Dalam video... Suporter Argentina memprovokasi Hossam Hassan dengan bendera negara Zionis... dan respons tegas dari sang Komandan

Sejumlah pendukung tim nasional Argentina, yang hadir di Stadion "Mercedes-Benz" di kota Atlanta, Amerika Serikat, mencoba memprovokasi Hossam Hassan, pelatih tim nasional Mesir, setelah pertandingan kedua tim di Piala Dunia 2026, namun respons sang pelatih sangat tegas.

Timnas Mesir tersingkir dari Piala Dunia di babak 16 besar oleh timnas Argentina dalam skenario yang gila, setelah pertandingan yang diwarnai keputusan wasit yang kontroversial.

Setelah tim Afrika itu unggul 2-0 tanpa balasan melalui gol Yasser Ibrahim dan Mustafa Ziko, sang juara bertahan berhasil membalikkan keadaan dengan mencetak tiga gol yang dicetak oleh Cristian Romero, Lionel Messi, dan Enzo Fernández (3-2).

Lensa kamera menangkap beberapa pendukung Argentina di tribun yang mengibarkan bendera Israel, dalam upaya memprovokasi Hossam Hassan, menyusul pernyataannya yang mendukung perjuangan Palestina dalam konferensi pers sebelum pertandingan.

Namun, pelatih asal Mesir itu merespons dengan tegas; ia menunjuk bendera Mesir pada lambang Asosiasi Sepak Bola yang tertera di bajunya, lalu melontarkan kata-kata kasar kepada mereka, sebelum akhirnya meludahi arah mereka.

Hassan sebelumnya telah mengeluarkan pernyataan yang mendukung perjuangan Palestina. Dalam konferensi pers pada hari Senin, ia mengatakan, “Jika ada orang di dunia ini yang tidak merasakan penderitaan rakyat Palestina, maka ia bukanlah manusia. Seharusnya setiap orang, baik orang Eropa, Amerika, Arab, atau dari mana pun di dunia, merasakan apa yang terjadi pada rakyat Palestina.”

Ia menambahkan, “Ketika seekor hewan menderita, lembaga-lembaga perlindungan hewan bergerak untuk membelanya, sementara kita duduk di rumah masing-masing, hidup dalam kenyamanan, makan, minum, dan mengenakan pakaian terbaik, sedangkan rakyat Palestina hidup di bawah langit terbuka.”

Ia melanjutkan, “Merupakan aib bagi seluruh dunia, dan aib bagi para pembuat keputusan, membiarkan manusia seperti kita hidup dalam kondisi seperti ini. Ribuan korban tewas akibat satu serangan bom di Gaza, namun kita tidak mendengar pernyataan yang sesuai dengan besarnya tragedi ini dari dunia Barat.”

Dia menyimpulkan, “Kami menuntut hak hidup dan keadilan bagi rakyat Palestina. Sama seperti FIFA menggaungkan slogan-slogan yang menyerukan keadilan, kita juga harus menuntut hak mereka untuk hidup.”

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