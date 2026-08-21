キックオフ：2026年8月22日(土)20:30

放送・配信：U-NEXT独占ライブ配信

2026-27シーズンのプレミアリーグ開幕節で守田英正が加入したハル・シティと強豪マンチェスター・ユナイテッドが対戦する。

ハル・シティは昨季、チャンピオンシップを6位で終え、プレーオフを勝ち抜いて9年ぶりのプレミアリーグ復帰を果たした。ヤキロヴィッチの下、昇格候補とは予想されていなかった中で勝負強さを発揮して昇格を手にした。今季は守田やメンディらを補強。まずは残留が最大の目標となるが、本拠地MKMスタジアムに昨季3位のマンチェスター・Uを迎える復帰初戦で、昇格を支えた勢いと組織力をどこまで発揮できるか注目される。

対するマンチェスター・Uは昨季、3位フィニッシュを飾ってチャンピオンズリーグ出場権を獲得。シーズン途中に就任したクラブOBのキャリックがチームを立て直し、今季は正式な指揮官として初めてプレシーズンからチーム作りに取り組んでいる。今夏はティーレマンスやサントスを加えて中盤を強化。フェルナンデスを中心とした攻撃の完成度をさらに高め、今季こそは優勝争いに加わるためにも、まずは昇格組から確実に勝利を手にしたい。

この試合の見どころは、昇格組ハルの勢いに対して、キャリック体制2年目のマンチェスター・Uがどこまで完成度の差を示せるかだ。ハルは中盤で粘り強く戦いながら、相手の隙を突いて素早く前線にボールを運びたい。一方のマンチェスター・Uは、シェシュコや複数の守備陣に負傷者を抱えて開幕を迎える可能性があり、万全とは言えない状況。9年ぶりのプレミアリーグ復帰で沸くホームのハルが番狂わせを起こすのか、それとも昨季3位のマンチェスター・Uが地力を示すのか注目だ。