プレミアリーグ開幕節 全試合の見どころ・日程・放送予定

キックオフ：2026年8月22日(土)4:00

放送・配信：U-NEXT独占ライブ配信

2026-27シーズンのプレミアリーグ開幕戦で王者アーセナルと坂元達裕所属の昇格組コヴェントリー・シティが対戦する。

アーセナルは昨季、プレミアリーグを制して22年ぶりのリーグタイトルを獲得。今季もアルテタ体制を継続し、シーズン最初の公式戦コミュニティ・シールドでマンチェスター・シティを3-0で下すなど、早くも高い完成度を示している。新加入ツォリスが2アシストを記録し、ウーデゴールやハヴァーツも得点するなど攻撃陣の状態も良好。王者として迎える本拠地エミレーツでの開幕戦で、昨季からの勢いをそのまま示したいところだ。

対するコヴェントリーは昨季、チャンピオンシップを制し、25年ぶりとなるプレミアリーグ復帰を果たした。ランパード監督の下でリーグ最多の97得点を記録するなど、攻撃力を武器に昇格を勝ち取った。今夏はクラブ史上最高額でガーナ代表MFイレンキを獲得するなど戦力アップに成功。昇格を支えた積極性を失わず、自分たちの強みをぶつけたい。自慢の攻撃陣が昨季最少失点の王者相手にどこまで通用するかにも注目だ。

この試合の見どころは、完成度の高い王者アーセナルに対し、昇格王者コヴェントリーがどこまで攻撃的な姿勢を貫けるかだ。アーセナルはボールを支配して相手陣内へ押し込む展開が予想される一方、コヴェントリーにはセットプレーという明確な武器もある。プレミアリーグ王者とチャンピオンシップ王者が激突する開幕カードで、アーセナルが地力を示すのか、それとも25年ぶりに戻ってきたコヴェントリーがいきなり番狂わせを起こすのか注目したい。