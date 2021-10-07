Altay Bayındır'a dört dev talip birden

Fenerbahçe'nin bonservis bedelini 20 milyon euro olarak belirlediği Altay Bayındır, Avrupa'nın devlerinin yakın takibinde.

Ersun Yanal döneminde transfer olduğu Fenerbahçe'de üç sezondur sergilediği performansla önce sarı-lacivertli taraftarların en sevdiği oyunculardan biri olan, ardından da A Milli Takım'ın kadrosuna dahil edilen Altay Bayındır, sergilediği üst düzey performans ile Avrupa'nın dev takımlarının ilgisini çekmeyi sürdürüyor.

Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu ile Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Ajax, Burak Yılmaz ile Yusuf Yazıcı gibi Türk oyuncuların da forma giydiği Lille, Serie A'nın son şampiyonu Inter ve Premier Lig takımlarından Newcastle United ilgileniyor. Fenerbahçe ise Altay'ı satmaya yanaşmıyor.

Berke'nin sözleşmesi bitiyor

Fenerbahçe yönetiminin Altay'ı 20 milyon euro'nun altında bir bedelle satmak istemediği belirtilirken, genç kalecinin takımıyla olan sözleşmesi de 2023'e dek sürüyor. Öte yandan Fenerbahçe'nin bir diğer kalecisi Berke Özer ile sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmak için kısa bir süre içerisine masaya oturması bekleniyor.

Bu sezon yediği altı golle Süper Lig'de kalesinde en az gol gören takımlardan biri olan Fenerbahçe'de tüm maçlarda ilk 11'de oynayan Altay, A Milli Futbol Takımı'nın Karadağ ile oynadığı karşılaşmanın son dakikasında yediği frikik golüyle eleştirilse de milli takımın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz tarafından bir kez daha kadroya davet edilmişti.

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