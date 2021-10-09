400 milyar dolar'lık servetin alacağı ilk oyuncu belli oldu

Suudi Arabistan merkezli bir yatırım fonuna satılan Newcastle United'ın ara transfer dönemindeki ilk imzası netleşti.

Suudi Arabistan merkezli bir yatırım fonuna devredilen ve futbol tarihinin en zengin takımı olan Newcastle United'ın ara transfer döneminde atacağı adımlar merakla beklenirken, İngiliz basınından sürpriz bir iddia gündeme geldi. The Telegraph 'ta yer alan haberde Siyah-beyazlı takımın ara transfer döneminde Burnley'den James Tarkowski'yi alabileceği öne sürüldü.

Burnley ile olan kontratının son senesine giren ve sezon sonunda bedelsiz ayrılma hakkına sahip olan Tarkowski'yi devre arasında kadroya katmaya hazırlanan Newcastle'ın Ocak ayında 190 milyon sterlin harcama hakkı bulunuyor.

Öte yandan İngiliz ekibinin bu limite rağmen astronomik transferlerden ilk etapta kaçınması bekleniyor.

Lingard da listede

Tarkowski'nin ardından Manchester United'Dan Jesse Lingard'a yönelmesi beklenen Newcastle'ın bu oyuncuyu ikna edip edemeyeceği ise henüz netlik kazanmadı. Ole Gunnar Solskjaer'den formayı almak için gelen tekliflere rağmen Old Trafford'da kalmayı seçen Lingard, buna rağmen kulübünden gelen yeni sözleşme teklifini geri çevirmişti.

Öte yandan Veliaht Prens Muhammed bin Salman dönemindeki yeni döneme yeni bir teknik direktörle girmesi beklenen Newcastle'da öne çıkan isim ise Antonio Conte oldu. Daha önce iki sezon çalıştığı Premier Lig'de Chelsea' ile bir şampiyonluk kazanan Conte, Inter'i şampiyon yaptıktan sonra takımdan ayrılmış ve hiçbir takımla anlaşmamıştı.

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