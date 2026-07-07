Juara bertahan Piala Dunia FIFA, Argentina, menampilkan comeback yang luar biasa untuk mengalahkan Mesir 3-2 di Atlanta pada hari Selasa, setelah sempat tertinggal 2-0 dengan hanya tersisa 11 menit pertandingan.

Gol-gol dari Cristian Romero, Lionel Messi, dan Enzo Fernández memastikan kemenangan sensasional bagi tim Albiceleste asuhan Lionel Scaloni, yang akan menghadapi Swiss, tim penantang dari Eropa, di babak perempat final.

Tim Swiss asuhan Murat Yakin berhasil mengalahkan Kolombia 4-3 melalui adu penalti, setelah pertandingan berakhir imbang 0-0 setelah 120 menit pertandingan di Vancouver pada hari Selasa.

Swiss akan bertanding di perempat final Piala Dunia pertama mereka sejak menjadi tuan rumah turnamen tersebut pada 1954, sementara Argentina berupaya menjadi tim pertama yang menjuarai Piala Dunia dua kali berturut-turut sejak Brasil meraih kemenangan beruntun pada 1958 dan 1962.

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Kapan kick-off pertandingan Argentina vs Swiss di Piala Dunia?

Pertandingan perempat final yang sangat dinanti ini akan berlangsung di Kansas City Stadium (Arrowhead Stadium).

World Cup - Final Stage Kansas City Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia Argentina vs Swiss?

Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia utama (termasuk Prapenjualan Visa, Undian Tiket Awal, dan Undian Pemilihan Acak pasca-undian) telah resmi berakhir.

Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket utama kini berada di titik terendah sepanjang masa.

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir telah dimulai pada 1 April. Ini bukan undian, tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.

Sebagai alternatif, para penggemar dapat mencari pasar sekunder seperti StubHub untuk mendapatkan tiket menit-menit terakhir. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Berapa harga tiket Piala Dunia Argentina vs Swiss?

FIFA telah menerapkan sistem harga variabel untuk turnamen 2026.

Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final telah mencapai $6.730 — belum lagi harga di pasar sekunder dan penjualan kembali yang bahkan lebih tinggi dari itu.

Harga Tiket Piala Dunia FIFA 2026:

Tanggal Babak / Kategori Kisaran Harga Resmi Perkiraan Kisaran di Pasar Sekunder 28 Juni - 3 Juli Babak 32 Besar (Lokasi dengan Permintaan Tinggi) $225 – $540 $550 – $3.200 ($1.250) 28 Juni - 3 Juli Babak 32 Besar (Lokasi Standar) $225 – $540 $400 – $2.800 ($1.134) 4 Juli – 7 Juli Babak 16 Besar $240 – $640 $650 – $4.200 ($1.518) 9 Juli – 11 Juli Perempat final $450 – $1.775 $850 – $5.500 ($2.348) 14 Juli – 15 Juli Semifinal $930 – $3.295 $1.500 – $9.500 ($3.721) 18 Juli Pertandingan perebutan tempat ketiga $250 – $800 $500 – $3.500 ($1.480) 19 Juli Final Piala Dunia FIFA (MetLife Stadium) $1.490 – $7.875 $5.900 – $38.000+ ($15.240)

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