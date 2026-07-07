S.P. Padova ภาพรวม

S.P. Padova

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Greenwood memiliki ‘kesepakatan diam-diam’ dalam persaingan transfer antara Roma dan Fener

Mason Greenwood dilaporkan telah memberikan jawaban "ya" yang tegas untuk bergabung dengan Roma pada musim panas ini, dengan memprioritaskan kepindahannya ke Stadio Olimpico daripada tawaran menggiurkan dari klub raksasa Turki, Fenerbahçe. Mantan penyerang Manchester United itu telah menjalin "kesepakatan diam-diam" dengan pelatih Giallorossi, Gian Piero Gasperini, setelah serangkaian percakapan telepon rahasia meyakinkannya untuk pindah ke Serie A.

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Vtora Liga crestVtora Liga

ิีPosทีมPWDLFA+/-PTSฟอร์ม
8Bashkimi crestBashkimi30126122940-1142
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9FK Skopje crestFK Skopje30118112930-141
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10Kozhuf Gevgjelija crestKozhuf Gevgjelija30115143336-338
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11Novaci crestNovaci30104163949-1034
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12Osogovo crestOsogovo3086163454-2030
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