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psg aston villaGetty Images
Yuta Tokuma

UEFAスーパーカップ2026はいつ？試合日程・対戦カード・放送予定

UEFAスーパーカップ
パリ・サンジェルマン 対 アストン・ヴィラ
パリ・サンジェルマン
アストン・ヴィラ

【UEFAスーパーカップ2026】前シーズンのチャンピオンズリーグ(CL)覇者とヨーロッパリーグ(EL)覇者が対戦するUEFAスーパーカップ。パリ・サンジェルマンvsアストン・ヴィラの試合日程、テレビ放送予定を紹介。

26-27シーズンパスが大幅値下げ！
wowow cl 26-27

WOWOW

CL・ELは26-27シーズンもWOWOWが独占中継・ライブ配信！

「CL・EL2026-27 シーズンパス」が価格改定

7月16日(木)から12,100円(税込)で販売！

大幅値下げで販売

欧州サッカーの2026-27シーズン開幕前に開催されるUEFAスーパーカップ。前シーズンのチャンピオンズリーグ（CL）とヨーロッパリーグ（EL）の王者同士が対戦する。

本記事では、UEFAスーパーカップ2026の開催日程や会場、対戦カード、放送・配信予定といった情報を紹介する。

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  • super cup trophyGetty Images

    UEFAスーパーカップ2026の日程・キックオフ時間は？

    前シーズンのUEFAチャンピオンズリーグとUEFAヨーロッパリーグの優勝クラブによる一戦、UEFAスーパーカップは、2026年が通算51回目の開催となる。

    現地時間2026年8月12日(水)午後9時にキックオフを迎える。日本は現地よりも7時間進んでいるため、キックオフは日本時間8月13日(木)午前4時となる。

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    • 広告
  • red bull arenaGetty Images

    UEFAスーパーカップ2026の会場は？

    UEFAスーパーカップ2026の試合会場は、オーストリアのザルツブルクにある「レッドブル・アレーナ」だ。

    主に南野拓実らが在籍したオーストリアの強豪レッドブル・ザルツブルクの本拠地として使用されている同スタジアムは、2003年に開場され、収容人数約3万人を誇る。オーストリア代表チームの試合が行われ、またオーストリアとスイスの共同開催となったEURO2008ではグループDの試合が開催された。

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  • psg aston villaGetty Images

    UEFAスーパーカップ2026の対戦カードは？

    対戦カード：パリ・サンジェルマン(UEFAチャンピオンズリーグ覇者) vs アストン・ヴィラ(UEFAヨーロッパリーグ覇者)

    2024-25季にクラブ悲願のUEFAチャンピオンズリーグ（CL）優勝を成し遂げたパリ・サンジェルマン（PSG）。昨季序盤は躓いたものの、調子を取り戻し、決勝でアーセナルをPK戦の末に下して、レアル・マドリード以来となるCL連覇を成し遂げた。主力メンバーのワールドカップによる疲労は懸念材料だが、昨季に続く2度目のUEFAスーパーカップ制覇に臨む。

    対するアストン・ヴィラは、エメリの下でシーズンを通して安定した戦いを見せて、プレミアリーグトップ4フィニッシュ、そしてヨーロッパリーグ（EL）決勝でフライブルクを3-0で圧倒して30年ぶりに主要タイトルを獲得した。この結果、1982年以来44年ぶりとなる2度目のUEFAスーパーカップ出場を決め、シーズン最初のタイトルを懸けてPSGに挑戦する。

    なお、両クラブは2季前のCL準々決勝で対戦し、それぞれホームで1勝ずつを挙げたが、2試合合計スコアでPSGがアストン・ヴィラを下し、そのまま悲願の欧州制覇を飾った。

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  • 20240430_CL_EL_WOWOW_Logo提供：WOWOW

    UEFAスーパーカップ2026のテレビ放送・ネット配信予定

    前シーズンのUEFAチャンピオンズリーグの優勝クラブ、パリ・サンジェルマンと、UEFAヨーロッパリーグを制したアストン・ヴィラによる、UEFAスーパーカップ2026は、前年同様に『WOWOW』で国内独占生中継、『WOWOWオンデマンド』で国内独占ライブ配信する。

    このため、地上波や他のBS/CSチャンネルでの放送、他のインターネットプラットフォームでの配信は予定されていない。

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  • wowow cl 26-27(C)WOWOW

    UEFAスーパーカップ2026の視聴方法

    WOWOW』は、UEFAスーパーカップ2026に加え、2026-27シーズンもUEFAチャンピオンズリーグ(CL)の独占生中継(放送・配信)を実施予定。UEFAヨーロッパリーグ(EL)、UEFAカンファレンスリーグ(ECL)、UEFA女子チャンピオンズリーグ(WCL)も独占生中継となる。

    そして、それらのサッカーコンテンツに特化した「CL・EL2026-27 シーズンパス」が、2026年7月16日(木)から新価格で販売価格はこれまでの19,800円(税込)から改定され、12,100円(税込)に値下げとなった。購入期限は10/31(土)23:59までとなっている。シーズンパスに加入した場合、2027年6月30日(水)23:59まで追加料金なく、『WOWOWオンデマンド』で各種コンテンツが視聴可能となる。

    「CL・EL2026-27 シーズンパス」販売期間・料金

     販売期間価格(税込)視聴期限
    通常販売
    【7/16(木)12:00正午より価格改定】

    2026/7/16(木)12:00(正午)～

    10/31(土)23:59

    改定前：19,800円

    改定後：12,100円

    		2027/6/30(水)23:59

    ※詳細および注意事項はWOWOW公式サイトよりご確認ください。

    「CL・EL2026-27 シーズンパス」の購入方法は？

    『WOWOW』の「CL・EL2026-27 シーズンパス」は、簡単4ステップで登録を済ませることができる。

    1. WOWOW公式サイトにアクセス
    2. WEBアカウント(無料)に登録し、ログイン
    3. 「CL・EL2026-27 シーズンパス」販売ページから購入へと進む
    4. 決済方法を選択後、購入を完了すれば利用可能！

    「CL・EL2026-27 シーズンパス」で視聴できるコンテンツは？

    「CL・EL2026-27 シーズンパス」では、CL・ELの2026-27シーズン全378試合をはじめ、UEFAカンファレンスリーグ、UEFA女子チャンピオンズリーグ、UEFAユースリーグの注目試合が視聴可能。さらに、8月のUEFAスパーカップ2026や、2000-01シーズンから2025-26シーズンまで過去26年分のCL決勝などを楽しむことができる。

    また、「CL・EL2026-27 シーズンパス」では『WOWOWオンデマンド』のみ利用可能で、BS放送の視聴および録画は不可。一方で同時に2つの端末から対象番組を視聴できるほか、アーカイブ配信もダウンロードして視聴することが可能だ。

    「CL・EL2026-27 シーズンパス」の対象コンテンツは以下の通り。

    • UEFAチャンピオンズリーグ2026-27 プレーオフ～決勝の全試合
    • UEFAヨーロッパリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の全試合
    • UEFAカンファレンスリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合
    • UEFA女子チャンピオンズリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合
    • UEFAスーパーカップ2026
    • MATCH HIGHLIGHT
    • UEFAチャンピオンズリーグ決勝(2000-01シーズンから2025-26シーズンまで、26試合の決勝を配信)
    • 2026-27シーズン開幕前特別企画
    • ほか多数

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  • psgGetty Images

    UEFAスーパーカップ2025の結果

    パリ・サンジェルマン(チャンピオンズリーグ覇者) 2-2 (PK 4-3) トッテナム(ヨーロッパリーグ覇者)

    ■得点者：
    パリ・サンジェルマン：イ・ガンイン(85')、ラモス(90+4')
    トッテナム：ファン・デ・フェン(39')、ロメロ(48')

    クラブ悲願のUEFAチャンピオンズリーグ制覇を成し遂げたパリ・サンジェルマン（PSG）と17年ぶりのタイトル獲得となったトッテナムがシーズン最初のタイトルを懸けて激突した。

    FIFAクラブワールドカップを戦い、コンディション面でやや心配な状態のPSGに対して、トッテナムはカウンターを武器にゴールに迫り、39分にパリーニャのシュートのこぼれをファン・デ・フェンが押し込んで先制に成功。さらに、後半早々にはポロのクロスにロメロが頭で合わせてトッテナムがリードを広げる。しかし、土壇場になってPSGが地力を見せる。85分にイ・ガンインがペナルティエリア外から左足を振り抜いて1点差に。そして後半アディショナルタイム、デンベレのクロスをラモスが頭で合わせてPSGが同点とする。このまま90分が終わり、勝負はPK戦へ。PSGは1番手のヴィティーニャが失敗するも、他の4選手全員が成功し、一方のトッテナムは3番手ファン・デ・フェンと続くテルが失敗。この結果、PK戦を制したPSGが初のUEFAスーパーカップ制覇を成し遂げた。