S.P. Padova ภาพรวม

Greenwood memiliki ‘kesepakatan diam-diam’ dalam persaingan transfer antara Roma dan Fener
Mason Greenwood dilaporkan telah memberikan jawaban "ya" yang tegas untuk bergabung dengan Roma pada musim panas ini, dengan memprioritaskan kepindahannya ke Stadio Olimpico daripada tawaran menggiurkan dari klub raksasa Turki, Fenerbahçe. Mantan penyerang Manchester United itu telah menjalin "kesepakatan diam-diam" dengan pelatih Giallorossi, Gian Piero Gasperini, setelah serangkaian percakapan telepon rahasia meyakinkannya untuk pindah ke Serie A.