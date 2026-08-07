UEFAスーパーカップ2026はいつ？試合日程・対戦カード・放送予定

対戦カード：パリ・サンジェルマン(UEFAチャンピオンズリーグ覇者) vs アストン・ヴィラ(UEFAヨーロッパリーグ覇者)

2024-25季にクラブ悲願のUEFAチャンピオンズリーグ（CL）優勝を成し遂げたパリ・サンジェルマン（PSG）。昨季序盤は躓いたものの、調子を取り戻し、決勝でアーセナルをPK戦の末に下して、レアル・マドリード以来となるCL連覇を成し遂げた。主力メンバーのワールドカップによる疲労は懸念材料だが、昨季に続く2度目のUEFAスーパーカップ制覇に臨む。

対するアストン・ヴィラは、エメリの下でシーズンを通して安定した戦いを見せて、プレミアリーグトップ4フィニッシュ、そしてヨーロッパリーグ（EL）決勝でフライブルクを3-0で圧倒して30年ぶりに主要タイトルを獲得した。この結果、1982年以来44年ぶりとなる2度目のUEFAスーパーカップ出場を決め、シーズン最初のタイトルを懸けてPSGに挑戦する。

なお、両クラブは2季前のCL準々決勝で対戦し、それぞれホームで1勝ずつを挙げたが、2試合合計スコアでPSGがアストン・ヴィラを下し、そのまま悲願の欧州制覇を飾った。