Fenerbahçe, Arsenal'in sol beki Kolasinac ile anlaştı

Sarı-lacivertliler, tecrübeli futbolcunun Arsenal'den ayrılmasını bekliyor.

Yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ediyor.

Teknik Direktör Vitor Pereira'nın kararı doğrultusunda Caner Erkin'in kadro dışı bırakılması, sol bek arayışlarına hız kazandırdı.

Sarı-lacivertliler bu bağlamda gözünü Arsenal'in sol bekine dikti.

Ne söylendi?

Fanatik gazetesinin haberine göre Fenerbahçe, Arsenal forması giyen Sead Kolasinac ile anlaşma sağladı. Arsenal ile bir yıllık sözleşmes bulunan 28 yaşındaki sol bek, bir senelik alacağını temin edip kulüpten ayrılmak istiyor.

Sarı-lacivertli yönetimin, Kolasinac ile yıllık 1.8 milyon euro maaş üzerinden anlaşma sağladığı bildirilyor.

Mesut Özil'in yakın arkadaşı olan Bosna-Hersekli oyuncu, Fenerbahçe'ye gelmeye oldukça sıcak bakıyor.

Bilindiği üzere Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu'nda yaptığı konuşmada 'fırsat transferleri' kovaladıklarını vurgulamıştı.

Kolasinac, bonservisini aldığı takdirde Mesut Özil ile olan yakın ilişkisi de göz önünde bulundurulduğunda, tam bir fırsat transferine dönüşüyor.

Ne olmuştu?

Fenerbahçe, çarşamba akşamı Dynamo Kiev ile oynanan hazırlık maçından önce Caner Erkin ve Sinan Gümüş'ün kadro dışı bırakıldığını şu sözlerle duyurmuştu:

"Yeni sezon planlaması devam eden Profesyonel Futbol A Takımımızda, Teknik Direktörümüz Vitor Pereira’nın kararı doğrultusunda; oyuncularımız Caner Erkin ve Sinan Gümüş’ün çalışmalarını takımımızdan ayrı olarak sürdürmelerine karar verilmiştir.

Futbolcularımızın gelecek planlaması ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Tüm bu gelişmeler ışığında Fenerbahçe'nin yakın zamanda kadrosuna bir sol bek katması bekleniyor. Kolasinac'ın sol kanat bek olarak da oynayabilmesi, üçlü savunma kurgusunu tercih eden Vitor Pereira için de önemli br fırsat olsa gerek.

Daha fazlası için:

Thomas Tuchel: Lukaku hakkında konuşmayacağım

Inter, adı Chelsea ile anılan Lukaku’ya üç alternatif belirledi

Manchester United’ın ilk tercihi Haaland’mış!