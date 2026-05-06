クラブ史上初のヨーロッパの舞台で躍動するクリスタル・パレス。UEFAカンファレンスリーグ（ECL）で準決勝にコマを進めたチームは、決勝進出を懸けてウクライナの強豪シャフタール・ドネツクと対戦する。

本記事では、鎌田大地が所属するクリスタル・パレスのECL準決勝の試合情報や放送・配信予定を紹介する。