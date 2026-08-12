キックオフ：2026年8月13日(木) 4:00

放送・配信：WOWOW、WOWOWオンデマンド

UEFAチャンピオンズリーグ（CL）とUEFAヨーロッパリーグ（EL）の優勝クラブ同士が対戦するシーズン最初のタイトルマッチ、UEFAスーパーカップでパリ・サンジェルマン（PSG）とアストン・ヴィラが激突する。

PSGはエンリケの下、攻撃的なサッカーを披露してCL連覇を飾った。デンベレ、クワラツヘリア、ドゥエらスピードと個の打開力を兼ね備えた攻撃陣は健在で、中盤ではヴィティーニャとネヴェスが試合の主導権を握る。大会連覇が懸かる一戦だけに、欧州王者としての完成度を示したいところ。高いポゼッション率と前線からの激しいプレッシングを武器にアストン・ヴィラを圧倒できるか。

対するアストン・ヴィラは、ELで安定した戦いを続け、クラブ史上2度目の欧州タイトルを獲得。エメリ監督の下、組織的な守備をベースに、状況に応じてボールを保持しながら攻撃を組み立てる柔軟なスタイルを確立した。主力の退団は大きな痛手だが、ワトキンスやマッギンら経験豊富な主力に加え、中盤の運動量と高い戦術遂行力を武器に、PSG相手にどのようなゲームプランを見せるか注目される。

この試合最大の見どころは、両チームの主導権争いだ。高いボール保持率を武器とするPSGに対し、エメリ率いるアストン・ヴィラは、得意とする素早いトランジションを使って応戦できるか。一発勝負ということもあり、昨季優勝したPSGがその経験を見せるか、それとも大一番で勝負強さを見せるエメリのサッカーが機能するか、今季最初のタイトルをどちらのクラブが掲げるのだろうか。