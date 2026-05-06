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Yuta Tokuma

鎌田大地 クリスタル・パレスのカンファレンスリーグ（ECL）準決勝はいつ？何時から？日程・放送予定

ヨーロッパカンファレンス・リーグ
クリスタル・パレス
シャフタール・ドネツク 対 クリスタル・パレス
シャフタール・ドネツク
鎌田大地

【UEFAカンファレンスリーグ】2025-26シーズンのカンファレンスリーグ（ECL）準決勝にコマを進めた鎌田大地が所属するクリスタル・パレスの試合日程、放送・配信予定を紹介する。

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昨季、クラブ史上初のタイトル、FAカップ制覇を成し遂げたクリスタル・パレスは、当初UEFAヨーロッパリーグに出場予定だったが、マルチクラブオーナシップの規則に基づき、UEFAカンファレンスリーグ（ECL）に回ることに。それでも、ECL初出場ながら順調に勝ち上がり、準決勝進出を決めた。

本記事では、鎌田大地が所属するクリスタル・パレスのECL準決勝の試合日程、放送・配信予定を紹介する。

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