Ararat Armenia 개요

A Forbes magazin közzétette a világ legértékesebb labdarúgóklubjainak éves listáját, amelyet a Real Madrid vezet 9,5 milliárd dolláros becsült értékkel. A spanyol dominanciát a Barcelona második helye teszi teljesé, míg a dobogó legalsó fokára a Manchester United fért fel.
A Bayern München komoly lépésre készülhet a nyári átigazolási piacon: sajtóhírek szerint a bajorok akár Alexander Nübel játékjogát is bevonhatják annak érdekében, hogy megszerezzék a Newcastle United támadóját, Anthony Gordont. A Newcastle több mint 80 millió eurót kér a szélsőért, így különleges csereüzlet körvonalazódhat.
Manuel Neuer márciusban ünnepelte a 40. születésnapját, de korántsem tervezi befejezni a profi futballt: egy évvel megtoldotta a Bayern Münchennel kötött szerződését, így már másfél évtizede a klub játékosának mondhatja magát.