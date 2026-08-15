ラ・リーガ開幕節 全試合の見どころ・日程・放送予定

日本時間2026年8月16日(日)に2026-27シーズンのスペイン1部ラ・リーガが開幕する。優勝争いを繰り広げることが予想されるバルセロナやレアル・マドリード、アトレティコ・マドリードといったクラブはどことシーズン初戦で対戦するのだろうか。
本記事では、2026-27シーズンのラ・リーガ開幕節の見どころを紹介する。
※一部試合はワールドカップの影響で第2節後に開催される予定
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日本時間2026年8月16日(日)に2026-27シーズンのスペイン1部ラ・リーガが開幕する。優勝争いを繰り広げることが予想されるバルセロナやレアル・マドリード、アトレティコ・マドリードといったクラブはどことシーズン初戦で対戦するのだろうか。
本記事では、2026-27シーズンのラ・リーガ開幕節の見どころを紹介する。
※一部試合はワールドカップの影響で第2節後に開催される予定
2026-27シーズンのラ・リーガ開幕戦は、アラベスとヘタフェによる一戦だ。
昨季は14位でシーズンを終えたアラベス。終盤まで残留争いを強いられたものの、シーズン途中に就任したキケの下で立て直しに成功し、残留を勝ち取った。2026-27シーズンもキケ体制を継続し、ブランコやボジェら主力を軸に、昨季以上の安定した戦いを目指す。ホームで迎える開幕戦だけに、好スタートを切って勢いに乗りたいところだ。
一方、ヘタフェは昨季、7位という好成績を収めてUEFAカンファレンスリーグ出場権を獲得。ボルダラスの下、リーグ3位となる38失点を記録するなど、組織的な守備を武器に躍進した。今季は欧州大会との並行日程となるが、まずはリーグ開幕戦を白星で飾り、勢いをつけたい。
昨季のリーグ戦では、アラベスがホームで2-1の勝利を収めた一方、ヘタフェのホームではスコアレスドロー。今季最初の対戦でも拮抗した展開が予想される。昨季終盤の粘りをホームで再現したいアラベスか、それとも欧州大会出場を決めたヘタフェが持ち前の組織力で勝点3を持ち帰るのか。両チームのシーズンの行方を占う注目の開幕戦となる。
昨季は13位に終わり、終盤まで残留争いに巻き込まれたセビージャ。かつて欧州でタイトルを争っていたクラブにとっては苦しいシーズンとなった。2026年3月に就任したガルシアはチームを立て直して残留へ導き、今季はプレシーズンから自身のスタイルを落とし込める初めてのシーズンとなる。苦しんだ昨季からの巻き返しへ、ホームで白星スタートを切りたい。
一方、ラージョ・バジェカーノは昨季8位でフィニッシュ。リーグ戦で安定した戦いを続けただけでなく、ヨーロッパカンファレンスリーグでは決勝まで進出する歴史的なシーズンを過ごした。そのチームを率いたイニゴ・ペレスはシーズン終了後に退任し、今季からはサン・ホセが新監督に就任。新体制でも、運動量と強度を生かしたラージョらしいアグレッシブさを維持できるか注目だ。
昨季の直接対決では、ラージョのホームでセビージャが1-0で勝利し、サンチェス・ピスフアンでの一戦は1-1の引き分け。今季はそのセビージャのホームで開幕戦を迎える。新監督の下で昨季の低迷から抜け出したいセビージャがホームで意地を見せるのか、それとも指揮官が代わったラージョが昨季の勢いを維持するのか。ともに新体制で迎える初戦だけに、両監督がどこまでチームを仕上げてきたかポイントとなりそうだ。
昨季セグンダ・ディヴィシオンを制し、14年ぶりにラ・リーガ復帰を果たしたラシン・サンタンデール。ホセ・アルベルトの下でリーグ最多の90得点を記録する攻撃力を発揮した。今季もホセ・アルベルトが続投し、さらにクラブの下部組織出身であるカナレスが復帰。久々に戻ってきたトップリーグの舞台で、まずは残留を目指したい。昨季3位のビジャレアル相手にどのような戦いができるか注目だ。
一方、ビジャレアルは昨季のラ・リーガを3位で終え、2シーズン連続となるチャンピオンズリーグ出場権を獲得した。ただし今季は大きな変化があり、マルセリーノが昨季限りで退任。後任にはラージョを率いたペレスが就任した。ラージョを昨季のカンファレンスリーグ決勝へ導いた若き指揮官が、より充実した戦力を擁するビジャレアルでどのようなチームを作り上げるのか。新体制の完成度が試される開幕戦となる。
両チームは昨季のコパ・デル・レイで対戦し、当時2部のラシンがビジャレアルを2-1で破った。今回はラシンにとって14年ぶりとなるラ・リーガでの第一歩であり、舞台も同じエル・サルディネーロ。昇格の勢いとホームの後押しを受けるラシンが再び番狂わせを起こすのか、それとも昨季3位のビジャレアルが・ペレス新体制の初陣を白星で飾るのか。攻撃陣を武器にするチーム同士による打ち合いになることが予想される。
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昨季は11位でシーズンを終え、2年連続でラ・リーガ残留を果たしたエスパニョール。シーズン後半は長い未勝利期間を経験するなど苦しい時期もあったが、ゴンサレスへのクラブの信頼は変わらず、2026-27シーズンも続投が決定した。今季は残留ではなく、一歩前進して中位以上を目指すシーズンとなる。ヌニェスら補強を進めて開幕へ向けた準備を進めており、まずはホームのRCDEスタジアムで白星スタートを切りたい。
対するレバンテは昨季16位で残留。昇格1年目は序盤から苦戦して一時は最下位に沈んだが、途中就任したカストロ監督の下で大きく巻き返した。チームを立て直しに成功し、最終的に勝点42で1部残留に成功。今季は残留という結果だけでなく、昨季途中から築いたスタイルをシーズン当初からどこまで発展させられるかにも注目が集まる。
昨季の直接対決は、レバンテのホームで1-1、RCDEスタジアムでは0-0と、2試合とも引き分けに終わった。昨季2引き分けで終わった両者がどのような戦いを見せるか。ゴンサレス体制を継続するエスパニョールがホームで勝点3をつかむのか、それともカストロ就任後に大きく復調したレバンテが昨季終盤の勢いを新シーズンにもつなげるのか。
昨季は6位でフィニッシュし、2年連続で欧州カップ戦出場権を獲得したセルタ。ヨーロッパリーグでもベスト8まで進出するなど、ヒラルデス監督の下で着実に成長を続けた。2026-27シーズンもヒラルデスの下で開幕を迎える。国内外を並行して戦った昨季の経験を生かし、今季はさらに上位へ食い込めるか。まずは本拠地バライードスで迎える開幕戦を勝利で飾りたい。
一方、オサスナは昨季17位と大苦戦。18位マジョルカと同勝ち点だったものの、直接対決の結果辛くも残留を決めた。シーズン終了後にはリッシが解任され、2026-27シーズンからはラミスが新監督に就任。セグンダで長く指揮を執ってきたラミスにとっては、これがラ・リーガ初采配となる。昨季の苦戦から立て直し、ブディミルらを軸に再び安定して勝点を積み上げられるチームを作れるか注目だ。
昨季の直接対決は、ともにアウェーで勝利を挙げて1勝1敗だった。昨季6位のセルタが継続路線の強みを発揮して高い完成度を見せてオサスナの脅威になれるか、それとも残留争いからの巻き返しを期すオサスナがラミス新体制の初陣で結果を残すのか。
昨季はセグンダで2位に入り、8シーズンぶりとなるラ・リーガ復帰を果たしたデポルティーボ。イダルゴ監督の下、勝負どころで強さを発揮して1試合を残して自動昇格を決めた。特に安定した守備と終盤の勝負強さが昇格の原動力となったチームは、イダルゴ体制を継続。久々に戻ってきたトップリーグで、まずは残留を目指しながらどこまで存在感を示せるか。リアソールで迎える復帰初戦だけに、ホームの後押しを受けて白星スタートを切りたい。
一方、エルチェは昇格1年目だった昨季、15位でラ・リーガ残留を達成。ホームでは強さを見せた一方、アウェーではわずか1勝に終わるなど、敵地での戦いには大きな課題を残した。昇格と残留を成し遂げたサラビア監督が退任し、今季からはマルティン・アンセルミが指揮を執る。新体制でどのようなスタイルが構築されるか。昇格組相手の開幕戦でその完成度が問われる。
デポルティーボにとっては8年ぶりのラ・リーガ、その初戦を本拠地リアソールで戦えるという特別な一戦となる。一方のエルチェは、昨季わずか1勝だったアウェーでの成績を改善し、アンセルミ新体制を白星でスタートさせたいところ。昇格を支えた組織力を武器とするデポルティーボがホームで復帰戦を飾るのか、それとも1部で1年間を戦った経験を持つエルチェが意地を見せるのか。
昨季は4位でシーズンを終えたアトレティコ・マドリード。チャンピオンズリーグ出場権は確保したものの、優勝したバルセロナとは25ポイント差をつけられ、国内では無冠に終わった。今季もシメオネが指揮を執り、再びタイトル争いへ加わることが最大のテーマとなる。グリーズマンが退団したりと、戦力の入れ替えのあったチームは、ワールドカップの影響で開幕まで準備期間が限られる中、どこまでチーム状態を上げられるかもポイントになる。
一方、マラガは昨季の昇格プレーオフを制して8年ぶりとなるラ・リーガ復帰を実現した。シーズン途中の第15節からトップチームを率いたフネスは、就任後にチームを大きく押し上げ、そのまま昇格まで導いた。今季も続投し、昨季75得点を記録した攻撃力と、下部組織出身者を積極的に生かすチーム作りをトップリーグでも継続できるか。いきなり強豪との一戦となる中、昨季までのスタイルがどこまで通用するか見ものだ。
この試合最大の見どころは、優勝争いへの復帰を目指すアトレティコに、8年ぶりに1部へ戻ったマラガのサッカーがどこまで通用するかだ。マラガにとっていきなり敵地メトロポリターノで昨季4位との対戦は厳しい一戦となる。対するアトレティコも、ワールドカップ出場組の合流が遅れた影響が残るシーズン序盤だけに、チームの完成度には注目したい。実力差をそのまま結果につなげたいアトレティコと、昇格を支えた勢いと攻撃性を大舞台でも示したいマラガの、どちらのペースで試合を進めるかがポイントだ。
昨季は9位でシーズンを終えたバレンシア。欧州カップ戦出場には届かなかったものの、コルベラン監督の下で近年巻き込まれてきた残留争いからは距離を置き、中位まで順位を押し上げた。今季もコルベラン体制を継続する中、注目の新戦力がFC東京から加入した19歳の日本代表MF佐藤龍之介だ。バレンシアの男子トップチームでプレーする初の日本人選手となり、プレシーズンではエルデンセとの親善試合で早速ゴールを記録。ハビ・ゲラらとともに中盤や攻撃を活性化させ、欧州カップ戦出場圏への浮上に貢献できるか注目される。
一方、ベティスは昨季5位に入り、21年ぶりとなるチャンピオンズリーグ出場権を獲得。ペジェグリーニ監督の下で安定して上位争いを続けており、今季も欧州カップ戦出場圏が最低限の目標となる。イスコやアントニーら技術の高い選手を擁する攻撃陣が持ち味を発揮できるか。プレシーズンにアーセナルを破るなど開幕へ向けて準備を進めており、開幕から上位争いへ加わりたいところだ。
昨季の直接対決はベティスがホームで勝利して1勝1分け。この試合の見どころは、昨季終盤に勢いを取り戻したバレンシアが、上位争いを続けるベティスを相手にどこまで主導権を握れるか。ともに継続路線で迎えるだけに、開幕直後から完成度の高い攻防が期待できるカードだ。欧州復帰を目指すバレンシアがメスタージャの後押しを生かすのか、それとも昨季5位のベティスが上位クラブとしての力を示すのか。また、バレンシアの新戦力、佐藤がメスタージャでデビューを飾れるかにも注目だ。
昨季は2位に終わり、バルセロナにリーグ連覇を許したレアル・マドリード。シーズン終了後にはアルベロアが退任し、モウリーニョが13年ぶりに指揮官として復帰した。エンバペやヴィニシウスら強力な攻撃陣に加え、シウバやククレジャら戦力を整えた中で、最大の目標はリーグタイトル奪還。ワールドカップによる限られた準備期間の中で、モウリーニョがどのようなチームを作り上げてきたのかにも注目が集まる。
一方、昨季10位だったレアル・ソシエダは、シーズン途中に就任したマタラッツォ監督の下で巻き返し、さらにコパ・デル・レイではアトレティコ・マドリードを破って優勝。ヨーロッパリーグ出場権も手にした。今季もマタラッツォが続投し、久保やオヤルサバルらを中心に昨季後半から築いたチームをさらに発展させたい。リーグでは中位に終わっただけに、今季は再び欧州カップ戦出場圏を争える安定感を取り戻したいところだ。
昨季の直接対決はレアル・マドリードがレアル・ソシエダ相手に2勝を挙げた。この試合の見どころは、戦力面で上回るレアル・マドリードに対して、レアル・ソシエダがマタラッツォ体制でコパを制した実力を証明できるか。新体制のレアル・マドリードにとって簡単な一戦にはならないだろう。13年ぶりにベルナベウのベンチへ戻ってきたモウリーニョが白星で再出発するのか、それとも昨季タイトル獲得のレアル・ソシエダが王座奪還を狙う優勝候補にいきなり一撃を与えるのか。
圧倒的な成績で昨季ラ・リーガ連覇を達成したバルセロナ。フリックも就任から2シーズン連続でリーグタイトルを獲得し、今季は3連覇を目指す。ラミン・ヤマルを中心とした攻撃力は引き続き大きな武器で、今夏にはゴードンやアデイェミを獲得して戦力アップに成功した。ワールドカップ出場組の合流が遅れ、開幕へ向けた準備期間が短い中でも、王者としてスタートから力を示したい。
一方のビルバオは昨季、前年の4位から大きく順位を落として12位。シーズン終了をもって長年チームを率いたバルベルデが退任し、今季から元ドルトムントのテルジッチが指揮を執る。N.ウィリアムズやサンセトら攻撃の核を生かしながら、テルジッチがどのようなスタイルを植え付けるのかが注目点。シーズン序盤から王者とのアウェーゲームを迎えるだけに、新体制の完成度が早くも試される。
昨季の直接対決では、バルセロナが圧倒的な力を示して2勝を挙げた。今回の見どころは、圧倒的な攻撃力で連覇を成し遂げたバルセロナに対し、新生ビルバオがどこまで対抗できるか。フリック体制3年目を迎える王者に対して、テルジッチは就任直後という対照的な状況にあり、特にビルバオがバルセロナのボール保持と前線の個の力をどう封じるかはポイントとなる。ワールドカップの影響も無視できないことから、バルセロナがホームで足元をすくわれる可能性も拭いきれない。
ラ・リーガ2026-27シーズンは、日本国内ではDAZNとU-NEXTで全380試合がライブ配信される予定だ。地上波テレビやBS、CSでの定期的な放送予定はなく、インターネット配信が主な視聴方法となる。
U-NEXTでは「サッカーパック」でラ・リーガ1部を視聴可能。プレミアリーグやコパ・デル・レイ、スーペルコパ・デ・エスパーニャなども配信されるため、スペインサッカーや欧州サッカーを幅広く楽しみたい人にとって有力な選択肢となる。
DAZNでは、ラ・リーガ1部に加えてラ・リーガ2部も配信予定。Jリーグ、セリエA、ブンデスリーガ、野球、F1など、サッカー以外のスポーツもまとめて視聴したい場合はDAZNも候補となる。料金や視聴したい大会を比較し、自分に合ったサービスを選びたい。
|サービス
|配信内容
|月額料金
|特徴
|DAZN
|ラ・リーガ1部、ラ・リーガ2部を配信予定
|月額4,200円(税込)
※DAZN Standard月間プラン
|Jリーグ、セリエA、ブンデスリーガ、野球、F1など他競技もまとめて視聴可能
|U-NEXT
サッカーパック
|ラ・リーガ1部 全380試合ライブ配信予定
|月額2,600円(税込)
※Webサイト申し込みの場合
|プレミアリーグ、コパ・デル・レイ、スーペルコパ・デ・エスパーニャも視聴可能。U-NEXT月額プランのポイント充当も可能
|DMM×DAZNホーダイ
|DAZN配信コンテンツを視聴可能
|月額3,480円(税込)
|DAZNとDMMプレミアムがセットになったプラン。DAZN単体より料金を抑えたい場合に選択肢となる
『DAZN』では、2026-27シーズンのラ・リーガをライブ配信する。レアル・マドリードやバルセロナ、アトレティコ・マドリードなど、欧州屈指のクラブがしのぎを削るスペイン最高峰リーグを視聴可能だ。
DMM
DAZNをお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。
「DAZN Standard(月額4,200円)」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム(月額550円)」を別々に加入した場合は非キャンペーン時の月額が合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら月額3,480円(税込)で利用可能となる。『DAZN』の年間プランは年間契約のみとなるため月ごとの解約は不可となっているが、『DMM×DAZNホーダイ』であれば月ごとに継続・解約を選べる点も魅力だ。
通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。
※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可
DAZN
シーズンを通して明治安田Jリーグやラ・リーガなどの海外サッカーを視聴したい場合、年間プランでの加入がおすすめだ。
年間プラン(月々払い)は3,200円から、年間プラン(一括払い)なら年間32,000円で視聴可能。月額プランを12ヶ月契約するよりもお得に視聴できる。シーズンを通してJリーグや海外サッカーを視聴したい方にはおすすめだ。
U-NEXT
「U-NEXTサッカーパック」では、プレミアリーグとエールディビジを独占でライブ配信。さらに、ラ・リーガやFAカップ、コパ・デル・レイ、DFBポカールなども対象となっており、850試合以上の生配信を楽しむことができる。
U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントをプレゼント！
このポイントをサッカーパックに充当することで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月実質1,400円で楽しめるのでおすすめだ。
※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。
※決済方法がGooglePlay、Amazonアカウント課金の場合、U-NEXTサッカーパックの月額料金は税込3,000円。
※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。