コミュニティ・シールド2026はいつ？試合日程・対戦カード・会場

2026-27シーズンのコミュニティ・シールドは、ウェールズの首都カーディフにある「ミレニアム・スタジアム（プリンシパリティ・スタジアム）」で開催される。

近年はイングランドの首都ロンドンにあるウェンブリー・スタジアムで開催されてきたが、20年ぶりにコミュニティ・シールドがミレニアム・スタジアムに帰ってくる。1999年に開場された同スタジアムは、収容人数約7万4000人を誇るウェールズ最大のスタジアム。ヨーロッパでは2例目となる開閉式の屋根が特徴だ。

以前にはウェールズ代表の本拠地としても使用され、現在はラグビーの同国代表がホームスタジアムとして使用。ウェンブリーが使用できない間、FAカップ決勝やリーグカップ決勝などの開催地にもなった。また、2016-17シーズンのレアル・マドリードがユヴェントスを撃破したUEFAチャンピオンズリーグ決勝のホストを務めた。