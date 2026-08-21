プレミアリーグ開幕節 全試合の見どころ・日程・放送予定

キックオフ：2026年8月22日(土)23:00
放送・配信：U-NEXT独占ライブ配信
2026-27シーズンのプレミアリーグ開幕節で前田大然が加入したイプスウィッチ・タウンと昨季大躍進を遂げたサンダーランドが激突する。
イプスウィッチは昨季、チャンピオンシップで2位に入り、1年でプレミアリーグへ復帰した。しかし、その立役者の指揮官マッケナが退任して、オニールが後任に就いた。また、今夏には積極的な補強にも動いており、前田やディオプらをチームに加え、プレミアリーグでの経験のあるエンシソも加入した。攻撃陣の選択肢が一気に増えたチームは、昨季の昇格を支えた攻撃力を武器に、オニールの現実的なゲームマネージメントを加え、今度こそプレミアリーグ定着を果たしたい。
対するサンダーランドは昨季、昇格1年目ながら7位と大躍進し、ヨーロッパリーグ出場権を獲得した。ル・ブリも続投し、昨季の躍進を支えたジャカをはじめとした主力も健在だ。今夏の補強はムニエが中心と比較的静かな動きだが、大幅な入れ替えを避けたことでチームの継続性は高い。プレシーズン最終戦でも調子が良かったチームは、欧州との二足のわらじを戦う今季も安定したスタートを切りたいところだ。
この試合の見どころは、大幅補強で生まれ変わった昇格組イプスウィッチと、昨季の完成度を維持するサンダーランドの対照的なチーム作りだ。イプスウィッチは前田のスピードやエンシソの創造性を活かして、ホームで積極的にゴールを狙いたい。一方のサンダーランドは、ジャカを中心に中盤で試合を落ち着かせながら、昨季培った組織力で相手の勢いを受け止められるかがポイントになる。プレミア復帰組がいきなり昨季7位を倒すのか、それともサンダーランドが昨季の躍進が偶然ではないことを示すのか注目だ。