Inter taraftarlarından kulübe Romelu Lukaku uyarısı: Dikkat edin!

İtalyan taraftarlar, oyuncu satışlarından dolayı endişeli.

Inter, geçtiğimiz sezon İtalya Serie A'da 11 yıl sonra şampiyonluğu kazandı.

Peki ya sonrası? Sonrası tam bir hayal kırıklığı. En azından Interli taraftarlar için, öyle.

Patlak veren ciddi bir mali kriz ve ardından takımı şampiyon yapan Teknik Direktör Antonio Conte'nin ayrılması...

Şimdi de Romelu Lukaku ayrılmak üzere. İşte Inter'in ultraslarını kızdıran şeyler de tam olarak bunlar. Taraftarlar, bu gidişat ile ilgili bir açıklama yapma gereği duydu.

Ne söylendi?

Takımın Milan genel merkezine giden Curva Nord ultras üyeleri, "Kulübe dikkat et... Verilen sözler tutulmalı" yazılı bir pankart açtı ve daha sonra şu açıklama yapıldı:

"Artık her türlü transfer operasyon, kararlaştırıldığı gibi, kadroyu geliştirmek için yapılmalıdır. Yeterli yatırım olmadan nakit getirmek kabul edilemez. Bu her oyuncu için geçerlidir.

"Aptal muamelesi görmeyeceğiz ve sezon sonunda bize söylenenlere göre hareket edeceğiz. Şu anda başka bir şeyin söylenmesi gerektiğini düşünmüyoruz."

Tuchel, Chelsea'nin Lukaku ilgisi hakkında ne dedi?

Chelsea'nin Tottenham ile oynadığı sezon öncesi hazırlık maçının ardından konuşan Thomas Tuchel, Romelu Lukaku ile ilgili çıka haberlere değinme konusunda çekimserdi.

"Takımımda oynamayan oyuncular hakkında konuşmayacağım.

"O harika bir oyuncu ama o bir Inter oyuncusu ve bu durumda onun hakkında konuşmayacağım."

Büyük resim

Lukaku, şimdilerde İngiltere'de ilk forma giydiği kulübe geri dönüyor. Onu Manchester United'da yetersiz bulan eleştirmenlere bir cevap vermek için önemli bir fırsata sahip.

Inter'deki en iyi formunu yeniden yakaladıktan sonra Lukaku, geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği başarıyı Premier Lig'e de yansıtmak isteyen Tuchel için büyük bir koz olacak.

Chelsea, 11 Ağustos'da Süper Kupa'da Villarreal ile karşılaşacak. 14 Ağustos'ta ise Crystal Palace maçıyla Premier Lig'e başlayacak.