UEFAスーパーカップ2026の予想スタメン・注目選手・見どころ｜PSGとアストン・ヴィラが激突
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PSGvsアストン・ヴィラ｜見どころ
キックオフ：2026年8月13日(木) 4:00
放送・配信：WOWOW、WOWOWオンデマンド
UEFAチャンピオンズリーグ（CL）とUEFAヨーロッパリーグ（EL）の優勝クラブ同士が対戦するシーズン最初のタイトルマッチ、UEFAスーパーカップでパリ・サンジェルマン（PSG）とアストン・ヴィラが激突する。
PSGはエンリケの下、攻撃的なサッカーを披露してCL連覇を飾った。デンベレ、クワラツヘリア、ドゥエらスピードと個の打開力を兼ね備えた攻撃陣は健在で、中盤ではヴィティーニャとネヴェスが試合の主導権を握る。大会連覇が懸かる一戦だけに、欧州王者としての完成度を示したいところ。高いポゼッション率と前線からの激しいプレッシングを武器にアストン・ヴィラを圧倒できるか。
対するアストン・ヴィラは、ELで安定した戦いを続け、クラブ史上2度目の欧州タイトルを獲得。エメリ監督の下、組織的な守備をベースに、状況に応じてボールを保持しながら攻撃を組み立てる柔軟なスタイルを確立した。主力の退団は大きな痛手だが、ワトキンスやマッギンら経験豊富な主力に加え、中盤の運動量と高い戦術遂行力を武器に、PSG相手にどのようなゲームプランを見せるか注目される。
この試合最大の見どころは、両チームの主導権争いだ。高いボール保持率を武器とするPSGに対し、エメリ率いるアストン・ヴィラは、得意とする素早いトランジションを使って応戦できるか。一発勝負ということもあり、昨季優勝したPSGがその経験を見せるか、それとも大一番で勝負強さを見せるエメリのサッカーが機能するか、今季最初のタイトルをどちらのクラブが掲げるのだろうか。
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PSG｜予想スタメン
■フォーメーション：4-3-3
■GK
サフォノフ
■DF
ザバルニー、マルキーニョス、パチョ、メンデス
■MF
ネヴェス、ヴィティーニャ、ドロ
■FW
エンバイェ、マユル、クワラツヘリア
■監督
エンリケ
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：バルコラ、デンベレ、ドゥエ、ルイス、ハキミ、エルナンデス、ザイール＝エメリ
負傷選手情報：なし
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アストン・ヴィラ｜予想スタメン
■フォーメーション：4-2-3-1
■GK
ビゾット
■DF
キャッシュ、コンサ、トーレス、マートセン
■MF
ゴメス、カマラ、マッギン、ブエンディア、ガルナチョ
■FW
ワトキンス
■監督
エメリ
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：ガルナチョ、マッギン、コンサ、マルティネス、ワトキンス
負傷選手情報：ベイリー、マンザンビ、オナナ
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PSGvsアストン・ヴィラ｜注目選手
■PSG | クヴィチャ・クワラツヘリア
PSGの注目はクワラツヘリアだ。2025年1月に加入して以降、チームの攻撃を支える中心選手の一人へと成長。左サイドからの鋭いドリブル突破に加え、中央へ入り込んでフィニッシュやラストパスに絡むプレーも大きな武器。昨季CLでは10得点を挙げ、PSGの大会連覇に大きく貢献するとともに大会最優秀選手に選出された。
アストン・ヴィラとの一戦でも、その突破力は大きな注目ポイントとなる。PSGにはデンベレやドゥエら違いを生み出せるアタッカーが揃うが、ワールドカップ明けのコンディション面での心配がある。クワラツヘリアは個人技だけでなく周囲との連係からも決定機を作り出せる存在で、組織的に守るヴィラに対して左サイドからどれだけ局面を動かせるかが、PSGの攻撃を左右する重要なポイントになりそうだ。
■アストン・ヴィラ | ジョン・マッギン
アストン・ヴィラの注目は主将のマッギン。豊富な運動量と高い戦術理解度を武器に中盤を支え、攻守両面でチームをけん引。昨季はEL制覇とプレミアリーグ4位入りに貢献し、エメリ体制を象徴するリーダーとして存在感を示した。クラブ内外でも精神的支柱として高く評価されており、クラブの躍進を語る上でなくてはならない存在だ。
今夏はロジャーズとティーレマンスが退団し、中盤におけるマッギンの重要性はさらに増した。PSGはヴィティーニャやジョアン・ネヴェスらテクニックに優れた中盤を擁するだけに、キャプテンがどこまで球際で強さを見せ、中盤で主導権を握り、試合のテンポをコントロールできるか。ワトキンスを活かして素早いトランジションにつなげ、主力の不在が予想されるPSG守備陣の隙を突きたいところだ。
UEFAスーパーカップ2026のテレビ放送・ネット配信予定
前シーズンのUEFAチャンピオンズリーグの優勝クラブ、パリ・サンジェルマンと、UEFAヨーロッパリーグを制したアストン・ヴィラによる、UEFAスーパーカップ2026は、前年同様に『WOWOW』で国内独占生中継、『WOWOWオンデマンド』で国内独占ライブ配信する。
このため、地上波や他のBS/CSチャンネルでの放送、他のインターネットプラットフォームでの配信は予定されていない。
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CL・EL 2026-27シーズンパスが10/31まで期間限定で販売中！
『WOWOW』は、UEFAスーパーカップ2026に加え、2026-27シーズンもUEFAチャンピオンズリーグ(CL)の独占生中継(放送・配信)を実施予定。UEFAヨーロッパリーグ(EL)、UEFAカンファレンスリーグ(ECL)、UEFA女子チャンピオンズリーグ(WCL)も独占生中継となる。
そして、それらのサッカーコンテンツに特化した「CL・EL2026-27 シーズンパス」が、2026年7月16日(木)から新価格で販売。価格はこれまでの19,800円(税込)から改定され、12,100円(税込)に値下げとなった。購入期限は10/31(土)23:59までとなっている。シーズンパスに加入した場合、2027年6月30日(水)23:59まで追加料金なく、『WOWOWオンデマンド』で各種コンテンツが視聴可能となる。
「CL・EL2026-27 シーズンパス」販売期間・料金
販売期間 価格(税込) 視聴期限 通常販売
【7/16(木)12:00正午より価格改定】
2026/7/16(木)12:00(正午)～
10/31(土)23:59
改定前：19,800円
改定後：12,100円
2027/6/30(水)23:59
※詳細および注意事項はWOWOW公式サイトよりご確認ください。
「CL・EL2026-27 シーズンパス」の購入方法は？
『WOWOW』の「CL・EL2026-27 シーズンパス」は、簡単4ステップで登録を済ませることができる。
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「CL・EL2026-27 シーズンパス」で視聴できるコンテンツは？
「CL・EL2026-27 シーズンパス」では、CL・ELの2026-27シーズン全378試合をはじめ、UEFAカンファレンスリーグ、UEFA女子チャンピオンズリーグ、UEFAユースリーグの注目試合が視聴可能。さらに、8月のUEFAスパーカップ2026や、2000-01シーズンから2025-26シーズンまで過去26年分のCL決勝などを楽しむことができる。
また、「CL・EL2026-27 シーズンパス」では『WOWOWオンデマンド』のみ利用可能で、BS放送の視聴および録画は不可。一方で同時に2つの端末から対象番組を視聴できるほか、アーカイブ配信もダウンロードして視聴することが可能だ。
「CL・EL2026-27 シーズンパス」の対象コンテンツは以下の通り。
- UEFAチャンピオンズリーグ2026-27 プレーオフ～決勝の全試合
- UEFAヨーロッパリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の全試合
- UEFAカンファレンスリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合
- UEFA女子チャンピオンズリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合
- UEFAスーパーカップ2026
- MATCH HIGHLIGHT
- UEFAチャンピオンズリーグ決勝(2000-01シーズンから2025-26シーズンまで、26試合の決勝を配信)
- 2026-27シーズン開幕前特別企画
- ほか多数
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