バレーボールアジア選手権2026女子の試合日程・組み合わせ・順位表
女子アジア選手権2026｜大会スケジュール
バレーボール女子アジア選手権2026は、日本時間2026年8月21日(金)～30日(日)に中国・天津で開催。この大会を制したチームは、2028年ロサンゼルス五輪の出場権を獲得することができる。また、準優勝、3位のチームも2027年FIVB女子バレーボールワールドカップの出場権を得られる。
大会には12カ国が参加し、4チームずつ3グループの総当たり形式の予選ラウンドからスタート。全12チームの総合順位で上位8チームが、準々決勝からの決勝ラウンドに進むことができる。準々決勝からは一発勝負のトーナメント形式で決勝戦までが行われる。
バレーボールネーションズリーグ2025女子大会日程
ラウンド 開催日程 予選第1戦 8/21(金)・22(土) 予選第2戦 8/23(日)・24(月) 予選第3戦 8/25(火)・26(水) 準々決勝 8/27(水)・28(金) 準決勝 8/29(土) 3位決定戦 8/30(日) 決勝 8/30(日)
※試合日程が変更になる可能性があります。最新情報は大会公式サイトにてご確認ください。
- (c) FujiTelevision Network, Inc.
女子アジア選手権2026｜放送・配信予定
日本vs香港のテレビ放送は、地上波テレビ『フジテレビ系列』、衛星放送『フジテレビONE』、ネット『TVer』『FOD』『Volleyball TV』が生中継を予定。『Volleyball TV』は英語音声による配信となる。
なお、『FOD』はAmazonプライムビデオの『FODチャンネル』でも視聴可能。『FODチャンネル』は通常の月額が1,320(税込)だが、2026年9月2日(水)までに加入した場合は最初の1カ月間の料金が100円(税込)となるキャンペーンを実施している。
チャンネル 形態 生中継 FOD(Amazon)
[9/2までの加入で最初の1カ月が100円(税込)！]
ネット 〇 Volleyball TV
(英語音声)
ネット 〇 TVer ネット 〇 フジテレビONE 衛星放送 〇 フジテレビ系列 地上波 〇
※試合日程・中継内容は変更となる場合があります。最新の情報は大会および各中継局公式サイトをご覧ください。
女子アジア選手権2026｜出場国・予選ラウンド組み合わせ
バレーボール女子アジア選手権2026の予選ラウンドにて、日本はベトナム、韓国、ホンコンチャイナと同じC組に。前回優勝国のタイはB組、開催国の中国はA組に入っている。
グループA グループB グループC 中国(開催国) タイ(前回優勝国) 日本 チャイニーズタイペイ カザフスタン ベトナム イラン インドネシア 韓国 イラク オーストラリア ホンコンチャイナ
予選ラウンド順位表
予選ラウンドの順位は全12チームの比較で決定。上位8チームが準々決勝からの決勝ラウンドに進出する。
順位 国 試合数 勝 負 ポイント セット率 ポイント率 1 中国 1 タイ 1 日本 1 チャイニーズタイペイ 1 カザフスタン 1 ベトナム 1 イラン 1 インドネシア 1 韓国 1 イラク 1 オーストラリア 1 ホンコンチャイナ
※8位以上が準々決勝へ進出。
グループA｜試合日程・結果
試合日程 対戦カード 放送・配信 8/21(金)11:00 チャイニーズタイペイ vs イラン 【ネット】Volleyball TV 8/22(土)20:30 中国 vs イラク 【ネット】Volleyball TV 8/23(日)15:00 チャイニーズタイペイ vs イラク 【ネット】Volleyball TV 8/24(月)20:30 中国 vs イラン 【ネット】Volleyball TV 8/25(火)15:00 イラン vs イラク 【ネット】Volleyball TV 8/26(水)20:30 中国 vs チャイニーズタイペイ 【ネット】Volleyball TV
※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性があります。最新の配信状況は大会公式サイトにてご確認ください。
グループB｜試合日程・結果
試合日程 対戦カード 放送・配信 8/21(金)15:00 タイ vs オーストラリア 【ネット】Volleyball TV 8/22(土)16:00 カザフスタン vs インドネシア 【ネット】Volleyball TV 8/23(日)11:00 カザフスタン vs オーストラリア 【ネット】Volleyball TV 8/24(月)16:00 タイ vs インドネシア 【ネット】Volleyball TV 8/25(火)11:00 タイ vs カザフスタン 【ネット】Volleyball TV 8/26(水)16:00 インドネシア vs オーストラリア 【ネット】Volleyball TV
※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性があります。最新の配信状況は大会公式サイトにてご確認ください。
グループC｜試合日程・結果
試合日程 対戦カード 放送・配信 8/21(金)19:30 日本 vs ホンコンチャイナ 【衛星放送】フジテレビONE
【ネット】FOD(Amazon)
【ネット】Volleyball TV
8/22(土)11:00 ベトナム vs 韓国 【ネット】Volleyball TV 8/23(日)19:30 日本 vs 韓国 【衛星放送】フジテレビONE
【ネット】FOD(Amazon)
【ネット】Volleyball TV
8/24(月)11:00 ベトナム vs ホンコンチャイナ 【ネット】Volleyball TV 8/25(火)19:30 日本 vs ベトナム 【衛星放送】フジテレビNEXT
【ネット】FOD(Amazon)
【ネット】Volleyball TV
8/26(水)11:00 韓国 vs ホンコンチャイナ 【ネット】Volleyball TV
※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性があります。最新の配信状況は大会公式サイトにてご確認ください。
準々決勝｜試合日程・結果
試合日程 対戦カード 放送・配信 8/27(木)15:00 【ネット】Volleyball TV 8/27(木)19:30 【ネット】Volleyball TV 8/28(金)16:00 【ネット】Volleyball TV 8/28(金)20:30 【ネット】Volleyball TV
※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性があります。最新の配信状況は大会公式サイトにてご確認ください。
準決勝｜試合日程・結果
試合日程 対戦カード 放送・配信 8/29(土)18:15 【ネット】Volleyball TV 8/29(土)21:00 【ネット】Volleyball TV
※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性があります。最新の配信状況は大会公式サイトにてご確認ください。
3位決定戦｜試合日程・結果
試合日程 対戦カード 放送・配信 8/30(日)16:15 【ネット】Volleyball TV
※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性があります。最新の配信状況は大会公式サイトにてご確認ください。
決勝｜試合日程・結果
試合日程 対戦カード 放送・配信 8/30(日)19:45 【ネット】Volleyball TV
※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性があります。最新の配信状況は大会公式サイトにてご確認ください。
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