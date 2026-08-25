Sabah FK 개요

Ada Tiga Wakil ASEAN, Piala Presiden 2026 Siap Digelar

Sebanyak delapan klub peserta dari empat negara akan ambil bagian pada turnamen pramusim Piala Presiden 2026 yang rencananya akan bergulir pada 25 Juli hingga 6 Agustus mendatang. Delapan tim akan itu dibagi ke dalam dua grup yang dihuni oleh satu tuan rumah.