エヴァートンvsクリスタル・パレスの予想スタメン・見どころ・注目選手
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エヴァートンvsクリスタル・パレス｜試合の見どころ
キックオフ：2026年8月22日(土)23:00
放送・配信：U-NEXT独占ライブ配信
2026-27シーズンのプレミアリーグ開幕節でエヴァートンと日本代表の鎌田大地と冨安健洋の所属するクリスタル・パレスが対戦する。
エヴァートンは昨季、モイーズの下で一時は欧州カップ戦出場圏も狙える位置につけたが、終盤に失速して13位でシーズンを終えた。今季もモイーズ体制を継続し、今夏はクリスタル・パレスとのトレードでジョンソンを獲得して課題だった攻撃陣の補強に成功した。ヒル・ディッキンソン・スタジアムで迎える新シーズン初戦で、昨季以上の安定感を示すためにも、良い結果を残したいところだ。
一方のクリスタル・パレスは昨季、プレミアリーグでは低迷したものの、カンファレンスリーグを制してクラブ史上初の欧州タイトルを獲得。しかし今夏、功労者の指揮官グラスナーが退任して、サージュが新監督に就任し、新体制でスタートを切る。新たにマクニールや冨安も加わったチームは、シーズン初戦から昨季までの強みを残しつつ、どこまで新色感の色を出せるかが注目される。
この試合の見どころは、継続路線のエヴァートンと新体制のパレスによる完成度の差だ。エヴァートンはモイーズ体制2年目の安定感を武器に、エンジアイや新加入ジョンソンのスピードを生かして前線で違いを作りたい。一方のパレスはサージュ体制で、鎌田やウォートンが中盤でボールを前進させ、サールやマテタら前線へどうつなぐかが鍵になる。昨季の直接対決はエヴァートンの1勝1敗。今季の開幕戦でも、互いに大きく変わった攻撃陣と中盤の主導権争いが勝敗を左右しそうだ。
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エヴァートン｜予想スタメン・出場停止情報
■GK
ピックフォード
■DF
オブライエン、ターコウスキー、ブランスウェイト、マイコレンコ
■MF
ハックニー、デューズバリー＝ホール、ガーナー、エンジアイ
■FW
バリー、ベト
■監督
モイーズ
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：ガーナー
負傷選手情報：なし
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クリスタル・パレス｜予想スタメン・出場停止情報
■GK
ヘンダーソン
■DF
ムニョス、リチャーズ、リード、カンボ
■MF
マクニール、ウォートン、鎌田、ミッチェル
■FW
マテタ、ピノ
■監督
サージュ
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：ウォートン、マクニール、ドゥクレ
負傷選手情報：なし
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エヴァートンvsクリスタル・パレス｜注目選手
■エヴァートン｜イリマン・エンジアイ
エヴァートンの注目はエンジアイだ。高い技術とドリブル突破を武器とするセネガル代表アタッカーで、昨季も前線の中心として存在感を発揮した。守備をベースに戦うモイーズ監督のサッカーにおいて、個の力で局面を打開できる数少ない選手の一人だ。
クリスタル・パレスとの一戦でも、その突破力が大きな鍵を握る。今夏はジョンソンが加入したが、攻撃の中心がエンディアイであることに変わりはない。ホームで迎える開幕戦で、どれだけ相手守備陣に脅威を与えられるか注目だ。
■クリスタル・パレス｜鎌田大地
対するクリスタル・パレスの注目選手は鎌田だ。高い戦術理解力と技術を兼ね備える日本代表MFで、中盤から前線まで幅広い役割をこなせる。加入2年目となった昨季はカンファレンスリーグ優勝に貢献。今夏は去就が注目されたが、クラブとの契約を延長して残留することが決まり、新体制でも重要な役割を担うことが期待されている。
エヴァートン戦では、中盤でのボールの受け方やパスワークが大きなポイントになりそうだ。守備の強度が高い相手に対し、鎌田を中心にどれだけ攻撃にリズムを生み出せるか。新指揮官サージュの下で迎える最初の公式戦だけに、そのプレーには注目が集まる。
- U-NEXT
エヴァートンvsクリスタル・パレス｜放送・配信予定
エヴァートンvsクリスタル・パレスは、『U-NEXT』が国内独占ライブ配信の予定だ。
U-NEXTは、プレミアリーグを開幕から最終節までの全試合をライブ配信するため、各クラブの試合を追いたいファンにとって中心的な視聴手段となる。視聴には、U-NEXTが提供する「サッカーパック」への加入が必要となる。配信内容は全380試合のライブ配信に加え、見逃し配信やハイライトも予定されており、リアルタイムで見られない試合を後からチェックしたい場合にも利用しやすい。
現時点で、DAZNやABEMA、SPOTV NOWなど、他の主要サービスでの配信予定は発表されていない。そのため、プレミアリーグ2026-27シーズンを日本で視聴したい場合は、U-NEXTの「サッカーパック」が基本的な選択肢となる。
項目 内容 配信サービス U-NEXT 対象プラン サッカーパック 配信試合数 プレミアリーグ全380試合 配信内容 ライブ配信、見逃し配信、ハイライト 月額料金(Web申し込み) 2,600円(税込) 月額料金(アプリ内申し込み) 3,000円(税込)
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