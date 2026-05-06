クラブ史上初のヨーロッパの舞台で躍動するクリスタル・パレス。UEFAカンファレンスリーグ（ECL）で準決勝にコマを進めたチームは、決勝進出を懸けてウクライナの強豪シャフタール・ドネツクと対戦する。
本記事では、鎌田大地が所属するクリスタル・パレスのECL準決勝の試合情報や放送・配信予定を紹介する。
クラブ史上初のヨーロッパの舞台で躍動するクリスタル・パレス。UEFAカンファレンスリーグ（ECL）で準決勝にコマを進めたチームは、決勝進出を懸けてウクライナの強豪シャフタール・ドネツクと対戦する。
本記事では、鎌田大地が所属するクリスタル・パレスのECL準決勝の試合情報や放送・配信予定を紹介する。
日本代表MF鎌田大地所属のクリスタル・パレスは、昨季クラブ史上初のタイトル、FAカップ制覇を成し遂げ、今季のUEFAカンファレンスリーグ（ECL）に出場。準々決勝で3季連続ベスト4進出のフィオレンティーナに2試合合計4-2で勝利して準決勝進出を決めた。
決勝進出を懸けて対戦するのはシャフタール・ドネツク。ウクライナの強豪はここまでECL10試合でわずかに2敗のみと安定した戦いを見せている。優勝した2009年ヨーロッパリーグ以来の決勝進出を目指してクリスタル・パレスと激突する。
|戦
|日程
|対戦カード
|試合会場
|1
|2026/5/1(金)
4:00
|シャフタール・ドネツク
vs
クリスタル・パレス
|ヘンリク・レイマン・スタジアム
|2
|2026/5/8(金)
4:00
|クリスタル・パレス
vs
シャフタール・ドネツク
|セルハースト・パーク
UEFAカンファレンスリーグ準決勝、シャフタール・ドネツクvsクリスタル・パレスは、『WOWOW』が生中継・ライブ配信を行う。テレビ『WOWOWライブ』、ネット『WOWOWオンデマンド』で視聴可能だ。
また、準決勝のもう1試合、ラージョ・バジェカーノvsストラスブールは、『WOWOWオンデマンド』でのみライブ配信が実施される。
そのため、地上波や他のインターネットプラットフォームでの放送・配信は行われない。
2025-26シーズンのUEFAカンファレンスリーグ(ECL)は『WOWOW』が注目試合を中継・ライブ配信する。クリスタル・パレス戦を含む準決勝の全4試合を生中継・ライブ配信する予定だ。
|サービス
|料金(税込)
|配信内容
|WOWOWオンデマンド
月額加入
|2,530円(月額)
|・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
※WOWOWも一部ディレイ配信あり