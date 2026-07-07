Saingan baru Messi... Adu penalti mengantarkan Swiss kembali ke perempat final Piala Dunia setelah 72 tahun

Tim nasional Swiss kembali ke babak perempat final Piala Dunia, setelah absen selama 72 tahun, berkat kemenangan atas Kolombia di babak 16 besar.

Timnas Swiss mengalahkan Kolombia melalui adu penalti, setelah skor imbang tanpa gol mendominasi waktu reguler dan perpanjangan waktu dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya, Selasa malam, di Stadion BC Place, Kota Vancouver, Kanada, pada babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Pertandingan berlangsung sangat seimbang antara kedua tim, di mana peluang-peluang berbahaya jarang tercipta, sehingga waktu reguler berakhir dengan skor imbang tanpa gol. Pertandingan kemudian dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu yang juga berakhir dengan skor yang sama, sebelum akhirnya ditentukan melalui adu penalti.

Dengan demikian, timnas Swiss lolos ke babak perempat final Piala Dunia untuk pertama kalinya setelah absen selama 72 tahun, tepatnya sejak turnamen yang mereka tuan rumahi di kandang sendiri pada tahun 1954, sebelum akhirnya dikalahkan oleh Austria.

Timnas Swiss akan menghadapi laga sengit melawan timnas Argentina yang dipimpin oleh Lionel Messi di babak perempat final, dini hari Minggu mendatang, di Stadion Kansas City, setelah Argentina mengalahkan Mesir dengan skor 3-2 di babak 16 besar.

Perlu dicatat bahwa timnas Swiss menjadi tim kedelapan dan terakhir yang lolos ke babak perempat final Piala Dunia, setelah timnas Maroko, Prancis, Inggris, Norwegia, Spanyol, Belgia, dan Argentina.



