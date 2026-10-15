UEFAカンファレンスリーグ2026-27｜テレビ放送・ネット配信予定
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UEFAカンファレンスリーグの放送・配信予定は？
2026-27シーズンのUEFAカンファレンスリーグ（ECL）は、テレビ『WOWOW』、ネット『WOWOWオンデマンド』で注目試合を生中継、ライブ配信する。また、今季からはネット『Lemino』でも、同様に注目試合をライブ配信する予定だ。
各種視聴プランについて詳しくは『WOWOW公式サイト』、『Lemino公式サイト』をチェックしてみてほしい。
サービス
料金(税込)
配信内容
CL・EL 2026-27シーズンパス
(2026/10/31(土)まで販売)
12,100円
- CLリーグフェーズ～決勝 全試合
- ELリーグフェーズ～決勝 全試合
- ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合
WOWOWオンデマンド
月額加入
2,530円(月額)
- CLリーグフェーズ～決勝 全試合
- ELリーグフェーズ～決勝 全試合
- ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合
1,540円(月額)
31日間無料トライアルあり
- CLリーグフェーズ～決勝 全試合
- ELリーグフェーズ～決勝 全試合
- ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合
※一部試合はディレイ配信
ECLリーグフェーズ第1節のキックオフ時刻・対戦カード
日本時間2026年10月16日(金)に開催されるECLリーグフェーズ第1節の試合日程は以下の通り。『WOWOW』、『Leminoプレミアム』で注目試合6試合を生中継、ライブ配信する。
試合日時
対戦カード
放送・配信
10月16日(金)
1:45
ヘント vs オーフス
-
10月16日(金)
1:45
パナシナイコス vs ボラツ
-
10月16日(金)
1:45
ルガーノ vs ツルヴェナ・ズヴェズダ
10月16日(金)
1:45
KuPSクオピオ vs トラブゾンスポル
-
10月16日(金)
1:45
ウニヴェルシタテア・クラヨーヴァ vs ヘタフェ
-
10月16日(金)
1:45
リガFC vs カイラト・アルマトイ
-
10月16日(金)
1:45
ハイドゥク・スプリト vs アヤックス
-
10月16日(金)
1:45
CSKAソフィア vs モナコ
10月16日(金)
1:45
ミェルビー vs インテル・エスカルデス
-
10月16日(金)
1:45
エグナティア vs ミッティラン
-
10月16日(金)
4:00
アタランタ vs パフォス
-
10月16日(金)
4:00
フライブルク vs ヤブロネツ
10月16日(金)
4:00
コペンハーゲン vs ブラガ
10月16日(金)
4:00
ブライトン vs カウノ・ジャルギリス
10月16日(金)
4:00
トゥウェンテ vs トゥーン
-
10月16日(金)
4:00
シント＝トロイデン vs イベリア・トビリシ
10月16日(金)
4:00
ブラン vs リンカーン・レッド・インプス
-
10月16日(金)
4:00
ハーツ vs ノアシェラン
-
※対戦カード・試合日程は変更となる場合があります。最新情報は公式サイトよりご確認ください。
ECLリーグフェーズ第2節のキックオフ時刻・対戦カード
日本時間2026年10月22日(木)～23日(金)に開催されるECLリーグフェーズ第2節の試合日程は以下の通り。『WOWOW』、『Leminoプレミアム』で注目試合5試合を生中継、ライブ配信する。
試合日時
対戦カード
放送・配信
10月22日(木)
23:30
カイラト・アルマトイ vs パナシナイコス
-
10月23日(金)
1:45
ツルヴェナ・ズヴェズダ vs コペンハーゲン
10月23日(金)
1:45
パフォス vs リガFC
-
10月23日(金)
1:45
ヘタフェ vs ルガーノ
-
10月23日(金)
1:45
トラブゾンスポル vs ハーツ
-
10月23日(金)
1:45
ヤブロネツ vs ブライトン
10月23日(金)
1:45
ノアシェラン vs CSKAソフィア
-
10月23日(金)
1:45
インテル・エスカルデス vs ウニヴェルシタテア・クラヨーヴァ
-
10月23日(金)
1:45
カウノ・ジャルギリス vs ブラン
-
10月23日(金)
1:45
イベリア・トビリシ vs ミェルビー
-
10月23日(金)
4:00
ブラガ vs ヘント
-
10月23日(金)
4:00
アヤックス vs アタランタ
10月23日(金)
4:00
モナコ vs フライブルク
10月23日(金)
4:00
ミッティラン vs シント＝トロイデン
10月23日(金)
4:00
リンカーン・レッド・インプス vs トゥウェンテ
-
10月23日(金)
4:00
ボラツ vs KuPSクオピオ
-
10月23日(金)
4:00
オーフス vs エグナティア
-
10月23日(金)
4:00
トゥーン vs ハイドゥク・スプリト
-
※対戦カード・試合日程は変更となる場合があります。最新情報は公式サイトよりご確認ください。
- (C)WOWOW
ECLおすすめの視聴方法
CL・EL 2026-27シーズンパスが10/31まで期間限定で販売中！
『WOWOW』は、2026-27シーズンもUEFAチャンピオンズリーグ(CL)の生中継(放送・配信)を実施予定。UEFAヨーロッパリーグ(EL)、UEFAカンファレンスリーグ(ECL)、UEFA女子チャンピオンズリーグ(WCL)も生中継となる。
そして、それらのサッカーコンテンツに特化した「CL・EL2026-27 シーズンパス」が、2026年7月16日(木)から新価格で販売。価格はこれまでの19,800円(税込)から改定され、12,100円(税込)に値下げとなった。購入期限は10/31(土)23:59までとなっている。シーズンパスに加入した場合、2027年6月30日(水)23:59まで追加料金なく、『WOWOWオンデマンド』で各種コンテンツが視聴可能となる。
「CL・EL2026-27 シーズンパス」販売期間・料金
販売期間
価格(税込み)
視聴期限
通常販売
【7/16(木)12:00正午より価格改定】
2026/7/16(木)12:00(正午)～
10/31(土)23:59
改定前：19,800円
改定後：12,100円
2027/6/30(水)23:59
※詳細および注意事項はWOWOW公式サイトよりご確認ください。
「CL・EL2026-27 シーズンパス」の購入方法は？
『WOWOW』の「CL・EL2026-27 シーズンパス」は、簡単4ステップで登録を済ませることができる。
- WOWOW公式サイトにアクセス
- WEBアカウント(無料)に登録し、ログイン
- 「CL・EL2026-27 シーズンパス」販売ページから購入へと進む
- 決済方法を選択後、購入を完了すれば利用可能！
「CL・EL2026-27 シーズンパス」で視聴できるコンテンツは？
「CL・EL2026-27 シーズンパス」では、CL・ELの2026-27シーズン全378試合をはじめ、UEFAカンファレンスリーグ、UEFA女子チャンピオンズリーグ、UEFAユースリーグの注目試合が視聴可能。さらに、8月のUEFAスパーカップ2026や、2000-01シーズンから2025-26シーズンまで過去26年分のCL決勝などを楽しむことができる。
また、「CL・EL2026-27 シーズンパス」では『WOWOWオンデマンド』のみ利用可能で、BS放送の視聴および録画は不可。一方で同時に2つの端末から対象番組を視聴できるほか、アーカイブ配信もダウンロードして視聴することが可能だ。
「CL・EL2026-27 シーズンパス」の対象コンテンツは以下の通り。
- UEFAチャンピオンズリーグ2026-27 プレーオフ～決勝の全試合
- UEFAヨーロッパリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の全試合
- UEFAカンファレンスリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合
- UEFA女子チャンピオンズリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合
- UEFAスーパーカップ2026
- MATCH HIGHLIGHT
- UEFAチャンピオンズリーグ決勝(2000-01シーズンから2025-26シーズンまで、26試合の決勝を配信)
- 2026-27シーズン開幕前特別企画
- ほか多数
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