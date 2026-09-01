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20260814 womens basketball japan (C)Getty images
Tsutomu Maeda

FIBA女子バスケットボールワールドカップ(W杯)2026の試合日程・結果・順位表・組み合わせ

FIBA女子バスケットボール・ワールドカップ(W杯)2026の試合日程・結果、グループ順位表・組み合わせ、中継局を紹介。日本代表のスケジュールは？

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  • 女子バスケットボールW杯2026｜大会スケジュール

    ドイツ・ベルリンで開催される女子バスケW杯2026には、16チームが参加。16チームが4チームずつの4グループ(A～D)に分けられ、総当たり戦によってグループ内順位を決定。各組1位が準々決勝、2位・3位が準々決勝進出決定戦へ進出し、4位チームは敗退となる。

    その後、8チームが参加する準々決勝からの決勝ラウンドで頂点を争う。大会の全日程は以下の通り。

    • 予選ラウンド：9月4日(金)～7日(月)
    • 準々決勝進出決定戦：9月8日(火)
    • 準々決勝：9月10日(木)
    • 準決勝：9月12日(土)
    • 3位決定戦：9月13日(日)
    • 決勝：9月13日(日)

    ※開催日は現地時間表記。

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  • 女子バスケットボールW杯2026｜放送・配信予定

    日本の予選ラウンドは地上波『フジテレビ』、衛星放送『フジテレビONE/TWO/NEXT』が録画放送を含む3試合の中継を予定。一方、ネット『DAZN』と『FOD(Amazonあり)』では3試合すべてがライブ配信となる。

    チャンネル

    形態

    中継試合
    (予選ラウンド)

    DAZN

    ネット

    日本戦全試合
    [生中継]

    FOD(Amazonあり)

    ネット

    日本戦全試合
    [生中継]

    フジテレビONE/TWO/NEXT

    衛星放送

    日本戦全試合
    ※一部録画放送

    フジテレビ系

    地上波テレビ

    日本戦全試合
    ※一部録画放送

    ※すべて日本時間。
    ※日程・中継スケジュールは変更の可能性あり。
    ※決勝ラウンド以降の配信・放送予定は発表があり次第追記。

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  • basketball worldcup 2026 draw(C)Getty images

    女子バスケットボールW杯2026｜予選グループ組み合わせ

    グループA

    グループB

    グループC

    グループD

    日本（10位）

    ハンガリー（19位）

    ベルギー（5位）

    アメリカ（1位）

    スペイン（6位）

    韓国（15位）

    オーストラリア（3位）

    チェコ（17位）

    ドイツ（11位）

    ナイジェリア（8位）

    プエルトリコ（13位）

    イタリア（14位）

    マリ（18位）

    フランス（2位）

    トルコ（16位）

    中国（4位）

    ※カッコ内は2026/4/1発表時点のFIBAランキング。

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  • グループA｜順位表

    順位

    チーム

    試合

    Pts

    得点

    失点

    点差

    1

    スペイン

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    ドイツ

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    日本

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    マリ

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

  • グループA｜試合日程・結果

    開催日

    ティップオフ

    対戦カード

    9/4(金)

    18:30

    第1節

    日本 vs マリ

    9/5(土)

    0:45

    第1節

    スペイン vs ドイツ

    9/5(土)

    18:30

    第2節

    マリ vs スペイン

    9/6(日)

    1:00

    第2節

    ドイツ vs 日本

    9/8(火)

    0:50

    第3節

    日本 vs スペイン

    9/8(火)

    0:50

    第3節

    ドイツ vs マリ

    ※すべて日本時間。

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  • グループB｜順位表

    順位

    チーム

    試合

    Pts

    得点

    失点

    点差

    1

    ハンガリー

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    フランス

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    韓国

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    ナイジェリア

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

  • グループB｜試合日程・結果

    開催日

    ティップオフ

    対戦カード

    9/4(金)

    21:30

    第1節

    韓国 vs ナイジェリア

    9/5(土)

    4:00

    第1節

    ハンガリー vs フランス

    9/5(土)

    21:15

    第2節

    ナイジェリア vs ハンガリー

    9/6(日)

    3:45

    第2節

    フランス vs 韓国

    9/7(月)

    21:30

    第3節

    ハンガリー vs 韓国

    9/7(月)

    21:30

    第3節

    ナイジェリア vs フランス

    ※すべて日本時間。

  • グループC｜順位表

    順位

    チーム

    試合

    Pts

    得点

    失点

    点差

    1

    トルコ

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    ベルギー

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    オーストラリア

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    プエルトリコ

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

  • グループC｜試合日程・結果

    開催日

    ティップオフ

    対戦カード

    9/4(金)

    18:30

    第1節

    オーストラリア vs プエルトリコ

    9/5(土)

    0:30

    第1節

    ベルギー vs トルコ

    9/6(日)

    18:30

    第2節

    トルコ vs オーストラリア

    9/7(月)

    0:45

    第2節

    プエルトリコ vs ベルギー

    9/7(月)

    18:30

    第3節

    ベルギー vs オーストラリア

    9/7(月)

    18:30

    第3節

    プエルトリコ vs トルコ

    ※すべて日本時間。

  • グループD｜順位表

    順位

    チーム

    試合

    Pts

    得点

    失点

    点差

    1

    チェコ

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    イタリア

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    アメリカ

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    中国

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

  • グループD｜試合日程・結果

    開催日

    ティップオフ

    対戦カード

    9/4(金)

    21:15

    第1節

    アメリカ vs 中国

    9/5(土)

    3:15

    第1節

    チェコ vs イタリア

    9/6(日)

    21:30

    第2節

    中国 vs チェコ

    9/7(月)

    3:45

    第2節

    イタリア vs アメリカ

    9/8(火)

    3:45

    第3節

    アメリカ vs チェコ

    9/8(火)

    3:45

    第3節

    イタリア vs 中国

    ※すべて日本時間。

  • 準々決勝進出決定戦｜試合日程・結果

    No.

    開催日

    ティップオフ

    対戦カード

    1

    9/8(火)

    未定

    グループA 2位 vs グループB 3位

    2

    9/8(火)

    未定

    グループB 2位 vs グループA 3位

    3

    9/9(水)

    未定

    グループD 3位 vs グループC 2位

    4

    9/9(水)

    未定

    グループC 3位 vs グループD 2位

    ※すべて日本時間。

  • 準々決勝｜試合日程・結果

    No.

    開催日

    ティップオフ

    対戦カード

    5

    9/10(木)

    未定

    No.3の勝者 vs グループA 1位

    6

    9/10(木)

    未定

    No.4の勝者 vs グループB 1位

    7

    9/10(木)

    未定

    グループC 1位 vs No.1の勝者

    8

    9/10(木)

    未定

    グループD 1位 vs No.2の勝者

    ※すべて日本時間。

  • 準決勝｜試合日程・結果

    No.

    開催日

    ティップオフ

    対戦カード

    9

    9/12(土)

    未定

    No.5の勝者 vs No.8の勝者

    10

    9/12(土)

    未定

    No.6の勝者 vs No.7の勝者

    ※すべて日本時間。

  • 3位決定戦｜試合日程・結果

    No.

    開催日

    ティップオフ

    対戦カード

    11

    9/13(日)

    23:30

    No.9の敗者 vs No.10の敗者

    ※すべて日本時間。

  • 決勝｜試合日程・結果

    開催日

    ティップオフ

    対戦カード

    9/14(月)

    3:00

    No.9の勝者 vs No.10の勝者

    ※すべて日本時間。

  • 女子バスケットボールW杯2026｜日本代表戦のおすすめ視聴方法

    【DMM×DAZNホーダイ】バスケ視聴にもおすすめ！DAZN月額プランをお得に利用

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    バスケ女子W杯の日本戦など『DAZN』で配信されるバスケットボール中継をお得に視聴するなら、「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」がセットになった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。

    「DAZN Standard」と、映画やアニメ、ドラマなどを楽しめる「DMMプレミアム」に別々で加入すると、非キャンペーン時は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら月額3,480円(税込)で利用できる。

    すでに通常のDAZNプランを利用している場合でも、条件を満たせばDMM×DAZNホーダイへの切り替えが可能。バスケットボールだけでなく、サッカーやその他のスポーツも幅広く楽しみたい場合にチェックしておきたいサービスだ。

    ※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

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    【DAZN】バスケをはじめ豊富なスポーツをライブ配信

    DAZN』ではバスケ女子W杯をはじめ、注目のバスケットボール中継を視聴できる。

    男子日本代表「AKATSUKI JAPAN」の試合をネットで観戦したい場合にも有力な選択肢となる。ライブ配信だけでなく、さまざまなスポーツコンテンツをまとめて楽しめるのもDAZNの特徴だ。

    また、DAZNではJリーグやラ・リーガなどのサッカーをはじめ、バスケットボール以外のスポーツも多数配信。年間を通してスポーツ観戦を楽しみたい場合は、年間プランの利用も検討したい。

    DAZNでバスケ男子カタール戦をライブ配信！今すぐ視聴

    【FODチャンネル】9/2まで期間限定割引！Amazonで視聴可能

    amazon fod cp 20260902Amazon

    『FOD』は、Amazonプライムビデオの『FODチャンネル』からでも視聴可能。スマホやPC、タブレットなどで視聴することができる利便性に加え、9月2日(水)までの加入で最初の1カ月間の料金が100円(税込)となるキャンペーンを実施しており、キャンペーン期間中に解約した場合は支払いが発生しない。

    ■Amazon Prime Video「FODチャンネル」の登録方法

    1. Amazon Prime Video「FODチャンネル」ページへアクセス
    2. バナーの「詳細を見る」を選択
    3. 「登録を開始する」を選択。決済情報を入力して登録完了！
    4. あとはライブ配信ページから視聴するだけ！

    Amazonの『FODチャンネル』は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。

    Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能。

    【9/2まで】FOD(Amazon)が初月100円！バスケ女子W杯日本戦をライブ配信100円で加入

    ※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。