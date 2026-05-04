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Yuta Tokuma

CL準決勝進出4チーム 最後にCLで優勝したのはいつ？

チャンピオンズ リーグ
パリ・サンジェルマン
バイエルン
アトレティコ・マドリー
アーセナル
伊藤洋輝

【UEFAチャンピオンズリーグ】2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ（CL）準決勝進出を決めた4クラブが最後に優勝したのはいつ？パリ・サンジェルマン、バイエルン・ミュンヘン、アトレティコ・マドリード、アーセナルの過去成績を紹介する。

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2025-26シーズンのチャンピオンズリーグ（CL）は準決勝に突入。各国の強豪4クラブ、パリ・サンジェルマン（PSG）、バイエルン・ミュンヘン、アトレティコ・マドリード、アーセナルが決勝進出を目指している。この4クラブが最後にCLトロフィーを掲げたのはいつだろうか。

本記事では、PSG、バイエルン、アトレティコ、アーセナルのCLでの過去成績を紹介する。

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  • paris Getty Images

    パリ・サンジェルマン

    • 国：フランス
    • 最高成績：優勝1回(2025)
    • 昨季成績：優勝
    • UEFAクラブランキング：4位
    • 準決勝カード：vsバイエルン・ミュンヘン（第1戦：5-4）

    フランスの強豪PSGは、2011年にカタール資本が入って以降、急成長を遂げる。2019-20シーズンには初の決勝進出を決めて悲願の優勝にあと一歩に迫ったが、バイエルンに0-1で敗れた。それでも昨季、デンベレやクワラツヘリアを擁して2度目の決勝の舞台に立ち、指揮官エンリケの下で圧倒的なパフォーマンスを披露してインテルを5-0で下してついに欧州の頂点に立った。

    今季も優勝候補の一角として参戦するPSGは、リーグフェーズでこそ苦しんだものの、ノックアウトフェーズプレーオフでモナコ、ラウンド16でチェルシー、準々決勝でリヴァプールを退けて3季連続の準決勝進出を決めた。バイエルンとのファーストレグではホームでの打ち合いを5-4で制して敵地でのセカンドレグに臨み、レアル・マドリード以来となる大会連覇に王手を掛けられるか。

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  • bayern Getty Images

    バイエルン・ミュンヘン

    • 国：ドイツ
    • 最高成績：優勝6回(1974,1975,1976,2001,2013,2020)
    • 昨季成績：準々決勝
    • UEFAクラブランキング：1位
    • 準決勝カード：vsパリ・サンジェルマン（第1戦：4-5）

    ドイツ、そしてヨーロッパを代表するクラブ、バイエルン。前身のヨーロピアン・カップで3連覇を成し遂げたクラブは、レアル・マドリード、ミランに次ぐ通算6度の欧州制覇を誇る。新型コロナウイルスパンデミック禍で開催された2019-20季のCLで一発勝負のトーナメントを勝ち進み、決勝で初優勝を目指したPSGをコマンの得点で1-0で勝利して6度目の優勝を飾った。

    今季CLでも躍動するバイエルンは、リーグフェーズを2位で通過し、ラウンド16でアタランタ相手に2試合合計10得点を挙げ、続く準々決勝ではレアル・マドリードから連勝して近年鬼門だった準々決勝突破を決めた。PSGとの敵地で行われたファーストレグでは4-5で競り負けたものの、今季わずかに1敗のみの本拠地で逆転し、優勝した2020年以来6季ぶりの決勝の舞台を目指す。

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  • atletico Getty Images

    アトレティコ・マドリード

    • 国：スペイン
    • 最高成績：決勝3回(1974,2014,2016)
    • 昨季成績：ラウンド16
    • UEFAクラブランキング：10位
    • 準決勝カード：vsアーセナル（第1戦：1-1）

    スペインの強豪アトレティコは、21世紀に入ってから2部降格を経験したものの、2011年にOBシメオネが就任して以降、復活。2013-14、2020-21でラ・リーガを制し、CL常連にもなった。2014年CL決勝では宿敵レアル・マドリードに延長戦の末に敗れ、2季後の2015-16季でも決勝進出を決めたが、再び宿敵が立ちはだかり、PK戦の末に敗れて悲願の優勝にはまたも手が届かなかった。

    今季CLでアトレティコはリーグフェーズで苦戦し、14位で突破。それでも、ノックアウトフェーズプレーオフでクルブ・ブルッヘ、ラウンド16でトッテナム、そして準々決勝でバルセロナに競り勝って9季ぶりの準決勝進出。アーセナルとの一戦ではホームでの一戦でアルバレスのPKで追いついて1-1で引き分けた。敵地でのセカンドレグで勝利して10年ぶりの決勝進出なるか。

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  • arsenal Getty Images

    アーセナル

    • 国：イングランド
    • 最高成績：決勝1回(2006)
    • 昨季成績：準決勝
    • UEFAクラブランキング：7位
    • 準決勝カード：vsアトレティコ・マドリード（第1戦：1-1）

    イングランドの強豪の1つであるアーセナル。ヴェンゲル政権下で4度のプレミアリーグ優勝など多くの成功を収めてきたクラブは、欧州の舞台で思うような結果を残せなかったが、2006年についに決勝に辿り着く。しかし、アンリやセスクらタレントの揃うチームはロナウジーニョ擁するバルセロナに1-2の逆転負けを喫して欧州制覇には届かず。以降、低迷期を経験した。

    それでも、近年欧州の舞台でも存在感を高めるアーセナルは、今季リーグフェーズで8戦全勝で首位通過を決め、ラウンド16でレヴァークーゼン、準々決勝でスポルティングCPを僅差で退けて2季連続の準決勝進出。アトレティコ・マドリードとの一戦では、敵地でギェケレシュのPKで先制するも、追いつかれて1-1で終わったが、ホームでのセカンドレグで20年ぶりの決勝進出を目指す。

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  • ucl semi finalesGetty Images

    CL準決勝｜試合日程

    ■パリ・サンジェルマンvsバイエルン・ミュンヘン

    日程対戦カード会場
    12026/4/29(水)
    4:00    		PSG
    5-4
    バイエルン    		パルク・デ・プランス
    22026/5/7(木)
    4:00    		バイエルン
    vs
    PSG    		アリアンツ・アレーナ

    ■アトレティコ・マドリードvsアーセナル

    日程対戦カード会場
    12026/4/30(木)
    4:00    		アトレティコ
    1-1
    アーセナル    		リヤド・エア・メトロポリターノ
    22026/5/6(水)
    4:00    		アーセナル
    vs
    アトレティコ    		エミレーツ・スタジアム

    ※日本時間表記

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    チャンピオンズリーグ｜放送・配信予定

    2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ（CL）を『WOWOW』が中継・ライブ配信する。また、CL注目試合は『Lemino』でも録画配信が実施されている。

    サービス料金(税込)配信内容
    WOWOWオンデマンド
    月額加入    		2,530円(月額)・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
    ・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
    ・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
    Leminoプレミアム
    月額加入    		1,540円(月額)
    [初月無料]    		・CLリーグフェーズ19試合
    ・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合
    ・CLラウンド16 2試合
    ・CL準々決勝2試合
    ・CL準決勝2試合
    ・CL決勝1試合
    ※全試合、試合当日24時以降に配信開始

    ※WOWOWも一部ディレイ配信あり

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