「トレントと契約した奴を怒れ」 レアル・マドリー勝利の裏で…アーノルドの守備対応をメディアが酷評
リヴァプールからレアル・マドリーに移籍して以来、トレント・アレクサンダー＝アーノルドはラ・リーガでわずか8試合の先発出場に留まっており、セルタ戦の同点ゴールを許した張本人としてメディアは厳しく追及した。オーレリアン・チュアメニがアルバロ・アルベロア監督のチームに先制点をもたらした後、アーノルドはロングボールの処理に失敗し、ウィロット・スウェドバーグに抜き去られ、ボルハ・イグレシアスに簡単なチャンスを与えてしまった。
このミスを、スペインの有力紙マルカが先陣を切って痛烈に批判した。同紙は特に辛辣な論調で、セルタの得点に繋がった決定的な守備局面において、27歳の選手が完全に場違いだったと指摘した。
「トレントの頭上を越えるロングボール1本で、ウィロットはリーガで最も守備意識の低いフルバックを露呈させた」と同紙は試合レポートで報じている。
マルカ紙は辛辣な分析の中で、「アーノルドに驚かないでください。彼はいつもこうだ。ユルゲン・クロップ監督もリヴァプールを去った直後に『彼にディフェンスの方法を教え損ねた』と自ら語っていた。リヴァプールを定期的に観戦している人なら誰でも、アーノルドがディフェンスの達人ではないことを知っている。彼の強みは、前線に押し上げて、絶妙なパスでボールを分配することにある。しかし、ディフェンスは？ セルタの最初のゴールで再び証明されたように、それは忘れてくれ。唯一の問題は、彼がその方法を知らないのか、それとも単にやりたくないのか、ということだ」とつづったのだ。
「だからレアル・マドリーのサポーターなら、イングランド人DFの守備が気に入らなくても彼を責めるな。むしろ、彼と契約しようとしたヤツに怒るべきだ」
批判によって、アーノルドの守備意識と、その卓越した攻撃力とのバランスに関する長年の議論を浮き彫りにしている。
アーノルドのクロスと視野は世界トップクラスである一方、スペインのメディアは、プレミアリーグでの彼のプレーを時折悩ませた守備の脆弱性は、特にタイトル争いが激化するなかで容認できないと考えている。
一方でマルカ紙は、アーノルドのゴールへの貢献も強調している。
「トレントは、セルタ・ビーゴのセンターバックよりも速いヴィニシウス・ジュニオールへのロングパスで攻撃を開始した。彼はポストを直撃したが、その瞬間、ハビ・ロドリゲスによってバランスを崩されてしまった。 かつてはこのような行為は得点を阻んだとしてペナルティとみなされたものだ。その後チュアメニが遠距離から脅威を与え、好セーブにあった。次の場面で完璧に実行されたコーナーキックには為す術がなかった。トレントがショートで蹴り、アルダ・ギュレルがターンしてボックス内へクロスを上げ、オーレリアンがポストの内側に流し込んだ」
幸いにも、このアーノルドのミスは、トロフィー争いにおいてレアル・マドリーに貴重な2ポイントの損失をもたらすことはなかった。アーノルドのクロスがきっかけとなったゴール前の混戦から、フェデリコ・バルベルデが94分に劇的な決勝ゴールを決め、ロス・ブランコスはリーグ首位のバルセロナに1ポイント差まで迫った。
この僅差の勝利により、ハンジ・フリック監督率いるチームへのプレッシャーは続くが、アーノルドにとっては厳しい警告となった。勝利は多くの欠点を覆い隠すが、完璧を追い求めるレアル・マドリードを取り囲むメディアのなかで、アーノルドはあらゆる失敗が分析される。
