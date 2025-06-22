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Real Madrid CF v Real Sociedad - La Liga EA SportsGetty Images Sport
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レアル・マドリーFWエンバペ、パチューカ戦での復帰は？ シャビ・アロンソ監督が言及

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【欧州・海外サッカー ニュース】レアル・マドリー（ラ・リーガ）は日本時間23日にFIFAクラブワールドカップ（CWC）2025でパチューカと対戦。

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  • レアル・マドリーがパチューカと対戦
  • グループHで初勝利を目指す
  • エンバペはザルツブルク戦で復帰か
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