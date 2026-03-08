「トレントと契約した奴を怒れ」 レアル・マドリー勝利の裏で…アーノルドの守備対応をメディアが酷評

このミスを、スペインの有力紙マルカが先陣を切って痛烈に批判した。同紙は特に辛辣な論調で、セルタの得点に繋がった決定的な守備局面において、27歳の選手が完全に場違いだったと指摘した。

「トレントの頭上を越えるロングボール1本で、ウィロットはリーガで最も守備意識の低いフルバックを露呈させた」と同紙は試合レポートで報じている。

マルカ紙は辛辣な分析の中で、「アーノルドに驚かないでください。彼はいつもこうだ。ユルゲン・クロップ監督もリヴァプールを去った直後に『彼にディフェンスの方法を教え損ねた』と自ら語っていた。リヴァプールを定期的に観戦している人なら誰でも、アーノルドがディフェンスの達人ではないことを知っている。彼の強みは、前線に押し上げて、絶妙なパスでボールを分配することにある。しかし、ディフェンスは？ セルタの最初のゴールで再び証明されたように、それは忘れてくれ。唯一の問題は、彼がその方法を知らないのか、それとも単にやりたくないのか、ということだ」とつづったのだ。

「だからレアル・マドリーのサポーターなら、イングランド人DFの守備が気に入らなくても彼を責めるな。むしろ、彼と契約しようとしたヤツに怒るべきだ」