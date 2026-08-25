Sabah FK 개요

Telusuri daftar lengkap seluruh pemain asing yang pernah memperkuat Persib Bandung dari era pertama pada tahun 2003 hingga era modern saat ini. Mulai dari gerbong Polandia, Michael Essien, Layvin Kurzawa, hingga pemain asing terbaru menghiasi sejarah panjang Maung Bandung.
Menjelang bergulirnya Liga 1 2026/2027, Persib Bandung sukses mengamankan tanda tangan Mariano Peralta. Mantan incaran Persija Jakarta ini diharapkan mampu membawa Maung Bandung kembali merajai klasemen dan bersaing di tingkat Asia.
Sebanyak delapan klub peserta dari empat negara akan ambil bagian pada turnamen pramusim Piala Presiden 2026 yang rencananya akan bergulir pada 25 Juli hingga 6 Agustus mendatang. Delapan tim akan itu dibagi ke dalam dua grup yang dihuni oleh satu tuan rumah.