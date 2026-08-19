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volleyball japan women(C)Getty Images
Tsutomu Maeda

バレーボールアジア選手権2026女子の試合日程・組み合わせ・順位表

ロサンゼルス五輪出場権獲得が懸かるバレーボールアジア選手権女子2026の試合日程・結果、順位表を紹介。バレー女子日本代表の最新スケジュール、中継局、視聴方法は？

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  • 女子アジア選手権2026｜大会スケジュール

    バレーボール女子アジア選手権2026は、日本時間2026年8月21日(金)～30日(日)に中国・天津で開催。この大会を制したチームは、2028年ロサンゼルス五輪の出場権を獲得することができる。また、準優勝、3位のチームも2027年FIVB女子バレーボールワールドカップの出場権を得られる。

    大会には12カ国が参加し、4チームずつ3グループの総当たり形式の予選ラウンドからスタート。全12チームの総合順位で上位8チームが、準々決勝からの決勝ラウンドに進むことができる。準々決勝からは一発勝負のトーナメント形式で決勝戦までが行われる。

    バレーボールネーションズリーグ2025女子大会日程

    ラウンド開催日程
    予選第1戦8/21(金)・22(土)
    予選第2戦8/23(日)・24(月)
    予選第3戦8/25(火)・26(水)
    準々決勝8/27(水)・28(金)
    準決勝8/29(土)
    3位決定戦8/30(日)
    決勝8/30(日)

    ※試合日程が変更になる可能性があります。最新情報は大会公式サイトにてご確認ください。

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  • volleyball asia championship 2026 kv(c) FujiTelevision Network, Inc.

    女子アジア選手権2026｜放送・配信予定

    日本vs香港のテレビ放送は、地上波テレビ『フジテレビ系列』、衛星放送『フジテレビONE』、ネット『TVer』『FOD』『Volleyball TV』が生中継を予定。『Volleyball TV』は英語音声による配信となる。

    なお、『FOD』はAmazonプライムビデオの『FODチャンネル』でも視聴可能。『FODチャンネル』は通常の月額が1,320(税込)だが、2026年9月2日(水)までに加入した場合は最初の1カ月間の料金が100円(税込)となるキャンペーンを実施している。

    チャンネル形態生中継
    FOD(Amazon)
    [9/2までの加入で最初の1カ月が100円(税込)！]    		ネット
    Volleyball TV
    (英語音声)    		ネット
    TVerネット
    フジテレビONE衛星放送
    フジテレビ系列地上波

    ※試合日程・中継内容は変更となる場合があります。最新の情報は大会および各中継局公式サイトをご覧ください。

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  • 女子アジア選手権2026｜出場国・予選ラウンド組み合わせ

    バレーボール女子アジア選手権2026の予選ラウンドにて、日本はベトナム、韓国、ホンコンチャイナと同じC組に。前回優勝国のタイはB組、開催国の中国はA組に入っている。

    グループAグループBグループC
    中国(開催国)タイ(前回優勝国)日本
    チャイニーズタイペイカザフスタンベトナム
    イランインドネシア韓国
    イラクオーストラリアホンコンチャイナ

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  • 予選ラウンド順位表

    予選ラウンドの順位は全12チームの比較で決定。上位8チームが準々決勝からの決勝ラウンドに進出する。

    順位試合数ポイントセット率ポイント率
    1中国      
    1タイ      
    1日本      
    1チャイニーズタイペイ      
    1カザフスタン      
    1ベトナム      
    1イラン      
    1インドネシア      
    1韓国      
    1イラク      
    1オーストラリア      
    1ホンコンチャイナ      

    ※8位以上が準々決勝へ進出。

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  • グループA｜試合日程・結果

    試合日程対戦カード放送・配信
    8/21(金)11:00チャイニーズタイペイ vs イラン【ネット】Volleyball TV
    8/22(土)20:30中国 vs イラク【ネット】Volleyball TV
    8/23(日)15:00チャイニーズタイペイ vs イラク【ネット】Volleyball TV
    8/24(月)20:30中国 vs イラン【ネット】Volleyball TV
    8/25(火)15:00イラン vs イラク【ネット】Volleyball TV
    8/26(水)20:30中国 vs チャイニーズタイペイ【ネット】Volleyball TV

    ※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性があります。最新の配信状況は大会公式サイトにてご確認ください。

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  • グループB｜試合日程・結果

    試合日程対戦カード放送・配信
    8/21(金)15:00タイ vs オーストラリア【ネット】Volleyball TV
    8/22(土)16:00カザフスタン vs インドネシア【ネット】Volleyball TV
    8/23(日)11:00カザフスタン vs オーストラリア【ネット】Volleyball TV
    8/24(月)16:00タイ vs インドネシア【ネット】Volleyball TV
    8/25(火)11:00タイ vs カザフスタン【ネット】Volleyball TV
    8/26(水)16:00インドネシア vs オーストラリア【ネット】Volleyball TV

    ※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性があります。最新の配信状況は大会公式サイトにてご確認ください。

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  • グループC｜試合日程・結果

    試合日程対戦カード放送・配信
    8/21(金)19:30日本 vs ホンコンチャイナ【衛星放送】フジテレビONE
    【ネット】FOD(Amazon)
    【ネット】Volleyball TV
    8/22(土)11:00ベトナム vs 韓国【ネット】Volleyball TV
    8/23(日)19:30日本 vs 韓国【衛星放送】フジテレビONE
    【ネット】FOD(Amazon)
    【ネット】Volleyball TV
    8/24(月)11:00ベトナム vs ホンコンチャイナ【ネット】Volleyball TV
    8/25(火)19:30日本 vs ベトナム【衛星放送】フジテレビNEXT
    【ネット】FOD(Amazon)
    【ネット】Volleyball TV
    8/26(水)11:00韓国 vs ホンコンチャイナ【ネット】Volleyball TV

    ※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性があります。最新の配信状況は大会公式サイトにてご確認ください。

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  • 準々決勝｜試合日程・結果

    試合日程対戦カード放送・配信
    8/27(木)15:00 【ネット】Volleyball TV
    8/27(木)19:30 【ネット】Volleyball TV
    8/28(金)16:00 【ネット】Volleyball TV
    8/28(金)20:30 【ネット】Volleyball TV

    ※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性があります。最新の配信状況は大会公式サイトにてご確認ください。

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  • 準決勝｜試合日程・結果

    試合日程対戦カード放送・配信
    8/29(土)18:15 【ネット】Volleyball TV
    8/29(土)21:00 【ネット】Volleyball TV

    ※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性があります。最新の配信状況は大会公式サイトにてご確認ください。

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  • 3位決定戦｜試合日程・結果

    試合日程対戦カード放送・配信
    8/30(日)16:15 【ネット】Volleyball TV

    ※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性があります。最新の配信状況は大会公式サイトにてご確認ください。

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  • 決勝｜試合日程・結果

    試合日程対戦カード放送・配信
    8/30(日)19:45 【ネット】Volleyball TV

    ※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性があります。最新の配信状況は大会公式サイトにてご確認ください。

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