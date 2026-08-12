あなたは18歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
real madridGetty Images
Yuta Tokuma

【レアル・マドリード 2026-27】最新スタメン・フォーメーション・新加入選手・監督解説

レアル・マドリー
ラ・リーガ
チャンピオンズ リーグ

【レアル・マドリード 2026-27】スペインを代表するビッグクラブの1つであるレアル・マドリードの最新スタメン、フォーメーション、移籍情報などを紹介する。

DMMプレミアムとDAZNがセットでお得
dmm dazn hodai 2026

DMM×DAZNホーダイ

DMM×DAZNホーダイなら「DMMプレミアム」と「DAZN Standard」がセットになってお得。

DMMポイントが最大1,650ポイントもらえる！

さらにいつでも解約が可能！

DAZN月額プラン最安値
DAZNがラ・リーガ26-27全試合配信！
dazn la liga kv

DAZN

DAZNが2026-27シーズンのラ・リーガを全試合配信！

シーズン視聴なら年間プランがお得

年間プランがお得
ラ・リーガ2026-27をU-NEXTで全試合配信！
U-NEXT soccer pack

U-NEXT

ラ・リーガ2026-27をU-NEXTで全試合配信！

「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要

特設ページから31日間無料トライアルに登録すると初月がお得に！

まずは31日間無料トライアル
DMMプレミアムとDAZNがセットでお得
dmm dazn hodai 2026

DMM×DAZNホーダイ

DMM×DAZNホーダイなら「DMMプレミアム」と「DAZN Standard」がセットになってお得。

DMMポイントが最大1,650ポイントもらえる！

さらにいつでも解約が可能！

DAZN月額プラン最安値
DAZNがラ・リーガ26-27全試合配信！
dazn la liga kv

DAZN

DAZNが2026-27シーズンのラ・リーガを全試合配信！

シーズン視聴なら年間プランがお得

年間プランがお得
ラ・リーガ2026-27をU-NEXTで全試合配信！
U-NEXT soccer pack

U-NEXT

ラ・リーガ2026-27をU-NEXTで全試合配信！

「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要

特設ページから31日間無料トライアルに登録すると初月がお得に！

まずは31日間無料トライアル
DMMプレミアムとDAZNがセットでお得
dmm dazn hodai 2026

DMM×DAZNホーダイ

DMM×DAZNホーダイなら「DMMプレミアム」と「DAZN Standard」がセットになってお得。

DMMポイントが最大1,650ポイントもらえる！

さらにいつでも解約が可能！

DAZN月額プラン最安値

史上最多15度のUEFAチャンピオンズリーグ制覇を誇る世界的ビッグクラブ、レアル・マドリード。FIFAワールドカップ得点王のエンバペやヴィニシウスら世界的なスター選手を擁するチームだが、直近の2シーズンは不本意な戦いが続き、宿敵バルセロナに後塵を拝している。これを受け、名将モウリーニョを再招聘して2026-27シーズンを迎える。

本記事では、レアル・マドリードの最新スタメンや新加入選手、監督などについて解説する。

レアル・マドリード所属のラ・リーガはDAZNでライブ配信！今すぐ視聴

  • real madridGetty Images

    レアル・マドリード｜最新スタメン

    ■GK
    クルトワ

    ■DF
    アレクサンダー＝アーノルド、コナテ、リュディガー、ククレジャ

    ■MF
    チュアメニ、バルベルデ、ギュレル、ベリンガム、ヴィニシウス

    ■FW
    エンバペ

    ※移籍状況、プレシーズンマッチを基に予想したスターティングラインナップ

    レアル・マドリード所属のラ・リーガはDAZNでライブ配信！今すぐ視聴

  • real madridGetty Images

    レアル・マドリード｜フォーメーション

    レアル・マドリードは、昨季アルベロアの下で主に4-4-2をベースにしてプレーしたが、今夏に就任したモウリーニョは4-2-3-1、もしくは4-3-3のフォーメーションを基本システムに採用する見込みだ。守備時には各選手がコンパクトな陣形を維持し、組織的な守備からエンバペやヴィニシウスのスピードを最大限に活かした攻撃への素早いトランジションを強みにして戦うことが予想される。

    経験豊富な主力選手に加え、各ポジションに実力者をそろえるレアル・マドリードは、試合状況に応じて選手を入れ替えながら複数のコンペティションを戦うことができる。堅固な守備組織と鋭いカウンターを軸に、再任したモウリーニョの下で復権を目指す。

    レアル・マドリード所属のラ・リーガはDAZNでライブ配信！今すぐ視聴

  • silva cucurella dumfriesGetty Images

    レアル・マドリード｜移籍情報

    ■新加入

    • マルク・ククレジャ（← チェルシー）
    • カルロス・エスピ（← レバンテ）
    • デンゼル・ダンフリース（← インテル）
    • イブラヒマ・コナテ（← リヴァプール）
    • ベルナルド・シウバ（← マンチェスター・シティ）

    ■退団

    • フラン・ガルシア（→ ベティス）
    • マリン・マルティン（→ ヘタフェ）
    • ダニ・セバージョス（→ 未定）
    • ダニエル・カルバハル（→ 未定）
    • ダヴィド・アラバ（→ 未定）

    ※2026年8月3日現在

    レアル・マドリード所属のラ・リーガはDAZNでライブ配信！今すぐ視聴

    • この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー
  • mourinhoGetty Images

    レアル・マドリード｜監督解説

    監督：ジョゼ・モウリーニョ

    レアル・マドリードを率いるのは、サッカー界を代表する名将の一人であるモウリーニョだ。ポルトガル出身の同指揮官は、若くして指導者の道へ進み、ロブソンの通訳やアシスタントを務め、バルセロナなどでコーチとしての経験を積んだ後、2000年に監督キャリアをスタート。 その後、ポルトで2003-04シーズンのチャンピオンズリーグ制覇を成し遂げ、インテルでは2009-10シーズンにセリエA、コッパ・イタリア、チャンピオンズリーグの3冠へ導いた。

    2010年からは3年間にわたってレアル・マドリードを指揮し、2011-12シーズンのラ・リーガ優勝などを果たした。その後、チェルシーやマンチェスター・ユナイテッド、トッテナム、ローマ、フェネルバフチェ、ベンフィカを指揮するが、近年は多くの成功をつかむには至らず。それでも、直近の2シーズンで不甲斐ない戦いを続けたレアル・マドリードが同指揮官に再建を託し、13年ぶりの帰還となった。

    モウリーニョのサッカーは、強固な守備組織を土台とし、相手の特徴や試合状況に応じて戦い方を変える現実的かつ柔軟なスタイルが特徴だ。守備時にはコンパクトな陣形を形成し、ボールを奪うと素早く前線へつなぐ鋭いカウンターを武器とする。攻撃では、前線のスピードや個の能力を最大限に活かしながら、効率よくゴールへ迫る。豊富な経験と高い勝負強さを持つモウリーニョが昨季を無冠で終えたチームをどのように立て直し、再びタイトルへと導くかに注目が集まる。

    レアル・マドリード所属のラ・リーガはDAZNでライブ配信！今すぐ視聴

  • dazn la liga kvDAZN

    レアル・マドリード｜放送・配信

    レアル・マドリードが所属するスペインのラ・リーガ2026-27シーズンは、『DAZN』と『U-NEXT』で配信される予定だ。

    サービス配信内容月額料金特徴
    DAZNラ・リーガ1部、ラ・リーガ2部を配信予定月額4,200円(税込)
    ※DAZN Standard月間プラン    		Jリーグ、セリエA、ブンデスリーガ、野球、F1など他競技もまとめて視聴可能
    U-NEXT
    サッカーパック    		ラ・リーガ1部 全380試合ライブ配信予定月額2,600円(税込)
    ※Webサイト申し込みの場合    		プレミアリーグ、コパ・デル・レイ、スーペルコパ・デ・エスパーニャも視聴可能。U-NEXT月額プランのポイント充当も可能
    DMM×DAZNホーダイDAZN配信コンテンツを視聴可能月額3,480円(税込)DAZNとDMMプレミアムがセットになったプラン。DAZN単体より料金を抑えたい場合に選択肢となる

    DAZNで2026-27シーズンのラ・リーガをライブ配信！今すぐ視聴

    ラ・リーガ2026-27のおすすめ視聴方法

    『DAZN』では、2026-27シーズンのラ・リーガをライブ配信する。レアル・マドリードやバルセロナ、アトレティコ・マドリードなど、欧州屈指のクラブがしのぎを削るスペイン最高峰リーグを視聴可能だ。

    さらに、DAZNでは新シーズンのJリーグをはじめ、サッカー以外のスポーツコンテンツも配信されている。この機会にDAZNへ登録し、国内外の注目スポーツを見放題で楽しもう。

    DAZNで2026-27シーズンのラ・リーガをライブ配信！今すぐ視聴

    【DMM×DAZNホーダイ】DAZNがお得に視聴可能

    DAZNをお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。

    「DAZN Standard」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム」を別々に加入した場合は非キャンペーン時で合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら3,480円(税込)で利用可能となる。

    通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

    ▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから

    ※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

    DAZN月額プランがお得なDMM×DAZNホーダイに登録今すぐ視聴登録

    U-NEXTサッカーパックをお得に視聴する方法は？

    U-NEXT soccer pack 2026U-NEXT

    「U-NEXTサッカーパック」では、プレミアリーグとエールディビジを独占でライブ配信。さらに、ラ・リーガやFAカップ、コパ・デル・レイ、DFBポカールなども対象となっており、850試合以上の生配信を楽しむことができる。

    U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントをプレゼント！

    このポイントをサッカーパックに充当することで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月実質1,400円で楽しめるのでおすすめだ。

    U-NEXTサッカーパックの視聴登録手順

    1. U-NEXTサッカーパック特設ページ」へアクセス
    2. 「サッカーパックを始める」をタップ
    3. 「お得なセットで登録（初月1,400円）」をタップ
    4. 必要情報を入力して登録完了！

    ※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。
    ※決済方法がGooglePlay、Amazonアカウント課金の場合、U-NEXTサッカーパックの月額料金は税込3,000円。

    U-NEXTサッカーパックでお得に視聴！月額プラン無料体験で割引特典あり初月をお得に登録

    ※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。