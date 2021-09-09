Ligue 1'in 3. haftasında oynanan Nice - Marsilya mücadelesi saha içinde çıkan olaylar nedeniyle ertelenmişti.

Fransa'da Nice ile Marsilya arasında oynanan mücadele şiddetli olaylara sahne olurken Marsilya fizyoterapisti Pablo Fernandez, 2021-22 sezonunda maçlardan men edildi.

Ligin üçüncü haftasındaki karşılaşmada Nice taraftarları Marsilya forması giyen Dimitri Payet’e şişeler fırlattı.

Bunun üzerine Payet tepkisini göstermek kendisine atılan şişeleri taraftarlara geri fırlattı. Payet'in hareketinin ardından Nice taraftarları sahaya akın etti.

Karşılaşmanın hakemi maçı 77. dakikada durdurmaya karar verdi.

Nice’in 49. dakikada Dolberg’in attığı golle 1-0 üstüğünlü bulunan mücadele hakkında nihai karar çıktı.

Nice - Marsilya maçı hakkında ne karar verildi?

Yarıda kalan Nice - Marsilya karşılaşmasının seyircisiz olarak tarafsız sahada tekrar edilmesine karar verildi.

Nice'e 3 maç seyircisiz oynama cezası verilirken Marsilyalı oyuncular Dimitri Payet 1, Alvaro Gonzalez ise 2 maçtan men aldı.

Marsilya fizyoterapisti Pablo Fernandez ise çıkan olaylardaki rolü nedeniyle müsabakalardan 1 yıl men edildi.

Nice ile Marsilya'yı ne bekliyor?

Ligue 1'de oynadığı ilk 3 maçtan 2 galibiyet, 1 beraberlik alan Marsilya, 11 Eylül'de Monaco ile karşılaşacak.

İlk 3 maçından 2 galibiyet, 1 beraberlik alan Nice ise 12 Eylül'de Nantes'ın konuğu olacak.

İki takımın 3. haftaya yazılan kaderi ise tekrarlanan maçın ardından belli olacak.

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