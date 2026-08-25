만 24세 이상입니까?

정확한 답변을 제공하여 귀하의 나이를 확인하는 데 도움을 주십시오. 이 사이트는 24세 이상을 대상으로 한 도박 광고를 포함하고 있습니다.

Age-restricted content

도박 관련 콘텐츠를 시청할 수 있는 연령에 미달합니다. 홈페이지로 이동됩니다.

alt
Sabah FK

Sabah FK 개요

더 보기
August 2026
Champions League Qualification
Sabah FK badge
Sabah FK
SAB
5
하포엘 베르셰바 badge
하포엘 베르셰바
HBS
2
풀타임
종합 6 - 4
프리미어리그
Araz PFK badge
Araz PFK
ARA
Sabah FK badge
Sabah FK
SAB
September 2026
프리미어리그
Sabah FK badge
Sabah FK
SAB
지라 badge
지라
ZIR
더 보기

순위

프리미어리그 crest프리미어리그

POSPWDLFA+/-승점양식
3투란 토부즈 crest투란 토부즈31111104
4Imisli FK crestImisli FK311123-14
5Sabah FK crestSabah FK11002023
6카라바흐 FK crest카라바흐 FK11003123
7Shafa crestShafa310213-23
더 보기

Betting spotlight

Liverpool vs Nottingham Forest Predictions, Lineups, Odds & Tips: Both teams seek first win
더 많은 베팅 기사 보기
Goal.com
Copyright © 2026 Goal All rights reserved. 골닷컴에 게재된 정보는 동의 없이 발행, 방송, 수정, 배포할 수 없습니다.