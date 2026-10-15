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conference league trophyGetty Images
Yuta Tokuma

UEFAカンファレンスリーグ2026-27｜テレビ放送・ネット配信予定

UEFAカンファレンスリーグ
オーフス
アヤックス
アタランタ
ボラツ・バニャ・ルカ
ブラガ
ブラン
ブライトン
CSKAソフィア
エグナティア
コペンハーゲン
ミッティラン
ノアシェラン
トゥウェンテ
ツルヴェナ・ズヴェズダ
カウノ・ジャルギリス
フライブルク
ヘント
ヘタフェ
ハイドゥク・スプリト
ハーツ
イベリア・トビリシ
インテル・ダスカルダス
ヤブロネツ
カイラト・アルマトイ
クオピオン・パロセウラ
リンカーン・レッド・インプス
ルガーノ
ミェルビー
モナコ
パフォス
パナシナイコス
リガ
シント＝トロイデン
トゥーン
トラブゾンスポル
ウニヴェルシタテア・クラヨヴァ

【UEFAカンファレンスリーグ】UEFAチャンピオンズリーグ（ECL）を見る方法は？2026-27シーズンECLのテレビ放送/配信予定、視聴方法を紹介。

26-27シーズンパスが大幅値下げ！
wowow cl 26-27

WOWOW

CL・ELは26-27シーズンもWOWOWが独占中継・ライブ配信！

「CL・EL2026-27 シーズンパス」が価格改定

7月16日(木)から12,100円(税込)で販売！

大幅値下げで販売
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欧州サッカー連盟（UEFA）主催大会のチャンピオンズリーグ、ヨーロッパリーグに次ぐ第3の大会、UEFAカンファレンスリーグ（ECL）。2026-27シーズンのECLリーグフェーズが日本時間2026年10月16日(金)に開幕する。

CL・EL2026-27 シーズンパスは大幅値下げの新価格で販売中今すぐチェック

本記事では、今季ECLの放送・配信予定、最新節の試合日程を紹介する。

  • conference league logoGetty Images

    UEFAカンファレンスリーグの放送・配信予定は？

    2026-27シーズンのUEFAカンファレンスリーグ（ECL）は、テレビ『WOWOW』、ネット『WOWOWオンデマンド』で注目試合を生中継、ライブ配信する。また、今季からはネット『Lemino』でも、同様に注目試合をライブ配信する予定だ。

    各種視聴プランについて詳しくは『WOWOW公式サイト』、『Lemino公式サイト』をチェックしてみてほしい。

    サービス

    料金(税込)

    配信内容

    CL・EL 2026-27シーズンパス
    (2026/10/31(土)まで販売)

    12,100円

    • CLリーグフェーズ～決勝 全試合
    • ELリーグフェーズ～決勝 全試合
    • ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合

    WOWOWオンデマンド
    月額加入

    2,530円(月額)

    • CLリーグフェーズ～決勝 全試合
    • ELリーグフェーズ～決勝 全試合
    • ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合

    Leminoプレミアム

    1,540円(月額)
    31日間無料トライアルあり

    • CLリーグフェーズ～決勝 全試合
    • ELリーグフェーズ～決勝 全試合
    • ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合

    ※一部試合はディレイ配信

    CL・EL2026-27 シーズンパスは大幅値下げの新価格で販売中今すぐチェック

  • ECLリーグフェーズ第1節のキックオフ時刻・対戦カード

    日本時間2026年10月16日(金)に開催されるECLリーグフェーズ第1節の試合日程は以下の通り。『WOWOW』、『Leminoプレミアム』で注目試合6試合を生中継、ライブ配信する。

    試合日時

    対戦カード

    放送・配信

    10月16日(金)
    1:45

    ヘント vs オーフス

    -

    10月16日(金)
    1:45

    パナシナイコス vs ボラツ

    -

    10月16日(金)
    1:45

    ルガーノ vs ツルヴェナ・ズヴェズダ

    WOWOWオンデマンド
    Leminoプレミアム

    10月16日(金)
    1:45

    KuPSクオピオ vs トラブゾンスポル

    -

    10月16日(金)
    1:45

    ウニヴェルシタテア・クラヨーヴァ vs ヘタフェ

    -

    10月16日(金)
    1:45

    リガFC vs カイラト・アルマトイ

    -

    10月16日(金)
    1:45

    ハイドゥク・スプリト vs アヤックス

    -

    10月16日(金)
    1:45

    CSKAソフィア vs モナコ

    WOWOWオンデマンド
    Leminoプレミアム

    10月16日(金)
    1:45

    ミェルビー vs インテル・エスカルデス

    -

    10月16日(金)
    1:45

    エグナティア vs ミッティラン

    -

    10月16日(金)
    4:00

    アタランタ vs パフォス

    -

    10月16日(金)
    4:00

    フライブルク vs ヤブロネツ

    WOWOWプライム
    WOWOWオンデマンド
    Leminoプレミアム

    10月16日(金)
    4:00

    コペンハーゲン vs ブラガ

    WOWOWオンデマンド
    Leminoプレミアム

    10月16日(金)
    4:00

    ブライトン vs カウノ・ジャルギリス

    WOWOWオンデマンド
    Leminoプレミアム

    10月16日(金)
    4:00

    トゥウェンテ vs トゥーン

    -

    10月16日(金)
    4:00

    シント＝トロイデン vs イベリア・トビリシ

    WOWOWオンデマンド
    Leminoプレミアム

    10月16日(金)
    4:00

    ブラン vs リンカーン・レッド・インプス

    -

    10月16日(金)
    4:00

    ハーツ vs ノアシェラン

    -

    ※対戦カード・試合日程は変更となる場合があります。最新情報は公式サイトよりご確認ください。

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  • ECLリーグフェーズ第2節のキックオフ時刻・対戦カード

    日本時間2026年10月22日(木)～23日(金)に開催されるECLリーグフェーズ第2節の試合日程は以下の通り。『WOWOW』、『Leminoプレミアム』で注目試合5試合を生中継、ライブ配信する。

    試合日時

    対戦カード

    放送・配信

    10月22日(木)
    23:30

    カイラト・アルマトイ vs パナシナイコス

    -

    10月23日(金)
    1:45

    ツルヴェナ・ズヴェズダ vs コペンハーゲン

    WOWOWオンデマンド
    Leminoプレミアム

    10月23日(金)
    1:45

    パフォス vs リガFC

    -

    10月23日(金)
    1:45

    ヘタフェ vs ルガーノ

    -

    10月23日(金)
    1:45

    トラブゾンスポル vs ハーツ

    -

    10月23日(金)
    1:45

    ヤブロネツ vs ブライトン

    WOWOWオンデマンド
    Leminoプレミアム

    10月23日(金)
    1:45

    ノアシェラン vs CSKAソフィア

    -

    10月23日(金)
    1:45

    インテル・エスカルデス vs ウニヴェルシタテア・クラヨーヴァ

    -

    10月23日(金)
    1:45

    カウノ・ジャルギリス vs ブラン

    -

    10月23日(金)
    1:45

    イベリア・トビリシ vs ミェルビー

    -

    10月23日(金)
    4:00

    ブラガ vs ヘント

    -

    10月23日(金)
    4:00

    アヤックス vs アタランタ

    WOWOWオンデマンド
    Leminoプレミアム

    10月23日(金)
    4:00

    モナコ vs フライブルク

    WOWOWライブ
    WOWOWオンデマンド
    Leminoプレミアム

    10月23日(金)
    4:00

    ミッティラン vs シント＝トロイデン

    WOWOWオンデマンド
    Leminoプレミアム

    10月23日(金)
    4:00

    リンカーン・レッド・インプス vs トゥウェンテ

    -

    10月23日(金)
    4:00

    ボラツ vs KuPSクオピオ

    -

    10月23日(金)
    4:00

    オーフス vs エグナティア

    -

    10月23日(金)
    4:00

    トゥーン vs ハイドゥク・スプリト

    -

    ※対戦カード・試合日程は変更となる場合があります。最新情報は公式サイトよりご確認ください。

    CL・EL2026-27 シーズンパスは大幅値下げの新価格で販売中今すぐチェック


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  • wowow cl 26-27(C)WOWOW

    ECLおすすめの視聴方法

    CL・EL 2026-27シーズンパスが10/31まで期間限定で販売中！

    WOWOW』は、2026-27シーズンもUEFAチャンピオンズリーグ(CL)の生中継(放送・配信)を実施予定。UEFAヨーロッパリーグ(EL)、UEFAカンファレンスリーグ(ECL)、UEFA女子チャンピオンズリーグ(WCL)も生中継となる。

    そして、それらのサッカーコンテンツに特化した「CL・EL2026-27 シーズンパス」が、2026年7月16日(木)から新価格で販売。価格はこれまでの19,800円(税込)から改定され、12,100円(税込)に値下げとなった。購入期限は10/31(土)23:59までとなっている。シーズンパスに加入した場合、2027年6月30日(水)23:59まで追加料金なく、『WOWOWオンデマンド』で各種コンテンツが視聴可能となる。

    「CL・EL2026-27 シーズンパス」販売期間・料金


    販売期間

    価格(税込み)

    視聴期限

    通常販売
    【7/16(木)12:00正午より価格改定】

    2026/7/16(木)12:00(正午)～

    10/31(土)23:59

    改定前：19,800円

    改定後：12,100円

    2027/6/30(水)23:59

    ※詳細および注意事項はWOWOW公式サイトよりご確認ください。

    「CL・EL2026-27 シーズンパス」の購入方法は？

    『WOWOW』の「CL・EL2026-27 シーズンパス」は、簡単4ステップで登録を済ませることができる。

    1. WOWOW公式サイトにアクセス
    2. WEBアカウント(無料)に登録し、ログイン
    3. 「CL・EL2026-27 シーズンパス」販売ページから購入へと進む
    4. 決済方法を選択後、購入を完了すれば利用可能！

    「CL・EL2026-27 シーズンパス」で視聴できるコンテンツは？

    「CL・EL2026-27 シーズンパス」では、CL・ELの2026-27シーズン全378試合をはじめ、UEFAカンファレンスリーグ、UEFA女子チャンピオンズリーグ、UEFAユースリーグの注目試合が視聴可能。さらに、8月のUEFAスパーカップ2026や、2000-01シーズンから2025-26シーズンまで過去26年分のCL決勝などを楽しむことができる。

    また、「CL・EL2026-27 シーズンパス」では『WOWOWオンデマンド』のみ利用可能で、BS放送の視聴および録画は不可。一方で同時に2つの端末から対象番組を視聴できるほか、アーカイブ配信もダウンロードして視聴することが可能だ。

    「CL・EL2026-27 シーズンパス」の対象コンテンツは以下の通り。

    • UEFAチャンピオンズリーグ2026-27 プレーオフ～決勝の全試合
    • UEFAヨーロッパリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の全試合
    • UEFAカンファレンスリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合
    • UEFA女子チャンピオンズリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合
    • UEFAスーパーカップ2026
    • MATCH HIGHLIGHT
    • UEFAチャンピオンズリーグ決勝(2000-01シーズンから2025-26シーズンまで、26試合の決勝を配信)
    • 2026-27シーズン開幕前特別企画
    • ほか多数
    CL・EL2026-27 シーズンパスは大幅値下げの新価格で販売中今すぐチェック