S.P. Padova ภาพรวม

Roma memperkuat upaya mereka untuk mendatangkan Greenwood di tengah ancaman dari Atleti

Roma bersiap untuk mengintensifkan upaya mereka merekrut Mason Greenwood dalam beberapa hari ke depan, bertekad untuk menyelesaikan masalah posisi sayap kanan mereka sebelum Atlético Madrid ikut bersaing, dengan laporan dari Italia yang menyebutkan bahwa klub Spanyol tersebut mungkin akan mengalihkan perhatian ke penyerang Marseille tersebut jika Julian Álvarez diizinkan hengkang.