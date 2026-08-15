ラ・リーガ開幕節 全試合の見どころ・日程・放送予定

昨季は4位でシーズンを終えたアトレティコ・マドリード。チャンピオンズリーグ出場権は確保したものの、優勝したバルセロナとは25ポイント差をつけられ、国内では無冠に終わった。今季もシメオネが指揮を執り、再びタイトル争いへ加わることが最大のテーマとなる。グリーズマンが退団したりと、戦力の入れ替えのあったチームは、ワールドカップの影響で開幕まで準備期間が限られる中、どこまでチーム状態を上げられるかもポイントになる。

一方、マラガは昨季の昇格プレーオフを制して8年ぶりとなるラ・リーガ復帰を実現した。シーズン途中の第15節からトップチームを率いたフネスは、就任後にチームを大きく押し上げ、そのまま昇格まで導いた。今季も続投し、昨季75得点を記録した攻撃力と、下部組織出身者を積極的に生かすチーム作りをトップリーグでも継続できるか。いきなり強豪との一戦となる中、昨季までのスタイルがどこまで通用するか見ものだ。

この試合最大の見どころは、優勝争いへの復帰を目指すアトレティコに、8年ぶりに1部へ戻ったマラガのサッカーがどこまで通用するかだ。マラガにとっていきなり敵地メトロポリターノで昨季4位との対戦は厳しい一戦となる。対するアトレティコも、ワールドカップ出場組の合流が遅れた影響が残るシーズン序盤だけに、チームの完成度には注目したい。実力差をそのまま結果につなげたいアトレティコと、昇格を支えた勢いと攻撃性を大舞台でも示したいマラガの、どちらのペースで試合を進めるかがポイントだ。