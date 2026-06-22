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튀르키예 개요
슈팅 62회 때리고도 ‘무득점’…‘다크호스’ 평가받았지만 2연패로 탈락 확정된 튀르키예, 사령탑 경질 전망
오스트레일리아 vs 튀르키예
오스트레일리아
[북중미 월드컵] WC는 '증명의 무대'인데…튀르키예 베테랑, 조별리그 탈락 후 충격 발언 "좋은 경험 됐습니다"
튀르키예 vs 파라과이
파라과이
'입 가리고 말하면 퇴장이랬잖아' 파라과이 에이스 알미론, 온 필드 리뷰→다이렉트 레드카드
파라과이
월드컵
[북중미 월드컵] 한·일 WC 이후 첫 출전인데…'슈팅 30개' 튀르키예, 호주에 0-2 완패→감독은 "실망스럽지만 두 경기 남아 있다"
오스트레일리아 vs 튀르키예
오스트레일리아
19세 초신성도 쓰러졌다...레알 마드리드 연이은 ‘부상 악재’
레알 마드리드
아르다 귈러
‘오렌지 군단’ 네덜란드 손쉽게 8강 진출…튀르키예는 예상 뒤엎고 오스트리아 격파
루마니아 vs 네덜란드
루마니아
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튀르키예
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POS
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P
W
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L
F
A
+/-
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양식
16
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0
0
0
0
0
0
0
0
17
ヴァンラーレ八戸
0
0
0
0
0
0
0
0
18
ベガルタ仙台
0
0
0
0
0
0
0
0
19
ヴァンフォーレ甲府
0
0
0
0
0
0
0
0
20
横浜FC
0
0
0
0
0
0
0
0
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