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Yuta Tokuma

クリスタル・パレスのカンファレンスリーグ(ECL)準決勝はどこで見られる？視聴方法まとめ

ヨーロッパカンファレンス・リーグ
クリスタル・パレス
シャフタール・ドネツク 対 クリスタル・パレス
シャフタール・ドネツク
鎌田大地
ラージョ・バジェカーノ 対 ストラスブール
ラージョ・バジェカーノ
ストラスブール

【UEFAカンファレンスリーグ】鎌田大地所属のクリスタル・パレスなどが進出を決めた2025-26シーズンのカンファレンスリーグ（ECL）準決勝の放送・配信予定を紹介する。

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クラブ史上初のヨーロッパの舞台で躍動するクリスタル・パレス。UEFAカンファレンスリーグ（ECL）で準決勝にコマを進めたチームは、決勝進出を懸けてウクライナの強豪シャフタール・ドネツクと対戦する。

本記事では、鎌田大地が所属するクリスタル・パレスのECL準決勝の試合情報や放送・配信予定を紹介する。

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