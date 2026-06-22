튀르키예

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16徳島ヴォルティス crest徳島ヴォルティス00000000
17ヴァンラーレ八戸 crestヴァンラーレ八戸00000000
18ベガルタ仙台 crestベガルタ仙台00000000
19ヴァンフォーレ甲府 crestヴァンフォーレ甲府00000000
20横浜FC crest横浜FC00000000
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