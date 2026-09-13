マンチェスター・ダービーの予想スタメン・見どころ・注目選手
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マンチェスター・ユナイテッドvsマンチェスター・シティ｜見どころ
キックオフ：2026年9月14日(月)0:30
放送・配信：U-NEXT独占ライブ配信
2026-27シーズンのプレミアリーグ第4戦でマンチェスター・ユナイテッドとマンチェスター・シティによる宿敵同士の一戦、マンチェスター・ダービーが開催される。
昨季3位フィニッシュと復活の兆しを見せたマンチェスター・Uだが、今季は難しいスタートに。昨季途中に就任したキャリックの下で、開幕2連戦で昇格組に1勝1敗、続くエヴァートン戦では終盤に失点して2-2の引き分けで終わり、ここまで1勝1分け1敗の11位に位置する。本拠地オールド・トラッフォードで迎える今季最初のマンチェスター・ダービーを浮上のきっかけにしたいところだ。
対するマンチェスター・Cは、10年間の長期政権を築いたペップが退任し、今季からマレスカ新体制に。それでも、プレミアリーグ開幕から好調を維持し、前節にはコヴェントリーに快勝して開幕3連勝を飾った。3試合で7得点2失点と攻守にわたって安定した結果を残している。さらにCL初戦でも敵地で難敵ポルトに勝利しており、好調を維持したまま敵地でのダービーを迎える。
この試合で特に注目したいのは、新体制で好スタートを切ったマンチェスター・Cに、マンチェスター・Uがホームでどう対抗するかだ。マンチェスター・Cはハーランドがリーグ前節のコヴェントリー戦で決勝点を挙げるなど、今季も強力な攻撃陣が結果を残している。一方、マンチェスター・Uもイプスウィッチ戦で5得点を奪うなど爆発力は示しているだけに、ダービーでその攻撃力を発揮できるか。マンチェスター・Uがライバルの連勝を止めるのか、それともマンチェスター・Cが勢いの差を見せるのか。今季最初のマンチェスター・ダービーには大きな注目が集まる。
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マンチェスター・ユナイテッド｜予想スタメン・出場停止情報
■GK
ラマース
■DF
ダロト、マグワイア、マルティネス、ショー
■MF
メイヌー、ティーレマンス、ムベウモ、フェルナンデス、ラッシュフォード
■FW
クーニャ
■監督
キャリック
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：ラッシュフォード
負傷選手情報：ウガルテ、ディアロ、バレバ、デ・リフト、ヒートン
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マンチェスター・シティ｜予想スタメン・出場停止情報
■GK
ドンナルンマ
■DF
フサノフ、ディアス、グエーイ、グヴァルディオル
■MF
アンダーソン、セメンヨ、フェルナンデス、チェルキ、エンジアイ
■FW
ハーランド
■監督
マレスカ
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：なし
負傷選手情報：ドク
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マンチェスター・ユナイテッドvsマンチェスター・シティ｜注目選手
■マンチェスター・ユナイテッド｜ブルーノ・フェルナンデス
マンチェスター・Uの注目はフェルナンデスだ。正確なパスと高い得点力を兼ね備え、中盤からチャンスを作り出すポルトガル代表MF。昨季はプレミアリーグ新記録となる21アシストを記録し、クラブの攻撃を牽引してトップ3フィニッシュに貢献。今季もキャプテンとしてチームの中心を担っている。
フェルナンデスは、開幕2戦目となったイプスウィッチ戦で3得点1アシストを記録したりと大活躍。今季も自信が攻撃陣のキーマンであることを示した。ここまで2失点と安定したマンチェスター・C守備陣相手にしたダービーでも、フェルナンデスがカギを握ることは間違いない。攻撃を組み立てるだけでなく、自らゴールを奪い、チームを勝利に導けるか。
■マンチェスター・シティ｜アーリング・ハーランド
マンチェスター・Cの注目はハーランドだ。圧倒的なフィジカルとスピード、ゴール前での決定力を武器とするノルウェー代表FWで、新体制となった今季も得点源として活躍。プレミアリーグでは開幕3試合で3ゴールを記録し、前節のコヴェントリー戦では決勝点を挙げるなど、今季も開幕から好調だ。
ハーランドにとってマンチェスター・Uはお得意様。過去のリーグ戦のマンチェスター・ダービー7試合で8得点3アシストと圧倒的なスタッツを記録。不安定さを露呈する相手守備陣に対してハーランドの存在が脅威になるはずだ。オールド・トラッフォードでもその決定力を発揮し、マンチェスター・Cのダービー勝利に貢献できるか注目だ。
- U-NEXT
マンチェスター・ユナイテッドvsマンチェスター・シティ｜放送・配信予定
マンチェスター・ユナイテッドとマンチェスター・シティによるマンチェスター・ダービーは、『U-NEXT』が国内独占ライブ配信の予定だ。
U-NEXTは、プレミアリーグを開幕から最終節までの全試合をライブ配信するため、各クラブの試合を追いたいファンにとって中心的な視聴手段となる。視聴には、U-NEXTが提供する「サッカーパック」への加入が必要となる。配信内容は全380試合のライブ配信に加え、見逃し配信やハイライトも予定されており、リアルタイムで見られない試合を後からチェックしたい場合にも利用しやすい。
現時点で、DAZNやABEMA、SPOTV NOWなど、他の主要サービスでの配信予定は発表されていない。そのため、プレミアリーグ2026-27シーズンを日本で視聴したい場合は、U-NEXTの「サッカーパック」が基本的な選択肢となる。
項目
内容
配信サービス
対象プラン
サッカーパック
配信試合数
プレミアリーグ全380試合
配信内容
ライブ配信、見逃し配信、ハイライト
月額料金
Web申し込み：2,600円(税込み)
アプリ内申し込み：3,000円(税込み)
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