バレーボールアジア選手権2026女子の試合日程・組み合わせ・順位表

バレーボール女子アジア選手権2026は、日本時間2026年8月21日(金)～30日(日)に中国・天津で開催。この大会を制したチームは、2028年ロサンゼルス五輪の出場権を獲得することができる。また、準優勝、3位のチームも2027年FIVB女子バレーボールワールドカップの出場権を得られる。

大会には12カ国が参加し、4チームずつ3グループの総当たり形式の予選ラウンドからスタート。全12チームの総合順位で上位8チームが、準々決勝からの決勝ラウンドに進むことができる。準々決勝からは一発勝負のトーナメント形式で決勝戦までが行われる。

バレーボールネーションズリーグ2025女子大会日程

ラウンド 開催日程 予選第1戦 8/21(金)・22(土) 予選第2戦 8/23(日)・24(月) 予選第3戦 8/25(火)・26(水) 準々決勝 8/27(水)・28(金) 準決勝 8/29(土) 3位決定戦 8/30(日) 決勝 8/30(日)

※試合日程が変更になる可能性があります。最新情報は大会公式サイトにてご確認ください。