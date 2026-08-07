ラ・リーガ2026-27 全チーム紹介・注目選手

ラ・リーガ2026-27シーズンは、日本国内ではDAZNとU-NEXTで全380試合がライブ配信される予定だ。地上波テレビやBS、CSでの定期的な放送予定はなく、インターネット配信が主な視聴方法となる。

U-NEXTでは「サッカーパック」でラ・リーガ1部を視聴可能。プレミアリーグやコパ・デル・レイ、スーペルコパ・デ・エスパーニャなども配信されるため、スペインサッカーや欧州サッカーを幅広く楽しみたい人にとって有力な選択肢となる。

DAZNでは、ラ・リーガ1部に加えてラ・リーガ2部も配信予定。Jリーグ、セリエA、ブンデスリーガ、野球、F1など、サッカー以外のスポーツもまとめて視聴したい場合はDAZNも候補となる。料金や視聴したい大会を比較し、自分に合ったサービスを選びたい。

サービス 配信内容 月額料金 特徴 DAZN ラ・リーガ1部、ラ・リーガ2部を配信予定 月額4,200円(税込)

※DAZN Standard月間プラン Jリーグ、セリエA、ブンデスリーガ、野球、F1など他競技もまとめて視聴可能 U-NEXT

サッカーパック ラ・リーガ1部 全380試合ライブ配信予定 月額2,600円(税込)

※Webサイト申し込みの場合 プレミアリーグ、コパ・デル・レイ、スーペルコパ・デ・エスパーニャも視聴可能。U-NEXT月額プランのポイント充当も可能 DMM×DAZNホーダイ DAZN配信コンテンツを視聴可能 月額3,480円(税込) DAZNとDMMプレミアムがセットになったプラン。DAZN単体より料金を抑えたい場合に選択肢となる

ラ・リーガ2026-27のおすすめ視聴方法

『DAZN』では、2026-27シーズンのラ・リーガをライブ配信する。レアル・マドリードやバルセロナ、アトレティコ・マドリードなど、欧州屈指のクラブがしのぎを削るスペイン最高峰リーグを視聴可能だ。

さらに、DAZNでは新シーズンのJリーグをはじめ、サッカー以外のスポーツコンテンツも配信されている。この機会にDAZNへ登録し、国内外の注目スポーツを見放題で楽しもう。

【DMM×DAZNホーダイ】DAZNがお得に視聴可能

DAZNをお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。

「DAZN Standard」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム」を別々に加入した場合は非キャンペーン時で合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら3,480円(税込)で利用可能となる。

通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

U-NEXTサッカーパックをお得に視聴する方法は？

U-NEXT

「U-NEXTサッカーパック」では、プレミアリーグとエールディビジを独占でライブ配信。さらに、ラ・リーガやFAカップ、コパ・デル・レイ、DFBポカールなども対象となっており、850試合以上の生配信を楽しむことができる。

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントをプレゼント！

このポイントをサッカーパックに充当することで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月実質1,400円で楽しめるのでおすすめだ。

U-NEXTサッカーパックの視聴登録手順

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

※決済方法がGooglePlay、Amazonアカウント課金の場合、U-NEXTサッカーパックの月額料金は税込3,000円。

※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。