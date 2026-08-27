Ararat Armenia 개요

Óriási csereüzlet készülhet: a Bayern beáldozná kapusát a Premier League-támadóért

A Bayern München komoly lépésre készülhet a nyári átigazolási piacon: sajtóhírek szerint a bajorok akár Alexander Nübel játékjogát is bevonhatják annak érdekében, hogy megszerezzék a Newcastle United támadóját, Anthony Gordont. A Newcastle több mint 80 millió eurót kér a szélsőért, így különleges csereüzlet körvonalazódhat.