ÖZEL | "Erick Pulgar, Galatasaray'da duran toplarda çok etkili olabilir"

Fatih Terim'le yollarını ayıran ve Domenec Torrent'i takımın başına getiren Galatasaray, hem mevcut sezonun hem de önümüzdeki sezonun kadrosunu oluşturmaya çalışıyor.

Barcelona kalecisi Inaki Pena'yı resmen açıklayan sarı-kırmızılılarda başkan Burak Elmas, iki transferi daha duyurdu.

GS TV'ye konuşan Elmas, serbest oyuncu statüsünde olan Bafetimbi Gomis ve Fiorentina orta sahası Erick Pulgar'ın transferlerinin tamamlandığını açıkladı.

Peki Şilili orta saha oyuncusu Pulgar, nasıl bir oyuncu? Galatasaray'a en büyük katkısı hangi alanda olur?

GOAL İtalya editörü Simone Gambino, Pulgar'ı GOAL Türkiye'ye anlattı.

28 yaşındaki oyuncunun, Fiorentina'da düzenli olarak ilk 11'de oynayamadığını belirten Gambino, şunları söyledi:

"Pulgar, Torreira'nın Fiorentina'ya gelişinden bu yana ilk 11'deki yerini kaybetti ve bu sezon yeni teknik direktör Vincenzo Italiano ile yer bulmakta zorlandı.

"Duran toplardaki becerileri sayesinde önceden Fiorentina için önemli bir oyuncuydu, ancak hiçbir zaman takımın gerçek oyun kurucusu olacak kadar iyi görülmedi.

"Ekim ayında birkaç maçı kaçırmasına neden olan bir ayak bileği sakatlığı geçirdi ve daha sonra, fiziksel durumunu toparlayacak kadar süre alamadı."

"Galatasaray'a iyi katkı verebilir"

Gambino, Pulgar'ın Galasaray'da iyi işler çıkarabileceğini düşünerek sözlerini şöyle tamamladı:

"Pulgar bence bu sezon Taylan Antalalı veya Berkan Kutlu'nun yerinde oynayacaktır. Savunmanın önünde oynayabildiği için Galatasaray'a çok iyi bir katkısı olabilir.

"Orta saha kalitesini yükseltecektir. Ayrıca daha önce de söylediğim gibi, duran toplardaki yeteneği ile çok faydalı olabilir."

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