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Ararat Armenia

Ararat Armenia 개요

Florentino Perez

A Real Madrid a világ legértékesebb futballklubja

A Forbes magazin közzétette a világ legértékesebb labdarúgóklubjainak éves listáját, amelyet a Real Madrid vezet 9,5 milliárd dolláros becsült értékkel. A spanyol dominanciát a Barcelona második helye teszi teljesé, míg a dobogó legalsó fokára a Manchester United fért fel.

Real MadridBarcelona
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August 2026
Europa League Qualification
Ararat Armenia badge
Ararat Armenia
AMY
1
Universitatea Craiova badge
Universitatea Craiova
UCR
0
풀타임
종합 2 - 1
프리미어리그
퓨니크 badge
퓨니크
PYU
Ararat Armenia badge
Ararat Armenia
AMY
September 2026
프리미어리그
알라라트 badge
알라라트
ARA
Ararat Armenia badge
Ararat Armenia
AMY
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순위

프리미어리그 crest프리미어리그

POSPWDLFA+/-승점양식
1FC Noah crestFC Noah55001331015
2알라쉬커트 FC crest알라쉬커트 FC5311102810
3Ararat Armenia crestArarat Armenia431095410
4Urartu FC crestUrartu FC52218538
5퓨니크 crest퓨니크32107257
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