CL準決勝進出4チーム 最後にCLで優勝したのはいつ？

国：フランス

最高成績：優勝1回(2025)

昨季成績：優勝

UEFAクラブランキング：4位

準決勝カード：vsバイエルン・ミュンヘン（第1戦：5-4）

フランスの強豪PSGは、2011年にカタール資本が入って以降、急成長を遂げる。2019-20シーズンには初の決勝進出を決めて悲願の優勝にあと一歩に迫ったが、バイエルンに0-1で敗れた。それでも昨季、デンベレやクワラツヘリアを擁して2度目の決勝の舞台に立ち、指揮官エンリケの下で圧倒的なパフォーマンスを披露してインテルを5-0で下してついに欧州の頂点に立った。

今季も優勝候補の一角として参戦するPSGは、リーグフェーズでこそ苦しんだものの、ノックアウトフェーズプレーオフでモナコ、ラウンド16でチェルシー、準々決勝でリヴァプールを退けて3季連続の準決勝進出を決めた。バイエルンとのファーストレグではホームでの打ち合いを5-4で制して敵地でのセカンドレグに臨み、レアル・マドリード以来となる大会連覇に王手を掛けられるか。