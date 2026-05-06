昨季、クラブ史上初のタイトル、FAカップ制覇を成し遂げたクリスタル・パレスは、当初UEFAヨーロッパリーグに出場予定だったが、マルチクラブオーナシップの規則に基づき、UEFAカンファレンスリーグ（ECL）に回ることに。それでも、ECL初出場ながら順調に勝ち上がり、準決勝進出を決めた。

本記事では、鎌田大地が所属するクリスタル・パレスのECL準決勝の試合日程、放送・配信予定を紹介する。