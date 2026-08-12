【レアル・マドリード 2026-27】最新スタメン・フォーメーション・新加入選手・監督解説

史上最多15度のUEFAチャンピオンズリーグ制覇を誇る世界的ビッグクラブ、レアル・マドリード。FIFAワールドカップ得点王のエンバペやヴィニシウスら世界的なスター選手を擁するチームだが、直近の2シーズンは不本意な戦いが続き、宿敵バルセロナに後塵を拝している。これを受け、名将モウリーニョを再招聘して2026-27シーズンを迎える。
本記事では、レアル・マドリードの最新スタメンや新加入選手、監督などについて解説する。
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史上最多15度のUEFAチャンピオンズリーグ制覇を誇る世界的ビッグクラブ、レアル・マドリード。FIFAワールドカップ得点王のエンバペやヴィニシウスら世界的なスター選手を擁するチームだが、直近の2シーズンは不本意な戦いが続き、宿敵バルセロナに後塵を拝している。これを受け、名将モウリーニョを再招聘して2026-27シーズンを迎える。
本記事では、レアル・マドリードの最新スタメンや新加入選手、監督などについて解説する。
■GK
クルトワ
■DF
アレクサンダー＝アーノルド、コナテ、リュディガー、ククレジャ
■MF
チュアメニ、バルベルデ、ギュレル、ベリンガム、ヴィニシウス
■FW
エンバペ
※移籍状況、プレシーズンマッチを基に予想したスターティングラインナップ
レアル・マドリードは、昨季アルベロアの下で主に4-4-2をベースにしてプレーしたが、今夏に就任したモウリーニョは4-2-3-1、もしくは4-3-3のフォーメーションを基本システムに採用する見込みだ。守備時には各選手がコンパクトな陣形を維持し、組織的な守備からエンバペやヴィニシウスのスピードを最大限に活かした攻撃への素早いトランジションを強みにして戦うことが予想される。
経験豊富な主力選手に加え、各ポジションに実力者をそろえるレアル・マドリードは、試合状況に応じて選手を入れ替えながら複数のコンペティションを戦うことができる。堅固な守備組織と鋭いカウンターを軸に、再任したモウリーニョの下で復権を目指す。
※2026年8月3日現在
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レアル・マドリードを率いるのは、サッカー界を代表する名将の一人であるモウリーニョだ。ポルトガル出身の同指揮官は、若くして指導者の道へ進み、ロブソンの通訳やアシスタントを務め、バルセロナなどでコーチとしての経験を積んだ後、2000年に監督キャリアをスタート。 その後、ポルトで2003-04シーズンのチャンピオンズリーグ制覇を成し遂げ、インテルでは2009-10シーズンにセリエA、コッパ・イタリア、チャンピオンズリーグの3冠へ導いた。
2010年からは3年間にわたってレアル・マドリードを指揮し、2011-12シーズンのラ・リーガ優勝などを果たした。その後、チェルシーやマンチェスター・ユナイテッド、トッテナム、ローマ、フェネルバフチェ、ベンフィカを指揮するが、近年は多くの成功をつかむには至らず。それでも、直近の2シーズンで不甲斐ない戦いを続けたレアル・マドリードが同指揮官に再建を託し、13年ぶりの帰還となった。
モウリーニョのサッカーは、強固な守備組織を土台とし、相手の特徴や試合状況に応じて戦い方を変える現実的かつ柔軟なスタイルが特徴だ。守備時にはコンパクトな陣形を形成し、ボールを奪うと素早く前線へつなぐ鋭いカウンターを武器とする。攻撃では、前線のスピードや個の能力を最大限に活かしながら、効率よくゴールへ迫る。豊富な経験と高い勝負強さを持つモウリーニョが昨季を無冠で終えたチームをどのように立て直し、再びタイトルへと導くかに注目が集まる。
レアル・マドリードが所属するスペインのラ・リーガ2026-27シーズンは、『DAZN』と『U-NEXT』で配信される予定だ。
|サービス
|配信内容
|月額料金
|特徴
|DAZN
|ラ・リーガ1部、ラ・リーガ2部を配信予定
|月額4,200円(税込)
※DAZN Standard月間プラン
|Jリーグ、セリエA、ブンデスリーガ、野球、F1など他競技もまとめて視聴可能
|U-NEXT
サッカーパック
|ラ・リーガ1部 全380試合ライブ配信予定
|月額2,600円(税込)
※Webサイト申し込みの場合
|プレミアリーグ、コパ・デル・レイ、スーペルコパ・デ・エスパーニャも視聴可能。U-NEXT月額プランのポイント充当も可能
|DMM×DAZNホーダイ
|DAZN配信コンテンツを視聴可能
|月額3,480円(税込)
|DAZNとDMMプレミアムがセットになったプラン。DAZN単体より料金を抑えたい場合に選択肢となる
『DAZN』では、2026-27シーズンのラ・リーガをライブ配信する。レアル・マドリードやバルセロナ、アトレティコ・マドリードなど、欧州屈指のクラブがしのぎを削るスペイン最高峰リーグを視聴可能だ。
さらに、DAZNでは新シーズンのJリーグをはじめ、サッカー以外のスポーツコンテンツも配信されている。この機会にDAZNへ登録し、国内外の注目スポーツを見放題で楽しもう。
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※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可
U-NEXT
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※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。