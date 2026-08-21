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Yuta Tokuma

プレミアリーグ開幕節 全試合の見どころ・日程・放送予定

プレミアリーグ
アーセナル 対 コヴェントリー・シティ
アーセナル
コヴェントリー・シティ
ハル・シティ 対 マンチェスター・ユナイテッド
ハル・シティ
マンチェスター・ユナイテッド
イプスウィッチ・タウン 対 サンダーランド
イプスウィッチ・タウン
サンダーランド
ノッティンガム・フォレスト 対 リーズ
ノッティンガム・フォレスト
リーズ
エヴァートン 対 クリスタル・パレス
エヴァートン
クリスタル・パレス
ブレントフォード 対 トッテナム
ブレントフォード
トッテナム
ブライトン 対 アストン・ヴィラ
ブライトン
アストン・ヴィラ
マンチェスター・シティ 対 ボーンマス
マンチェスター・シティ
ボーンマス
ニューカッスル 対 リヴァプール
ニューカッスル
リヴァプール
フラム 対 チェルシー
フラム
チェルシー
遠藤航
三笘薫
田中碧
鎌田大地
冨安健洋
高井幸大
坂元達裕
前田大然
守田英正

【プレミアリーグ】2026ｰ27シーズンのプレミアリーグがいよいよ開幕。開幕節全10試合の見どころを紹介する。

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2026-27シーズンのプレミアリーグがいよいよ開幕する。王者アーセナル、大変革期を迎えたマンチェスター・シティ、復権を目指すマンチェスター・ユナイテッドとリヴァプールといったビッグクラブや三笘薫がプレーするブライトン、鎌田大地と冨安健洋が在籍するクリスタル・パレスなどがシーズン初戦を迎える。また、坂元達裕在籍のコヴェントリー・シティ、前田大然加入のイプスウィッチ・タウン、守田英正が加わったハル・シティの昇格組にとっても重要な初戦を迎える。ビッグクラブや日本人所属クラブはシーズン初戦でどのクラブと対戦するのだろうか。

本記事では、2026-27シーズンのプレミアリーグ開幕節全試合の見どころを紹介する。

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  • arsenal coventryGetty Images

    アーセナルvsコヴェントリー・シティ｜試合の見どころ

    キックオフ：2026年8月22日(土)4:00
    放送・配信：U-NEXT独占ライブ配信

    2026-27シーズンのプレミアリーグ開幕戦で王者アーセナルと坂元達裕所属の昇格組コヴェントリー・シティが対戦する。

    アーセナルは昨季、プレミアリーグを制して22年ぶりのリーグタイトルを獲得。今季もアルテタ体制を継続し、シーズン最初の公式戦コミュニティ・シールドでマンチェスター・シティを3-0で下すなど、早くも高い完成度を示している。新加入ツォリスが2アシストを記録し、ウーデゴールやハヴァーツも得点するなど攻撃陣の状態も良好。王者として迎える本拠地エミレーツでの開幕戦で、昨季からの勢いをそのまま示したいところだ。

    対するコヴェントリーは昨季、チャンピオンシップを制し、25年ぶりとなるプレミアリーグ復帰を果たした。ランパード監督の下でリーグ最多の97得点を記録するなど、攻撃力を武器に昇格を勝ち取った。今夏はクラブ史上最高額でガーナ代表MFイレンキを獲得するなど戦力アップに成功。昇格を支えた積極性を失わず、自分たちの強みをぶつけたい。自慢の攻撃陣が昨季最少失点の王者相手にどこまで通用するかにも注目だ。

    この試合の見どころは、完成度の高い王者アーセナルに対し、昇格王者コヴェントリーがどこまで攻撃的な姿勢を貫けるかだ。アーセナルはボールを支配して相手陣内へ押し込む展開が予想される一方、コヴェントリーにはセットプレーという明確な武器もある。プレミアリーグ王者とチャンピオンシップ王者が激突する開幕カードで、アーセナルが地力を示すのか、それとも25年ぶりに戻ってきたコヴェントリーがいきなり番狂わせを起こすのか注目したい。

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    • 広告
  • hull manchester unitedGetty Images

    ハル・シティvsマンチェスター・ユナイテッド｜試合の見どころ

    キックオフ：2026年8月22日(土)20:30
    放送・配信：U-NEXT独占ライブ配信

    2026-27シーズンのプレミアリーグ開幕節で守田英正が加入したハル・シティと強豪マンチェスター・ユナイテッドが対戦する。

    ハル・シティは昨季、チャンピオンシップを6位で終え、プレーオフを勝ち抜いて9年ぶりのプレミアリーグ復帰を果たした。ヤキロヴィッチの下、昇格候補とは予想されていなかった中で勝負強さを発揮して昇格を手にした。今季は守田やメンディらを補強。まずは残留が最大の目標となるが、本拠地MKMスタジアムに昨季3位のマンチェスター・Uを迎える復帰初戦で、昇格を支えた勢いと組織力をどこまで発揮できるか注目される。

    対するマンチェスター・Uは昨季、3位フィニッシュを飾ってチャンピオンズリーグ出場権を獲得。シーズン途中に就任したクラブOBのキャリックがチームを立て直し、今季は正式な指揮官として初めてプレシーズンからチーム作りに取り組んでいる。今夏はティーレマンスやサントスを加えて中盤を強化。フェルナンデスを中心とした攻撃の完成度をさらに高め、今季こそは優勝争いに加わるためにも、まずは昇格組から確実に勝利を手にしたい。

    この試合の見どころは、昇格組ハルの勢いに対して、キャリック体制2年目のマンチェスター・Uがどこまで完成度の差を示せるかだ。ハルは中盤で粘り強く戦いながら、相手の隙を突いて素早く前線にボールを運びたい。一方のマンチェスター・Uは、シェシュコや複数の守備陣に負傷者を抱えて開幕を迎える可能性があり、万全とは言えない状況。9年ぶりのプレミアリーグ復帰で沸くホームのハルが番狂わせを起こすのか、それとも昨季3位のマンチェスター・Uが地力を示すのか注目だ。

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  • ipswich sunderlandGetty Images

    イプスウィッチ・タウンvsサンダーランド｜試合の見どころ

    キックオフ：2026年8月22日(土)23:00
    放送・配信：U-NEXT独占ライブ配信

    2026-27シーズンのプレミアリーグ開幕節で前田大然が加入したイプスウィッチ・タウンと昨季大躍進を遂げたサンダーランドが激突する。

    イプスウィッチは昨季、チャンピオンシップで2位に入り、1年でプレミアリーグへ復帰した。しかし、その立役者の指揮官マッケナが退任して、オニールが後任に就いた。また、今夏には積極的な補強にも動いており、前田やディオプらをチームに加え、プレミアリーグでの経験のあるエンシソも加入した。攻撃陣の選択肢が一気に増えたチームは、昨季の昇格を支えた攻撃力を武器に、オニールの現実的なゲームマネージメントを加え、今度こそプレミアリーグ定着を果たしたい。

    対するサンダーランドは昨季、昇格1年目ながら7位と大躍進し、ヨーロッパリーグ出場権を獲得した。ル・ブリも続投し、昨季の躍進を支えたジャカをはじめとした主力も健在だ。今夏の補強はムニエが中心と比較的静かな動きだが、大幅な入れ替えを避けたことでチームの継続性は高い。プレシーズン最終戦でも調子が良かったチームは、欧州との二足のわらじを戦う今季も安定したスタートを切りたいところだ。

    この試合の見どころは、大幅補強で生まれ変わった昇格組イプスウィッチと、昨季の完成度を維持するサンダーランドの対照的なチーム作りだ。イプスウィッチは前田のスピードやエンシソの創造性を活かして、ホームで積極的にゴールを狙いたい。一方のサンダーランドは、ジャカを中心に中盤で試合を落ち着かせながら、昨季培った組織力で相手の勢いを受け止められるかがポイントになる。プレミア復帰組がいきなり昨季7位を倒すのか、それともサンダーランドが昨季の躍進が偶然ではないことを示すのか注目だ。

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  • everton palaceGetty Images

    エヴァートンvsクリスタル・パレス｜試合の見どころ

    キックオフ：2026年8月22日(土)23:00
    放送・配信：U-NEXT独占ライブ配信

    2026-27シーズンのプレミアリーグ開幕節でエヴァートンと日本代表の鎌田大地と冨安健洋の所属するクリスタル・パレスが対戦する。

    エヴァートンは昨季、モイーズの下で一時は欧州カップ戦出場圏も狙える位置につけたが、終盤に失速して13位でシーズンを終えた。今季もモイーズ体制を継続し、今夏はクリスタル・パレスとのトレードでジョンソンを獲得して課題だった攻撃陣の補強に成功した。ヒル・ディッキンソン・スタジアムで迎える新シーズン初戦で、昨季以上の安定感を示すためにも、良い結果を残したいところだ。

    一方のクリスタル・パレスは昨季、プレミアリーグでは低迷したものの、カンファレンスリーグを制してクラブ史上初の欧州タイトルを獲得。しかし今夏、功労者の指揮官グラスナーが退任して、サージュが新監督に就任し、新体制でスタートを切る。新たにマクニールや冨安も加わったチームは、シーズン初戦から昨季までの強みを残しつつ、どこまで新色感の色を出せるかが注目される。

    この試合の見どころは、継続路線のエヴァートンと新体制のパレスによる完成度の差だ。エヴァートンはモイーズ体制2年目の安定感を武器に、エンジアイや新加入ジョンソンのスピードを生かして前線で違いを作りたい。一方のパレスはサージュ体制で、鎌田やウォートンが中盤でボールを前進させ、サールやマテタら前線へどうつなぐかが鍵になる。昨季の直接対決はエヴァートンの1勝1敗。今季の開幕戦でも、互いに大きく変わった攻撃陣と中盤の主導権争いが勝敗を左右しそうだ。

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  • forest leedsGetty Images

    ノッティンガム・フォレストvsリーズ・ユナイテッド｜試合の見どころ

    キックオフ：2026年8月22日(土)23:00
    放送・配信：U-NEXT独占ライブ配信

    2026-27シーズンのプレミアリーグ開幕節でノッティンガム・フォレストと田中碧の在籍するリーズ・ユナイテッドが対戦する。

    ノッティンガム・フォレストは昨季、16位でプレミアリーグ残留を果たした。一昨季前の大躍進から一転、リーグ戦では苦しんだ一方、ヨーロッパリーグでは準決勝まで進出するなど、国内外で大きく異なる顔を見せたシーズンだった。今季はクリスタル・パレスで非凡な手腕を見せたグラスナーが新監督に就任し、ディオマンデを獲得するなど、着々と補強を進めている。アンダーソンの退団は大きな痛手ではあるが、プレシーズンでも上々の結果を残しており、新体制でのホーム初戦でまずは結果を手にしたい。

    対するリーズは昨季、プレミアリーグ復帰1年目を14位で終え、残留を達成。今季もファルケ体制を継続し、今夏はクラブ史上最高額でGKトラッフォードを獲得するなど、プレミアリーグ定着に向けて着々と準備を進めてきた。プレシーズンではリヴァプールを下すなど好結果も残しており、昨季の残留から一歩進んで中位定着を狙いたい。

    この試合の見どころは、新体制のノッティンガム・フォレストと継続路線のリーズによる完成度の差だ。グラスナー率いるノッティンガム・フォレストは、昨季までの不安定さを払拭しながら、ディオマンデを軸に守備を整えたい。一方のリーズは、田中ら既存の中盤に加え、新加入ウィルソンの攻撃力も生かして積極的に主導権を握いたいところ。シティ・グラウンドで行われる初戦で、新指揮官のノッティンガム・フォレストがいきなり結果を出すのか、それともファルケ体制の継続性を持つリーズが昨季以上のスタートを切るのか。

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  • brentford tottenhamGetty Images

    ブレントフォードvsトッテナム｜試合の見どころ

    キックオフ：2026年8月23日(日)1:30
    放送・配信：U-NEXT独占ライブ配信

    2026-27シーズンのプレミアリーグ開幕節で昨季躍動したブレントフォードと、辛くも残留に成功した高井幸大所属のトッテナムが対戦する。

    ブレントフォードは昨季、9位でシーズンを終え、あと一歩のところで欧州カップ戦出場を逃した。しかし、アンドリュースの下で安定した戦いを続け、クラブの成長を改めて印象づけるシーズンとなった。今夏はヘンダーソン退団というネガティブなニュースもあったがサンガレやウィルソンらを獲得。昨季大ブレイクしたチアゴを中心にシーズン初戦からトッテナムを圧倒できるか。

    対するトッテナムは昨季、17位と大不振に陥った。それでも、デ・ゼルビの就任後に立て直し、最終節で何とか残留を決めた。今季はプレシーズンから本格的にデ・ゼルビのサッカーを導入し、トナーリ、ファン・ヘッケ、ロバートソン、マルコス・セネシらを積極的な補強を敢行して守備陣と中盤を中心に大幅なテコ入れを行った。昨季からの巻き返しを誓うためにも重要なシーズン初戦を迎える。

    この試合の見どころは、ブレントフォードの強力な攻撃陣と、再構築が進むトッテナムの守備陣の攻防だ。昨季22得点を挙げたチアゴを中心に、ブレントフォードは縦に速い攻撃からゴールを狙いたい。一方のトッテナムは、新加入のファン・ヘッケらを軸に守備の安定感を高められるか。攻撃力を武器とするホームチームが主導権を握るのか、それともデ・ゼルビの新たなシステムが機能するのか。

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  • manchester city bournemouthGetty Images

    マンチェスター・シティvsボーンマス｜試合の見どころ

    キックオフ：2026年8月23日(日)22:00
    放送・配信：U-NEXT独占ライブ配信

    2026-27シーズンのプレミアリーグ開幕節でポスト・グアルディオラ時代に入ったマンチェスター・シティと昨季大躍進のボーンマスが激突する。

    マンチェスター・Cは昨季、アーセナルとの優勝争いを演じるも、リーグ制覇には届かず2位。それでも、FAカップとカラバオカップを制し、国内2冠を達成した。今季からは10年間チームを率いたグアルディオラに代わって、マレスカが新監督に就任。今夏にはクラブ史上最高額となるアンダーソンを獲得するなど、中盤の再構築を進めている。しかし、コミュニティ・シールドではアーセナルに0-3で敗れており、新体制の完成にはまだ時間が必要なことも示された。

    対するボーンマスは昨季、クラブ史上最高となる6位に入り、初めてヨーロッパリーグ出場権を獲得した。しかし、快挙に導いたイラオラが退任し、ローゼが新監督に就任。今夏にはシウバやロドリゲスを補強し、欧州と国内リーグを両立できる陣容を整えている。クラブはスタジアムの拡張も進めており、新たな時代への期待は大きく、強豪とのシーズン初戦でも昨季の調子を見せることができるか。

    この試合の見どころは、強豪マンチェスター・Cに対してボーンマスが昨季の勢いを維持できるか。マンチェスター・Cは依然として高いボール保持率を武器とするが、マレスカ体制はまだ発展途上。一方のボーンマスは、昨季の成功体験をベースにしながら、欧州カップ戦出場クラブとして新たなステージに挑む。エティハド・スタジアムで行われる開幕戦で、マンチェスター・Cが王座奪還へ向けて順調なスタートを切るのか、それともボーンマスが昨季の躍進が偶然ではなかったことを証明するのか注目だ。

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  • brighton aston villaGetty Images

    ブライトンvsアストン・ヴィラ｜試合の見どころ

    キックオフ：2026年8月23日(日)22:00
    放送・配信：U-NEXT独占ライブ配信

    2026-27シーズンのプレミアリーグ開幕節で三笘薫擁するブライトンが昨季4位のアストン・ヴィラと対戦する。

    ブライトンは昨季、8位でフィニッシュし、2年連続のトップ8入りを達成。ヒュルツェラーの下で3シーズン目を迎える。今夏はウェルベックやミルナーといったチームを支えたベテランが去った一方で、クラブ史上最高額でヴシュコヴィッチらを獲得するなど陣容を整えている。プレシーズンでもローマを撃破したりと調子は上々だ。昨季からの積み上げを感じさせる仕上がりを見せている。

    対するアストン・ヴィラは昨季、プレミアリーグを4位で終え、さらにヨーロッパリーグを制覇。エメリ体制の下で国内外ともに結果を残した一方で、今夏はロジャーズとティーレマンスの昨季の躍進を支えた主力が相次いでチームを去り、チームは大きな転換期を迎えている。UEFAスーパーカップではPSGに1-2で敗れたものの、強豪相手にも互角に戦えることを示した。開幕戦では、W杯後に合流が遅れていたワトキンスやコンサら主力の状態もポイントになりそうだ。

    この試合で特に注目したいのは、大きくメンバーが入れ替わったアストン・ヴィラの攻撃陣を、ブライトンの新たな最終ラインがどう抑えるかだ。昨季の対戦ではアストン・ヴィラが2勝を挙げており、ワトキンスはブライトン戦を得意としている。一方、ブライトンは守備陣を積極補強し、プレシーズンでも無失点勝利を重ねている。昨季の直接対決とは顔ぶれも状況も変わった中、エメリが再編中の攻撃をどう組み立てるのか、それともヒュルツェラー率いるブライトンがホームで新戦力の効果を示すのかが見どころになる。

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  • newcastle Liverpool Getty Images

    ニューカッスル・ユナイテッドvsリヴァプール｜試合の見どころ

    キックオフ：2026年8月24日(月)0:30
    放送・配信：U-NEXT独占ライブ配信

    2026-27シーズンのプレミアリーグ開幕節でニューカッスル・ユナイテッドと遠藤航の在籍するリヴァプールが対戦する。

    ニューカッスルは昨季、12位に終わり、欧州カップ戦出場権を逃した。これを受け、今夏はハウが退任し、ヤイスレが新監督に就任。さらに、ギマランイス、トナーリ、ゴードンと主力が相次いで引き抜かれ、大幅な再編を余儀なくされた。それでも、プレシーズン最終盤には完成度の高さを見せており、ヤイスレが掲げる強度の高いサッカーを開幕戦からどこまで形にできるか。

    対するリヴァプールは昨季5位でチャンピオンズリーグ出場権を確保したものの、前年王者としては物足りない結果に終わった。今季にはスロットが解任され、イラオラが就任。また、サラーやロバートソンら長年チームを支えた選手たちも退団した。それでも、ムニョスやジャケらを獲得して世代交代を進めることに成功。新体制下で波はあるものの、イラオラが志向するハイテンポで縦に速い攻撃をどこまで機能させられるかがポイントだ。

    この試合の見どころは、大きく中盤が入れ替わったニューカッスルが、リヴァプールの激しいプレッシングをどうかいくぐるかだ。ニューカッスルは昨季までゲームを作っていたブルーノやトナーリを失い、若い選手を組み込んだ新たな中盤を構築中。一方のリヴァプールは前がかりになる分、その背後にスペースを与えるリスクもある。昨季の直接対決はリヴァプールが2勝を挙げたが、今回は両チームとも監督も主力も大きく変化。セント・ジェームズ・パークで新生ニューカッスルが相手の圧力をかいくぐれるのか、それともリヴァプールが高強度のサッカーで主導権を奪うのかが最大の見どころだ。

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  • fulham chelseaGetty Images

    フラムvsチェルシー｜試合の見どころ

    キックオフ：2026年8月25日(火)4:00
    放送・配信：U-NEXT独占ライブ配信

    2026-27シーズンのプレミアリーグ開幕節でフラムとチェルシーのウェストロンドンに本拠地を置く2クラブが対戦する。

    フラムは昨季、11位でフィニッシュ。特に本拠地クレイヴン・コテージでの強さを見せた。シーズン終了後には5年間指揮したシウバが退任し、今季から元レアル・マドリード指揮官のアルベロアが就任。。今夏はガルシアやチャールズを獲得したほか、主力の大半を維持して新シーズンを迎える。新体制への移行期ではあるものの、昨季の土台をどこまで維持できるかが大きなポイントになりそうだ。

    対するチェルシーは昨季、10位と低迷し、欧州カップ戦出場権も逃した。今季はアロンソを新監督に迎え、ロジャーズやラクロワといった補強に加え、従来の方針を変更してヘンダーソンとウェルベックのベテラン勢をチームに加えた。昨季途中に2度の監督交代を経験しただけに、アロンソの下でチームに安定感を取り戻し、まずはチャンピオンズリーグ出場圏への復帰を狙うシーズンとなる。

    この試合の見どころは、ともに新監督を迎えたウェストロンドンのライバルが、開幕戦でどこまで新たな形を見せられるかだ。昨季の直接対決はともに1勝を挙げた。昨季ホームで強さを見せたフラムがアルベロアの初陣を飾るのか、それとも大型補強を行ったチェルシーがアロンソ体制のスタートを勝利で切るのか。両新体制の第一印象を測る重要な一戦になりそうだ。

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  • U-NEXT soccer pack 2026U-NEXT

    プレミアリーグ｜放送・配信予定

    2026-27シーズンのプレミアリーグは、『U-NEXT』が国内独占ライブ配信。

    U-NEXTは、プレミアリーグを開幕から最終節までの全試合をライブ配信するため、各クラブの試合を追いたいファンにとって中心的な視聴手段となる。視聴には、U-NEXTが提供する「サッカーパック」への加入が必要となる。配信内容は全380試合のライブ配信に加え、見逃し配信やハイライトも予定されており、リアルタイムで見られない試合を後からチェックしたい場合にも利用しやすい。

    現時点で、DAZNやABEMA、SPOTV NOWなど、他の主要サービスでの配信予定は発表されていない。そのため、プレミアリーグ2026-27シーズンを日本で視聴したい場合は、U-NEXTの「サッカーパック」が基本的な選択肢となる。

    項目内容
    配信サービスU-NEXT
    対象プランサッカーパック
    配信試合数プレミアリーグ全380試合
    配信内容ライブ配信、見逃し配信、ハイライト
    月額料金(Web申し込み)2,600円(税込)
    月額料金(アプリ内申し込み)3,000円(税込)

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