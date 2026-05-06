昨季、クラブ史上初のタイトル、FAカップ制覇を成し遂げたクリスタル・パレスは、当初UEFAヨーロッパリーグに出場予定だったが、マルチクラブオーナシップの規則に基づき、UEFAカンファレンスリーグ（ECL）に回ることに。それでも、ECL初出場ながら順調に勝ち上がり、準決勝進出を決めた。
本記事では、鎌田大地が所属するクリスタル・パレスのECL準決勝の試合日程、放送・配信予定を紹介する。
昨季、クラブ史上初のタイトル、FAカップ制覇を成し遂げたクリスタル・パレスは、当初UEFAヨーロッパリーグに出場予定だったが、マルチクラブオーナシップの規則に基づき、UEFAカンファレンスリーグ（ECL）に回ることに。それでも、ECL初出場ながら順調に勝ち上がり、準決勝進出を決めた。
本記事では、鎌田大地が所属するクリスタル・パレスのECL準決勝の試合日程、放送・配信予定を紹介する。
今季ヨーロッパカップ戦初出場ながらベスト4まで勝ち上がった鎌田大地所属のクリスタル・パレス。準決勝ではウクライナの強豪シャフタール・ドネツクと対戦し、決勝進出を目指す。
ファーストレグはシャフタール・ドネツクのホームゲーム（ウクライナ情勢によりポーランド開催）で4月30日(木)（日本時間5月1日(金)）、セカンドレグはクリスタル・パレスの本拠地セルハースト・パークで5月7日(木)（日本時間5月8日(金)）に開催。キックオフはいずれも現地時間午後9時（日本時間翌午前4時）に予定されている。
|戦
|日程
|対戦カード
|会場
|1
|2026/5/1(金)
4:00
|シャフタール・ドネツク
vs
クリスタル・パレス
|ヘンリク・レイマン・スタジアム
|2
|2026/5/8(金)
4:00
|クリスタル・パレス
vs
シャフタール・ドネツク
|セルハースト・パーク
※試合日程は日本時間
※上段がホームチーム
|戦
|日程
|対戦カード
|会場
|1
|2026/5/1(金)
4:00
|ラージョ・バジェカーノ
vs
ストラスブール
|エスタディオ・デ・バジェカス
|2
|2026/5/8(金)
4:00
|ストラスブール
vs
ラージョ・バジェカーノ
|スタッド・ドゥ・ラ・メノ
※試合日程は日本時間
※上段がホームチーム
2025-26シーズンのUEFAカンファレンスリーグ(ECL)は『WOWOW』が注目試合を中継・ライブ配信する。クリスタル・パレス戦を含む準決勝の全4試合を生中継・ライブ配信する予定だ。
|サービス
|料金(税込)
|配信内容
|WOWOWオンデマンド
月額加入
|2,530円(月額)
|・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
※WOWOWも一部ディレイ配信あり