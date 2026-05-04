CL準決勝進出4チーム 最後にCLで優勝したのはいつ？

2025-26シーズンのチャンピオンズリーグ（CL）は準決勝に突入。各国の強豪4クラブ、パリ・サンジェルマン（PSG）、バイエルン・ミュンヘン、アトレティコ・マドリード、アーセナルが決勝進出を目指している。この4クラブが最後にCLトロフィーを掲げたのはいつだろうか。
本記事では、PSG、バイエルン、アトレティコ、アーセナルのCLでの過去成績を紹介する。
2025-26シーズンのチャンピオンズリーグ（CL）は準決勝に突入。各国の強豪4クラブ、パリ・サンジェルマン（PSG）、バイエルン・ミュンヘン、アトレティコ・マドリード、アーセナルが決勝進出を目指している。この4クラブが最後にCLトロフィーを掲げたのはいつだろうか。
本記事では、PSG、バイエルン、アトレティコ、アーセナルのCLでの過去成績を紹介する。
フランスの強豪PSGは、2011年にカタール資本が入って以降、急成長を遂げる。2019-20シーズンには初の決勝進出を決めて悲願の優勝にあと一歩に迫ったが、バイエルンに0-1で敗れた。それでも昨季、デンベレやクワラツヘリアを擁して2度目の決勝の舞台に立ち、指揮官エンリケの下で圧倒的なパフォーマンスを披露してインテルを5-0で下してついに欧州の頂点に立った。
今季も優勝候補の一角として参戦するPSGは、リーグフェーズでこそ苦しんだものの、ノックアウトフェーズプレーオフでモナコ、ラウンド16でチェルシー、準々決勝でリヴァプールを退けて3季連続の準決勝進出を決めた。バイエルンとのファーストレグではホームでの打ち合いを5-4で制して敵地でのセカンドレグに臨み、レアル・マドリード以来となる大会連覇に王手を掛けられるか。
ドイツ、そしてヨーロッパを代表するクラブ、バイエルン。前身のヨーロピアン・カップで3連覇を成し遂げたクラブは、レアル・マドリード、ミランに次ぐ通算6度の欧州制覇を誇る。新型コロナウイルスパンデミック禍で開催された2019-20季のCLで一発勝負のトーナメントを勝ち進み、決勝で初優勝を目指したPSGをコマンの得点で1-0で勝利して6度目の優勝を飾った。
今季CLでも躍動するバイエルンは、リーグフェーズを2位で通過し、ラウンド16でアタランタ相手に2試合合計10得点を挙げ、続く準々決勝ではレアル・マドリードから連勝して近年鬼門だった準々決勝突破を決めた。PSGとの敵地で行われたファーストレグでは4-5で競り負けたものの、今季わずかに1敗のみの本拠地で逆転し、優勝した2020年以来6季ぶりの決勝の舞台を目指す。
スペインの強豪アトレティコは、21世紀に入ってから2部降格を経験したものの、2011年にOBシメオネが就任して以降、復活。2013-14、2020-21でラ・リーガを制し、CL常連にもなった。2014年CL決勝では宿敵レアル・マドリードに延長戦の末に敗れ、2季後の2015-16季でも決勝進出を決めたが、再び宿敵が立ちはだかり、PK戦の末に敗れて悲願の優勝にはまたも手が届かなかった。
今季CLでアトレティコはリーグフェーズで苦戦し、14位で突破。それでも、ノックアウトフェーズプレーオフでクルブ・ブルッヘ、ラウンド16でトッテナム、そして準々決勝でバルセロナに競り勝って9季ぶりの準決勝進出。アーセナルとの一戦ではホームでの一戦でアルバレスのPKで追いついて1-1で引き分けた。敵地でのセカンドレグで勝利して10年ぶりの決勝進出なるか。
イングランドの強豪の1つであるアーセナル。ヴェンゲル政権下で4度のプレミアリーグ優勝など多くの成功を収めてきたクラブは、欧州の舞台で思うような結果を残せなかったが、2006年についに決勝に辿り着く。しかし、アンリやセスクらタレントの揃うチームはロナウジーニョ擁するバルセロナに1-2の逆転負けを喫して欧州制覇には届かず。以降、低迷期を経験した。
それでも、近年欧州の舞台でも存在感を高めるアーセナルは、今季リーグフェーズで8戦全勝で首位通過を決め、ラウンド16でレヴァークーゼン、準々決勝でスポルティングCPを僅差で退けて2季連続の準決勝進出。アトレティコ・マドリードとの一戦では、敵地でギェケレシュのPKで先制するも、追いつかれて1-1で終わったが、ホームでのセカンドレグで20年ぶりの決勝進出を目指す。
|戦
|日程
|対戦カード
|会場
|1
|2026/4/29(水)
4:00
|PSG
5-4
バイエルン
|パルク・デ・プランス
|2
|2026/5/7(木)
4:00
|バイエルン
vs
PSG
|アリアンツ・アレーナ
|戦
|日程
|対戦カード
|会場
|1
|2026/4/30(木)
4:00
|アトレティコ
1-1
アーセナル
|リヤド・エア・メトロポリターノ
|2
|2026/5/6(水)
4:00
|アーセナル
vs
アトレティコ
|エミレーツ・スタジアム
※日本時間表記
2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ（CL）を『WOWOW』が中継・ライブ配信する。また、CL注目試合は『Lemino』でも録画配信が実施されている。
|サービス
|料金(税込)
|配信内容
|WOWOWオンデマンド
月額加入
|2,530円(月額)
|・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
|Leminoプレミアム
月額加入
|1,540円(月額)
[初月無料]
|・CLリーグフェーズ19試合
・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合
・CLラウンド16 2試合
・CL準々決勝2試合
・CL準決勝2試合
・CL決勝1試合
※全試合、試合当日24時以降に配信開始
※WOWOWも一部ディレイ配信あり