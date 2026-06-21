[북중미 월드컵] WC는 '증명의 무대'인데…튀르키예 베테랑, 조별리그 탈락 후 충격 발언 "좋은 경험 됐습니다"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 튀르키예 국가대표팀이 24년 만에 나선 국제축구연맹(FIFA) 월드컵 무대에서 체면을 구겼다.

튀르키예는 지난 20일(이하 한국시간) 미국 샌프란시스코의 샌프란시스코 베이 에어리어 스타디움에서 열린 파라과이와 2026 FIFA 북중미 월드컵 조별리그 D조 2차전에서 0-1로 패했다.

이날 패배로 튀르키예는 4위(2패·승점 0)로 조별리그 탈락이 확정됐다. 2위 호주·3위 파라과이(이상 1승 1패·승점 3)와 승점 차는 3이지만, 두 팀과 맞대결에서 모두 패한 탓에 승자승 원칙을 우선하는 이번 대회 규정에 따라 순위를 뒤집을 수 없게 됐다.

충격적인 탈락이다. 2002년 한국·일본 대회 이후 24년 만에 월드컵에 진출한 튀르키예는 페르디 카디오글루(브라이턴 앤 호브 앨비언), 아르다 귈러(레알 마드리드), 하칸 찰하놀루(32·인테르나치오날레 밀라노), 케난 일디즈(유벤투스) 등 내로라하는 선수가 대거 포진해 호성적을 거둘 것으로 평가받았다.

그러나 경기력은 기대 이하였다. 튀르키예는 직전 호주전에서 0-2로 패한 데 이어 파라과이전에서는 32회의 슈팅을 퍼붓고도 그쳤다. 결국 '황금세대'라는 수식어가 무색하게 조별리그 탈락이 확정됐다.

경기 후에는 찰하놀루의 인터뷰가 논란이 됐다. 특히 튀르키예는 이번 대회에 앞서 수많은 국민이 모인 가운데 환송식을 진행하며 기대감을 한껏 끌어올린 상태였다. 다만 기대에 미치지 못하는 성적으로 조기 탈락이 확정되면서 비판 여론이 거세지고 있다.

튀르키예 매체 '할크 TV'의 같은 날 보도에 따르면 찰하놀루는 "지금은 할 말을 찾기 어렵다. 여기까지 오기 위해 많은 노력을 했다. 두 경기 동안 모든 것을 쏟아부었지만 뜻대로 되지 않았다. 운도 따르지 않았다. 파라과이는 첫 유효 슈팅으로 득점을 했다"고 입을 열었다.

이어 "우리는 젊은 팀이고 앞으로 더 많은 대회가 기다리고 있다. 어쩌면 이번이 내 마지막 월드컵일 수 있다. 모두가 슬프고 상심했지만 좋은 경험이 됐다"며 "축구는 때때로 잔인하다. 이번 일로 교훈을 얻어야 한다"고 전했다.