezilyalı futbolcu; Bafetimbi Gomis'in takımdan ayrılmasının ardından Luis Suarez'i transfer etmek isteyen fakat bu konuda başarısız olan Al Hilal'den iyi bir teklif aldı.

Henüz hangi takıma gideceğine karar vermeyen Costa, Arap ekiplerinden astronomik bir ücret alması halinde gelen teklifi de kabul edebilir.

Ancak, Brezilyalı yıldızın ilk hedefi Avrupa'da oynayabilmek ve bu konudaki en güçlü aday Türkiye.

Antalyaspor, Costa transferinden vazgeçti

Radyospor’a konuşan Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, Diego Costa ile görüştüklerini söyledi.

Diego Costa ile Türkiye’den ilk ilgilenen kulübün Antalyaspor olduğunu belirten Başkan Çetin, Brezilyalı futbolcunun Antalyaspor’u küçümsediğini belirtti.

Aziz Çetin, Costa transferi hakkında şu şekilde konuştu:

"Diego Costa ile Türkiye'deki takımlar arasında ilk biz ilgilendik. Transfer görüşmelerini bizzat ben yürüttüm.

“Kendisine 1.5 ya da 2.5 yıllık sözleşme teklif ettim. Diego Costa 6 aylık gelebileceğini söyledi.

“Şehri ve Antalyaspor'u küçümsediğini fark ettim. Ben de transferden vazgeçtim.

“6 aylık transferler ne yazık ki şehre ve takıma aidiyet duygusu hissetmiyor.

“Diego Costa, daha sonra 1.5 yıllık teklifimizi kabul etti, ancak bu sefer de ben onu reddettim.”

Daha fazlası için:

Beşiktaş, Benfica'dan transfer ettiği Gedson Fernandes'i resmen açıkladı

Manchester United menajeri Ralf Rangnick, taciz ve tecavüz şüphelisi olan futbolcusu Mason Greenwood hakkında ilk kez konuştu

Barcelona'nın yeni golcüsü Pierre-Emerick Aubameyang: "Arsenal'dan ayrılmama sebep olan tek kişi Mikel Arteta'dır"