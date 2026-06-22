슈팅 62회 때리고도 ‘무득점’…‘다크호스’ 평가받았지만 2연패로 탈락 확정된 튀르키예, 사령탑 경질 전망

2026 북중미 월드컵에서 ‘다크호스’로 손꼽혔지만, 2패를 떠안고 일찌감치 짐을 싼 튀르키예(터키)가 사령탑 교체를 단행할 거로 보인다.

유럽 축구 이적시장 전문가 니콜로 스키라 기자는 21일(한국시간) 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 “빈센초 몬텔라 감독의 입지가 위태롭다. 대회가 끝난 이후에 해임될 수 있다”면서 “튀르키예축구협회가 몬텔라 감독을 해임한다면, 파티흐 테림 감독을 차기 사령탑 후보로 고려할 수도 있을 것”이라고 전했다.

무려 24년 만에 대회에 다시 참가하면서 많은 기대를 모았던 튀르키예는 사실 이번 대회 ‘다크호스’로 손꼽혔다. 메리흐 데미랄(알 아흘리), 아르다 귈러(레알 마드리드), 케난 일디즈(유벤투스), 케렘 아크튀르크올루(페네르바체), 하칸 찰하놀루(인터밀란) 등 역대급 황금 세대로 평가받았기 때문이다.

실제 글로벌 스포츠 통계 전문 매체 옵타에 따르면 슈퍼컴퓨터가 예측한 튀르키예가 32강에 진출할 확률은 73%로, D조에서 ‘개최국’ 미국(77%) 다음으로 높았다. 8강에 오를 확률은 16.9%로 책정했다. 이는 48개국 가운데 21번째로 높은 순위였다.

하지만 튀르키예는 지난 14일 호주와 대회 조별리그 D조 1차전에서 0대 2로 완패했고, 20일에는 파라과이 대회 조별리그 D조 2차전에서 0대 1로 석패했다. 이와 함께 오는 26일 미국과 대회 조별리그 D조 3차전 결과와 관계없이 탈락이 확정됐다.

결국 많은 기대에도 불구하고 일찌감치 탈락이 확정되자 국민들은 분노가 폭발했다. 선수들의 사과에도 불구하고 “귀국하지 마” “그런 경기력을 보여줄 거면 차라리 대회에 참가하지 않는 게 낫다” “꼴도 보기 싫다” 등 악담을 퍼붓고 있다.

몬텔라 감독을 향해서도 비판·비난을 쏟아내고 있다. 특히 국민들은 몬텔라 감독 경질을 요구하는 목소리를 내고 있다. 결국 튀르키예축구협회는 국민들의 원성이 커지자 몬텔라 감독에게 책임을 묻고 해임할 거로 전망되고 있다.