DAZNでFIFAクラブワールドカップの全試合を無料で視聴Getty Images SportRONレアル・マドリーFWエンバペ、パチューカ戦での復帰は？ シャビ・アロンソ監督が言及レアル・マドリード 対 パチューカレアル・マドリードパチューカFIFAクラブワールドカップRBザルツブルク 対 レアル・マドリードRBザルツブルクキリアン・エムバペシャビ・アロンソリーガ MX【欧州・海外サッカー ニュース】レアル・マドリー（ラ・リーガ）は日本時間23日にFIFAクラブワールドカップ（CWC）2025でパチューカと対戦。全63試合を独占無料配信！DAZN6/15(日)開幕！クラブW杯2025は『DAZN』が独占無料配信浦和レッズ戦含む63試合すべてを無料で見られる！アカウント登録だけで視聴OK！全試合日本語実況・解説付きクラブW杯2025全試合無料で独占ライブ配信無料で視聴記事は以下に続きます 記事は以下に続きます 記事は以下に続きます以下に続く レアル・マドリーがパチューカと対戦 グループHで初勝利を目指す エンバペはザルツブルク戦で復帰か 【クラブW杯全試合無料】レアル・マドリーvsパチューカはDAZNで独占ライブ配信！ 今すぐ無料で視聴