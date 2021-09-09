A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş için kritik gün

TFF Başkanı ile Güneş, bugün bir toplantı yapacak.

Euro 2020'de sıfır çeken Türkiye, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ne de bir hayli formsuz döndü.

Kimine göre bu turnuva ciddi bir özgüven kaybı yarattı ve bunun etkileri A Milli Takım'ın hâlâ üzerinde. Kimine göre ise bu sadece bir bahane ve onlar profesyonel futbolcu oldukları için bu durumdan etkilenemezler.

Sebep ne olursa olsun sonuç aynı. Türkiye, son dönemde ciddi bir formsuzluk yaşıyor ve Şenol Güneş bunun en büyük sorumlusu olarak görülüyor.

Nihat Özdemir ile zirve var

Fanatik gazetesinde yer alan habere göre Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, bugün Şenol Güneş ile bir toplantı yapacak.

Görüşmeden iki sonucun çıkma ihtimali mevcut. Bunlardan biri, Özdemir'in Şenol Güneş'in görevden alındığını açıklaması.

Diğeri ise tecrübeli teknik direktörün istifasını sunması.

A Milli Takım'daki ikinci dönemine 2019'un mart ayında başlayan Güneş'in sözleşmesi 2022'de sona erecek.

Türkiye'nin formsuzluğu

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Grubu'nda yer alan A Milli Takım; İtalya, Galler ve İsviçre ile mücadele etti.

İlk maçta İtalya'ya 3-0 mağlup olan Türkiye, ikinci maçta Galler'e 2-0, üçüncü maçta ise İsviçre'ye 3-1 kaybederek Euro 2020'ye veda etti.

Ardından 2022 Dünya Kupası Elemeleri'ne geri dönen Şenol Güneş'in öğrencileri, 1 Eylül'de Karadağ ile İstanbul'da 2-2 berabere kaldı.

4 Eylül'de deplasmanda Cebelitarık'ı 3-0 mağlup eden ay-yıldızlılar, son karşılaşmada ise Hollanda'ya 6-1 kaybederek gruptaki liderliğini kaybetti.

Milliler, ekim ayında Norveç ile Türkiye'de karşılaşacak.

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