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サッカー日本代表 メンバー発表はいつ？9・10月に国内で4連戦
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サッカー日本代表、最新メンバー発表はいつ？
サッカー日本代表は、9・10月シリーズのメンバー発表は9月17日(木)13時から行われることが決まった。半年限定で続投することが決まった森保一監督は、北中米ワールドカップ後初となる代表活動でどんなメンバーを招集するのか。日本代表は9月24日に宮城でウルグアイ代表、9月28日に広島でベネズエラ代表、10月1日に横浜でエクアドル代表と対戦。10月5日には国立競技場でパナマ代表またはニュージーランド代表と対戦する。
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日本代表｜9・10月の試合日程
試合日 対戦カード テレビ放送予定 9/24(木) 19:05 日本vsウルグアイ フジテレビ系 9/28(月) 19:25 日本vsベネズエラ 日本テレビ系列 10/1(木) 19:10 日本vsエクアドル TBS系 10/5(月) 19:30 日本vsパナマorニュージーランド テレビ朝日系
※キックオフ時間、放送スケジュールは変更の可能性あり
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サッカー日本代表｜直近の招集メンバーリスト
日本代表のワールドカップメンバー
▽GK
早川友基（鹿島アントラーズ）
大迫敬介(サンフレッチェ広島）
鈴木彩艶（アストン・ヴィラ）
▽DF長友佑都(FC東京)
谷口彰悟(シント＝トロイデン)
板倉滉(ボルシアMG)
渡辺剛(フェイエノールト)
冨安健洋(クリスタル・パレス)
伊藤洋輝(バイエルン)
瀬古歩夢(ル・アーブル)
菅原由勢(カリアリ)
鈴木淳之介(コペンハーゲン)
▽MF/FW
伊東純也(ゲンク)
鎌田大地(クリスタル・パレス)
小川航基(横浜FC)
前田大然(イプスウィッチ・タウン)
堂安律(フランクフルト)
上田綺世(リール)
田中碧(リーズ)
町野修斗(ボルシアMG)
中村敬斗(リヨン)
佐野海舟(マインツ)
久保建英(ソシエダ)
鈴木唯人(フライブルク)
塩貝健人(ヴォルフスブルク)
後藤啓介(フライブルク)
▽監督
森保一
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