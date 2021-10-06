ÖZEL | Roberto Martinez, Barcelona iddialarıyla ilgili konuştu

Belçika teknik direktörü Roberto Martinez, Barcelona söylentilerine rağmen Belçika'nın Uluslar Ligi'nde oynayacağı maça odaklanıyor.

Adı bir süredir Barcelona ile anılan Roberto Martinez, Goal'e verdiği özel röportajda Belçika kariyerine, geleceğine ve daha birçok farklı konuya değindi. Sözlerine İtalya Milli Takımı ve Roberto Mancini hakkındaki görüşleriyle başlayan Martinez, uluslararası turnuvalardaki psikolojik faktörlere değindi.

Bu yaz Avrupa Şampiyonası'na kupa hedefiyle giden Belçika, iyi bir performans sergilemesine karşın çeyrek finalde şampiyon İtalya'ya elenmişti.

"İtalya kulüp takımı gibi"

“Mancini’yi oldukça beğeniyorum. İtalya’ya bir milli takımdan ziyade bir kulüp takımından beklenecek tarzda bir oyun oynatıyor.”

“2018 Dünya Kupası’na katılamayan takımı devralarak iyi bir fırsatı değerlendirdi. İtalyan futbolunun her zamanki temel özelliklerini korumayı başardı.”

“Avrupa Şampiyonası’nda çok ama çok etkileyiciydiler. Bir önceki turnuvaya katılamamış bir takım için bu çok çarpıcı bir sonuç. Onlara karşı oynadığımız maçın ilk yarısında, üst düzeydeki diğer takımların sahip olmadığı bir momentum yakaladıklarını gördük.”

Uzun vadeli düşünüyor

Martinez şartlar ne olursa olsun çalışacağı ortamda öncelikle uzun vadeli hedeflere yönelik bir yapılanma olmasını istiyor.

“Futbolda her zaman ilişkilere ve projeye önem veririm. Dünyanın neresinde çalıştığım hiç önemli değil. Önemli olan, uzun vadeli bir proje ortaya çıkarabilecek ve bir şeyler inşa edebilecek zamana sahip olmak.”

“Bir yapı inşa etmekten keyif alıyorum. Böylece çalıştığınız ligin doğasından çok size inanan kişinin önemi meydana çıkıyor.”

Psikolojik bariyeri yıkamadılar

İspanyol teknik adama göre, Belçika'nın 'altın jenerasyon' ile kupa kaldıramamasının en büyük sebebi bir türlü aşamadıkları psikolojik engel.

“İlk kupasını kazanmaya çalışan her milli takımın önünde büyük bir psikolojik bariyer var.”

“Geçmişte şampiyonluk yaşayan ülkeler bazen kötü performanslar çıkarabiliyor. 2018’deki İtalya örneğinde bunu görmüştük. Fakat katıldıkları her turnuvada kazanabileceklerini düşünerek oynuyorlar. Eğer hiç kupa kaldırmamışsanız, bu psikolojiye girmeniz mümkün değil.”

“Uluslar Ligi’nden memnunuz, harika bir ekleme. Uluslararası futboldaki gelişim sorununu büyük ölçüde çözdü. Değerli bir turnuva.”

“Sıralamada kendimize yakın ülkelerle oynuyoruz. Yarı finale gelebilmek için İngiltere ve Danimarka’yla mücadele etmemiz gerekti. İki ülke de Euro 2020’yi müthiş geçirdi.”

“Önümüzde iki olağanüstü maçı deneyimleme fırsatı var. Geçmişte aldığımız sonuçlar ve verdiğimiz emek oyuncularıma galibiyet için gereken özgüveni sağlıyor.”

“Avrupa şampiyonluğu ya da Dünya şampiyonluğu apoletine sahip değiliz, ama kararlılıyız ve elimizde yetenekli bir jenerasyon var.”

Barcelona'nın başına geçecek mi?

Belçika Teknik Direktörü Roberto Martinez, Barcelona ile adının anılmasına rağmen Belçika kariyerine odaklanmakta ısrarcı davranıyor.

Eski Everton ve Wigan Athletic patronu, 2021-2022 sezonuna hayal kırıklığı ile başlayan Barcelona'nın olası teknik direktör adayların birisi olarak dikkat çekiyordu. Ronald Koeman'ın, takımdaki performansının sorgulandığı dönemlerde Barcelona için konuşulan isimlerden birisiydi.

Katalan bölgesinde doğan ve bundan dolayı oldukça gururlu olduğunu ifade eden Roberto martinez, şu anda sadece Uluslar Ligi yarı finalinde 7 Ekim'de oynayacakları Fransa maçına odaklanmak istiyor.

Barcelona spekülasyonları hakkında ne söyledi?

Martinez, Goal'e özel yaptığı açıklamada: "Dürüst olmak gerekirse geleceğimi düşünmek için fazla zaman harcamıyorum" dedi ve ekledi: "Kariyerimde, şu anda bulunduğum yere gelmek için plan yapmadım ve projeden projeye koşuşturdum. Artık, daha fazla istikrarlı olmam gerektiğini öğrendim."

"Futbol üzerinde çok fazla düşünmeye başlarsanız yaptığınız işte performansınız düşer. Ben, olduğum yerden ve yaptığım işten çok memnunum. Bu yüzden, sadece sonraki atacağım adımlarıma odaklanıyorum."

"Her şeyin sonunda, bir karar vermek zorunda kalırsam herkes için en iyi kararı vermeye çalışacağım."

Belçika, Uluslar Ligi'ndeki Fransa maçına hazırlanıyor

Martinez'in takımı Belçika, Uluslar Ligi yarı finalinde Fransa karşısına çıkacak. Maçın kazananı, Uluslar Ligi finalinde bir diğer yarı final maçı olan İspanya & İtalya müsabakasının galibiyle oynayacak.

Martinez için doğduğu ülkeyle final maçında karşılaşma ihtimali, oldukça heyecan verici görünüyor.

İspanya ile Uluslar Ligi finalinde karşılaşma ihtimali olan Belçika'nın hocası Martinez, "Köklerimizi asla kaybetmeyiz. İspanya'da doğduğum için gururlu hissediyorum çünkü köklerim oradan geliyor" dedi.

"Eğer mutluysanız nerede olursanız olun bir ev sıcaklığını hissedebiliyorsunuz. Milli takım antrenörü olarak ilk maçıma İspanya karşısında çıkmış olmam da çok garipti."

"Fransa, İspanya ve İtalya gibi takımlarla mücadele etmek olağanüstü. Belçika için neresinden bakarsanız bakın gerçekten çok özel bir hikaye olacak."

"İspanya ile oynarsak, İspanya'da büyüdüm ve diğer olası rakip bizi Euro'da durduran İtalya. Fransa'ya karşı Dünya Kupası'nın yarı finalinde bizi yenen takımla karşı karşıyayız. Çok şey var. yapmamız gereken hikayeler ve planlar."

"İspanya'da büyüdüm ama İspanya, bizim rakiplerimizden birisi şuanda. İtalya ile de oynama ihtimalimiz var. İtalyanlarla, Euro 2020'de karşılaştık ve bizi yendiler. Fransa ise 2018 Dünya Kupası yarı finalinde bizi mağlup eden takım. Yani, çok fazla hikayesi olan maçlar oynama ihtimalimiz var."

Luis Enrique hakkında ne düşünüyor?

İspanya Teknik Direktörü Luis Enrique, Barcelona'nın 17 yaşındaki yeteneği Gavi de dahil olmak üzere birçok yeni genç oyuncuyu İspanya Milli Takımı'na davet etti. Martinez, bu durumdan etkilenmiş görünüyor.

Martinez eski Barcelona patronu Luis Enrique için "O, gerçekten iyi işler çıkarıyor. Bence çok net bir çalışma şekli var ve takımının nasıl oynaması gerektiğini biliyor. Farklı oyuncu grubuyla oynasa bile Luis'in nasıl bir oyun anlayışı olduğunu görebilirsiniz."

"Euro 2020'deki İspanya'nın performansının gerçekten ilginç olduğunu düşünüyorum Çok karakterli ve iyi kişiliğe sahip birçok oyuncu vardı. İlk maçları olmasına rağmen genç oyuncular, hiç baskı altında kalmadan oynadılar."

"İtalya'ya yenildikleri için çok şanssızlardı. İspanya, çok fazla farklı oyuncu kullanmasına rağmen sahaya bir kimlik koydu. Uluslararası düzeyde birçok etkileyici ve genç oyuncuyu bir araya getirmek çok etkileyiciydi."

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