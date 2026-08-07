UEFAスーパーカップ2026はいつ？試合日程・対戦カード・放送予定

欧州サッカーの2026-27シーズン開幕前に開催されるUEFAスーパーカップ。前シーズンのチャンピオンズリーグ（CL）とヨーロッパリーグ（EL）の王者同士が対戦する。
本記事では、UEFAスーパーカップ2026の開催日程や会場、対戦カード、放送・配信予定といった情報を紹介する。
欧州サッカーの2026-27シーズン開幕前に開催されるUEFAスーパーカップ。前シーズンのチャンピオンズリーグ（CL）とヨーロッパリーグ（EL）の王者同士が対戦する。
本記事では、UEFAスーパーカップ2026の開催日程や会場、対戦カード、放送・配信予定といった情報を紹介する。
前シーズンのUEFAチャンピオンズリーグとUEFAヨーロッパリーグの優勝クラブによる一戦、UEFAスーパーカップは、2026年が通算51回目の開催となる。
現地時間2026年8月12日(水)午後9時にキックオフを迎える。日本は現地よりも7時間進んでいるため、キックオフは日本時間8月13日(木)午前4時となる。
UEFAスーパーカップ2026の試合会場は、オーストリアのザルツブルクにある「レッドブル・アレーナ」だ。
主に南野拓実らが在籍したオーストリアの強豪レッドブル・ザルツブルクの本拠地として使用されている同スタジアムは、2003年に開場され、収容人数約3万人を誇る。オーストリア代表チームの試合が行われ、またオーストリアとスイスの共同開催となったEURO2008ではグループDの試合が開催された。
2024-25季にクラブ悲願のUEFAチャンピオンズリーグ（CL）優勝を成し遂げたパリ・サンジェルマン（PSG）。昨季序盤は躓いたものの、調子を取り戻し、決勝でアーセナルをPK戦の末に下して、レアル・マドリード以来となるCL連覇を成し遂げた。主力メンバーのワールドカップによる疲労は懸念材料だが、昨季に続く2度目のUEFAスーパーカップ制覇に臨む。
対するアストン・ヴィラは、エメリの下でシーズンを通して安定した戦いを見せて、プレミアリーグトップ4フィニッシュ、そしてヨーロッパリーグ（EL）決勝でフライブルクを3-0で圧倒して30年ぶりに主要タイトルを獲得した。この結果、1982年以来44年ぶりとなる2度目のUEFAスーパーカップ出場を決め、シーズン最初のタイトルを懸けてPSGに挑戦する。
なお、両クラブは2季前のCL準々決勝で対戦し、それぞれホームで1勝ずつを挙げたが、2試合合計スコアでPSGがアストン・ヴィラを下し、そのまま悲願の欧州制覇を飾った。
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前シーズンのUEFAチャンピオンズリーグの優勝クラブ、パリ・サンジェルマンと、UEFAヨーロッパリーグを制したアストン・ヴィラによる、UEFAスーパーカップ2026は、前年同様に『WOWOW』で国内独占生中継、『WOWOWオンデマンド』で国内独占ライブ配信する。
このため、地上波や他のBS/CSチャンネルでの放送、他のインターネットプラットフォームでの配信は予定されていない。
『WOWOW』は、UEFAスーパーカップ2026に加え、2026-27シーズンもUEFAチャンピオンズリーグ(CL)の独占生中継(放送・配信)を実施予定。UEFAヨーロッパリーグ(EL)、UEFAカンファレンスリーグ(ECL)、UEFA女子チャンピオンズリーグ(WCL)も独占生中継となる。
そして、それらのサッカーコンテンツに特化した「CL・EL2026-27 シーズンパス」が、2026年7月16日(木)から新価格で販売。価格はこれまでの19,800円(税込)から改定され、12,100円(税込)に値下げとなった。購入期限は10/31(土)23:59までとなっている。シーズンパスに加入した場合、2027年6月30日(水)23:59まで追加料金なく、『WOWOWオンデマンド』で各種コンテンツが視聴可能となる。
|販売期間
|価格(税込)
|視聴期限
|通常販売
【7/16(木)12:00正午より価格改定】
2026/7/16(木)12:00(正午)～
10/31(土)23:59
改定前：19,800円
改定後：12,100円
|2027/6/30(水)23:59
※詳細および注意事項はWOWOW公式サイトよりご確認ください。
『WOWOW』の「CL・EL2026-27 シーズンパス」は、簡単4ステップで登録を済ませることができる。
「CL・EL2026-27 シーズンパス」では、CL・ELの2026-27シーズン全378試合をはじめ、UEFAカンファレンスリーグ、UEFA女子チャンピオンズリーグ、UEFAユースリーグの注目試合が視聴可能。さらに、8月のUEFAスパーカップ2026や、2000-01シーズンから2025-26シーズンまで過去26年分のCL決勝などを楽しむことができる。
また、「CL・EL2026-27 シーズンパス」では『WOWOWオンデマンド』のみ利用可能で、BS放送の視聴および録画は不可。一方で同時に2つの端末から対象番組を視聴できるほか、アーカイブ配信もダウンロードして視聴することが可能だ。
「CL・EL2026-27 シーズンパス」の対象コンテンツは以下の通り。
■得点者：
パリ・サンジェルマン：イ・ガンイン(85')、ラモス(90+4')
トッテナム：ファン・デ・フェン(39')、ロメロ(48')
クラブ悲願のUEFAチャンピオンズリーグ制覇を成し遂げたパリ・サンジェルマン（PSG）と17年ぶりのタイトル獲得となったトッテナムがシーズン最初のタイトルを懸けて激突した。
FIFAクラブワールドカップを戦い、コンディション面でやや心配な状態のPSGに対して、トッテナムはカウンターを武器にゴールに迫り、39分にパリーニャのシュートのこぼれをファン・デ・フェンが押し込んで先制に成功。さらに、後半早々にはポロのクロスにロメロが頭で合わせてトッテナムがリードを広げる。しかし、土壇場になってPSGが地力を見せる。85分にイ・ガンインがペナルティエリア外から左足を振り抜いて1点差に。そして後半アディショナルタイム、デンベレのクロスをラモスが頭で合わせてPSGが同点とする。このまま90分が終わり、勝負はPK戦へ。PSGは1番手のヴィティーニャが失敗するも、他の4選手全員が成功し、一方のトッテナムは3番手ファン・デ・フェンと続くテルが失敗。この結果、PK戦を制したPSGが初のUEFAスーパーカップ制覇を成し遂げた。