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GOAL

サッカー日本代表 メンバー発表はいつ？9・10月に国内で4連戦

日本
親善試合
パラグアイ

【サッカー日本代表 2026年9月メンバー発表】9月のキリンチャレンジカップ、10月のキリンカップに臨む森保ジャパンのメンバー発表日程はいつ？ウルグアイ、ベネズエラなどと対戦。

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  • Japan v Indonesia - FIFA World Cup Asian 3rd QualifierGetty Images Sport

    サッカー日本代表、最新メンバー発表はいつ？

    サッカー日本代表は、9・10月シリーズのメンバー発表は9月17日(木)13時から行われることが決まった。

    半年限定で続投することが決まった森保一監督は、北中米ワールドカップ後初となる代表活動でどんなメンバーを招集するのか。日本代表は9月24日に宮城でウルグアイ代表、9月28日に広島でベネズエラ代表、10月1日に横浜でエクアドル代表と対戦。10月5日には国立競技場でパナマ代表またはニュージーランド代表と対戦する。
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    日本代表｜9・10月の試合日程

    試合日対戦カードテレビ放送予定
    9/24(木) 19:05日本vsウルグアイフジテレビ系
    9/28(月) 19:25日本vsベネズエラ日本テレビ系列
    10/1(木) 19:10日本vsエクアドルTBS系
    10/5(月) 19:30日本vsパナマorニュージーランドテレビ朝日系

    ※キックオフ時間、放送スケジュールは変更の可能性あり

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    サッカー日本代表｜直近の招集メンバーリスト

    日本代表のワールドカップメンバー

    ▽GK

    早川友基（鹿島アントラーズ）
    大迫敬介(サンフレッチェ広島）
    鈴木彩艶（アストン・ヴィラ）

    ▽DF

    長友佑都(FC東京)

    谷口彰悟(シント＝トロイデン)

    板倉滉(ボルシアMG)

    渡辺剛(フェイエノールト)

    冨安健洋(クリスタル・パレス)

    伊藤洋輝(バイエルン)

    瀬古歩夢(ル・アーブル)

    菅原由勢(カリアリ)

    鈴木淳之介(コペンハーゲン)

    ▽MF/FW

    伊東純也(ゲンク)

    鎌田大地(クリスタル・パレス)

    小川航基(横浜FC)

    前田大然(イプスウィッチ・タウン)

    堂安律(フランクフルト)

    上田綺世(リール)

    田中碧(リーズ)

    町野修斗(ボルシアMG)

    中村敬斗(リヨン)

    佐野海舟(マインツ)

    久保建英(ソシエダ)

    鈴木唯人(フライブルク)

    塩貝健人(ヴォルフスブルク)

    後藤啓介(フライブルク)

    ▽監督

    森保一

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