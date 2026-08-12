【レアル・マドリード 2026-27】最新スタメン・フォーメーション・新加入選手・監督解説

監督：ジョゼ・モウリーニョ

レアル・マドリードを率いるのは、サッカー界を代表する名将の一人であるモウリーニョだ。ポルトガル出身の同指揮官は、若くして指導者の道へ進み、ロブソンの通訳やアシスタントを務め、バルセロナなどでコーチとしての経験を積んだ後、2000年に監督キャリアをスタート。 その後、ポルトで2003-04シーズンのチャンピオンズリーグ制覇を成し遂げ、インテルでは2009-10シーズンにセリエA、コッパ・イタリア、チャンピオンズリーグの3冠へ導いた。

2010年からは3年間にわたってレアル・マドリードを指揮し、2011-12シーズンのラ・リーガ優勝などを果たした。その後、チェルシーやマンチェスター・ユナイテッド、トッテナム、ローマ、フェネルバフチェ、ベンフィカを指揮するが、近年は多くの成功をつかむには至らず。それでも、直近の2シーズンで不甲斐ない戦いを続けたレアル・マドリードが同指揮官に再建を託し、13年ぶりの帰還となった。

モウリーニョのサッカーは、強固な守備組織を土台とし、相手の特徴や試合状況に応じて戦い方を変える現実的かつ柔軟なスタイルが特徴だ。守備時にはコンパクトな陣形を形成し、ボールを奪うと素早く前線へつなぐ鋭いカウンターを武器とする。攻撃では、前線のスピードや個の能力を最大限に活かしながら、効率よくゴールへ迫る。豊富な経験と高い勝負強さを持つモウリーニョが昨季を無冠で終えたチームをどのように立て直し、再びタイトルへと導くかに注目が集まる。