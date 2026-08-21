ハル・シティvsマンチェスター・ユナイテッドの予想スタメン・見どころ・注目選手
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ハル・シティvsマンチェスター・ユナイテッド｜試合の見どころ
キックオフ：2026年8月22日(土)20:30
放送・配信：U-NEXT独占ライブ配信
2026-27シーズンのプレミアリーグ開幕節で守田英正が加入したハル・シティと強豪マンチェスター・ユナイテッドが対戦する。
ハル・シティは昨季、チャンピオンシップを6位で終え、プレーオフを勝ち抜いて9年ぶりのプレミアリーグ復帰を果たした。ヤキロヴィッチの下、昇格候補とは予想されていなかった中で勝負強さを発揮して昇格を手にした。今季は守田やメンディらを補強。まずは残留が最大の目標となるが、本拠地MKMスタジアムに昨季3位のマンチェスター・Uを迎える復帰初戦で、昇格を支えた勢いと組織力をどこまで発揮できるか注目される。
対するマンチェスター・Uは昨季、3位フィニッシュを飾ってチャンピオンズリーグ出場権を獲得。シーズン途中に就任したクラブOBのキャリックがチームを立て直し、今季は正式な指揮官として初めてプレシーズンからチーム作りに取り組んでいる。今夏はティーレマンスやサントスを加えて中盤を強化。フェルナンデスを中心とした攻撃の完成度をさらに高め、今季こそは優勝争いに加わるためにも、まずは昇格組から確実に勝利を手にしたい。
この試合の見どころは、昇格組ハルの勢いに対して、キャリック体制2年目のマンチェスター・Uがどこまで完成度の差を示せるかだ。ハルは中盤で粘り強く戦いながら、相手の隙を突いて素早く前線にボールを運びたい。一方のマンチェスター・Uは、シェシュコや複数の守備陣に負傷者を抱えて開幕を迎える可能性があり、万全とは言えない状況。9年ぶりのプレミアリーグ復帰で沸くホームのハルが番狂わせを起こすのか、それとも昨季3位のマンチェスター・Uが地力を示すのか注目だ。
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ハル・シティ｜予想スタメン・出場停止情報
■GK
ゾラキス
■DF
コイル、アジャイ、メンディ、ジャイルス
■MF
スレイター、クルックス、ベルミ、ダウエル、アキントラ
■FW
マクバーニー
■監督
ヤキロヴィッチ
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：イーガン、デスタ、マクニール、守田、イェルトー＝ダール、ミラー
負傷選手情報：バトランド、ヒューズ、ドラメー、ザンブラーノ、ギャビ、マタゾ
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マンチェスター・ユナイテッド｜予想スタメン・出場停止情報
■GK
ラマース
■DF
ダロト、マグワイア、マルティネス、ショー
■MF
メイヌー、ティーレマンス、ディアロ、フェルナンデス、クーニャ
■FW
ムベウモ
■監督
キャリック
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：なし
負傷選手情報：マウント、シェシュコ
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ハル・シティvsマンチェスター・ユナイテッド｜注目選手
■ハル・シティ｜守田英正
ハルの注目は守田だ。今夏、スポルティングCPを退団してフリーで加入した同選手は、ポルトガルでリーグ優勝やチャンピオンズリーグを経験した実力者。高い戦術理解力と豊富な運動量を武器に、中盤で攻守のバランスを整えられることが最大の強みだ。プレミアリーグ昇格を果たしたチームにとって、経験豊富な守田の加入は大きな補強となった。
マンチェスター・Uとの一戦では、中盤でどこまで主導権を握れるかが大きなポイントになる。相手はフェルナンデスを中心に高い攻撃力を誇るだけに、守田には守備だけでなく、ボールを前線へ運ぶ役割も求められる。プレミアリーグ初挑戦となる守田のパフォーマンスが試合の行方を左右する可能性がある。
■マンチェスター・ユナイテッド｜ブルーノ・フェルナンデス
対するマンチェスター・Uの注目選手は主将フェルナンデスだ。卓越したパスセンスと高い戦術理解力を兼ね備えるポルトガル代表MFは、長年にわたってチームの攻撃をけん引してきた。昨季はプレミアリーグアシスト記録を更新する活躍を残して、3位躍進の原動力となった。
ハルとの開幕戦でも、その創造性は大きな武器になる。マンチェスター・Uは今夏に中盤を補強したものの、攻撃の中心がフェルナンデスであることに変わりはない。ハルは昇格の勢いをホームで前面に押し出してプレーすることが予想されるだけに、フェルナンデスが試合のテンポをコントロールして、前線の選手を活かしながら自らも決定的な仕事を果たせるか。
- U-NEXT
ハル・シティvsマンチェスター・ユナイテッド｜放送・配信予定
守田英正のデビューが期待されるハル・シティvsマンチェスター・ユナイテッドは、『U-NEXT』が国内独占ライブ配信の予定だ。
U-NEXTは、プレミアリーグを開幕から最終節までの全試合をライブ配信するため、各クラブの試合を追いたいファンにとって中心的な視聴手段となる。視聴には、U-NEXTが提供する「サッカーパック」への加入が必要となる。配信内容は全380試合のライブ配信に加え、見逃し配信やハイライトも予定されており、リアルタイムで見られない試合を後からチェックしたい場合にも利用しやすい。
現時点で、DAZNやABEMA、SPOTV NOWなど、他の主要サービスでの配信予定は発表されていない。そのため、プレミアリーグ2026-27シーズンを日本で視聴したい場合は、U-NEXTの「サッカーパック」が基本的な選択肢となる。
項目 内容 配信サービス U-NEXT 対象プラン サッカーパック 配信試合数 プレミアリーグ全380試合 配信内容 ライブ配信、見逃し配信、ハイライト 月額料金(Web申し込み) 2,600円(税込) 月額料金(アプリ内申し込み) 3,000円(税込)
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