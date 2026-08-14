コミュニティ・シールド2026はいつ？試合日程・対戦カード・会場

イングランド・トップリーグの新シーズン最初の一戦、FAコミュニティ・シール。昨季プレミアリーグ王者とFAカップ覇者が対戦する一戦だ。
本記事では、今季FAコミュニティ・シールドに関する情報を紹介する。
イングランド・トップリーグの新シーズン最初の一戦、FAコミュニティ・シール。昨季プレミアリーグ王者とFAカップ覇者が対戦する一戦だ。
本記事では、今季FAコミュニティ・シールドに関する情報を紹介する。
2026-27シーズンのFAコミュニティ・シールドは、現地時間2026年8月16日(日)に開催。キックオフは午後3時に予定されている。日本は現地よりも8時間進んでいるため、日本時間8月16日(日)午後11時にキックオフを迎える予定だ。
2026-27シーズンのコミュニティ・シールドは、ウェールズの首都カーディフにある「ミレニアム・スタジアム（プリンシパリティ・スタジアム）」で開催される。
近年はイングランドの首都ロンドンにあるウェンブリー・スタジアムで開催されてきたが、20年ぶりにコミュニティ・シールドがミレニアム・スタジアムに帰ってくる。1999年に開場された同スタジアムは、収容人数約7万4000人を誇るウェールズ最大のスタジアム。ヨーロッパでは2例目となる開閉式の屋根が特徴だ。
以前にはウェールズ代表の本拠地としても使用され、現在はラグビーの同国代表がホームスタジアムとして使用。ウェンブリーが使用できない間、FAカップ決勝やリーグカップ決勝などの開催地にもなった。また、2016-17シーズンのレアル・マドリードがユヴェントスを撃破したUEFAチャンピオンズリーグ決勝のホストを務めた。
昨季プレミアリーグを制したアーセナルと、FAカップ覇者のマンチェスター・シティが対戦する。
アーセナルは昨季、序盤から安定した戦いを見せて、無敗優勝（インヴィンシブルズ）を飾った2003-04シーズン以来22年ぶりのプレミアリーグ優勝に輝いた。今夏は主力のワールドカップによる影響が心配されるものの、順調に戦力アップに成功。無冠のシーズンに終止符を打ったという自信とともに、3年ぶりのコミュニティ・シールド制覇を目指す。
対するマンチェスター・Cは、昨季のFA2年ぶりにコミュニティ・シールドの舞台に帰ってきた。しかし、今夏には長期政権を築いたグアルディオラが退任し、チームを支えてきたシウヴァなども退団。大きな過渡期を迎えるチームは新たに就任したマレスカの下で、シーズン初戦からリーグ王者アーセナル相手にどのような戦いを見せるか。
なお、昨季両クラブは3度対戦してアーセナルの0勝、マンチェスター・Cの2勝、1引き分けだった。
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FAコミュニティ・シールド2026は、『U-NEXT』が国内独占ライブ配信の予定だ。
U-NEXTは、コミュニティ・シールドのほかにも、プレミアリーグを開幕から最終節までの全試合をライブ配信するため、各クラブの試合を追いたいファンにとって中心的な視聴手段となる。視聴には、U-NEXTが提供する「サッカーパック」への加入が必要となる。配信内容は全380試合のライブ配信に加え、見逃し配信やハイライトも予定されており、リアルタイムで見られない試合を後からチェックしたい場合にも利用しやすい。
現時点で、DAZNやABEMA、SPOTV NOWなど、他の主要サービスでの配信予定は発表されていない。そのため、プレミアリーグ2026-27シーズンを日本で視聴したい場合は、U-NEXTの「サッカーパック」が基本的な選択肢となる。
|項目
|内容
|配信サービス
|U-NEXT
|対象プラン
|サッカーパック
|配信試合数
|プレミアリーグ全380試合
|配信内容
|ライブ配信、見逃し配信、ハイライト
|月額料金(Web申し込み)
|2,600円(税込)
|月額料金(アプリ内申し込み)
|3,000円(税込)
U-NEXT
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U-NEXT
※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。
※決済方法がGooglePlay、Amazonアカウント課金の場合、U-NEXTサッカーパックの月額料金は税込3,000円。
※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。
【得点者】
4分：エキティケ（リヴァプール）
17分：マテタ(PK)（クリスタル・パレス）
21分：フリンポン（リヴァプール）
77分：サール（クリスタル・パレス）
FAカップ覇者クリスタル・パレスとプレミアリーグ王者リヴァプールが激突した昨季のコミュニティ・シールド。日本代表MF鎌田大地が先発し、元日本代表MF遠藤航はベンチスタートに。開始早々に新戦力のエキティケがネットを揺らしてリヴァプールが先制するも、17分にマテタがPKを沈めてクリスタル・パレスが同点に。それでも、その4分後に新戦力フリンポンの得点でリヴァプールがすかさず勝ち越しに成功する。その直後には鎌田が負傷交代を余儀なくされたクリスタル・パレスだが、リヴァプールの遠藤がピッチに立った直後の77分にサールが試合を振り出しに戻す得点を決めて、勝負の行方はPK戦へ。
先行のリヴァプールは、1番手サラーの失敗に続き、クリスタル・パレスGKヘンダーソンに2本をストップされる。対するクリスタル・パレスは、エゼとソサの失敗があったものの、最後のキッカー、デベニーがしっかりと成功して、3-2でリヴァプールをPK戦の末に下して、コミュニティ・シールド初制覇を成し遂げた。