マンチェスター・ダービーの予想スタメン・見どころ・注目選手

キックオフ：2026年9月14日(月)0:30

放送・配信：U-NEXT独占ライブ配信

2026-27シーズンのプレミアリーグ第4戦でマンチェスター・ユナイテッドとマンチェスター・シティによる宿敵同士の一戦、マンチェスター・ダービーが開催される。

昨季3位フィニッシュと復活の兆しを見せたマンチェスター・Uだが、今季は難しいスタートに。昨季途中に就任したキャリックの下で、開幕2連戦で昇格組に1勝1敗、続くエヴァートン戦では終盤に失点して2-2の引き分けで終わり、ここまで1勝1分け1敗の11位に位置する。本拠地オールド・トラッフォードで迎える今季最初のマンチェスター・ダービーを浮上のきっかけにしたいところだ。

対するマンチェスター・Cは、10年間の長期政権を築いたペップが退任し、今季からマレスカ新体制に。それでも、プレミアリーグ開幕から好調を維持し、前節にはコヴェントリーに快勝して開幕3連勝を飾った。3試合で7得点2失点と攻守にわたって安定した結果を残している。さらにCL初戦でも敵地で難敵ポルトに勝利しており、好調を維持したまま敵地でのダービーを迎える。

この試合で特に注目したいのは、新体制で好スタートを切ったマンチェスター・Cに、マンチェスター・Uがホームでどう対抗するかだ。マンチェスター・Cはハーランドがリーグ前節のコヴェントリー戦で決勝点を挙げるなど、今季も強力な攻撃陣が結果を残している。一方、マンチェスター・Uもイプスウィッチ戦で5得点を奪うなど爆発力は示しているだけに、ダービーでその攻撃力を発揮できるか。マンチェスター・Uがライバルの連勝を止めるのか、それともマンチェスター・Cが勢いの差を見せるのか。今季最初のマンチェスター・ダービーには大きな注目が集まる。



