エヴァートンvsクリスタル・パレスの予想スタメン・見どころ・注目選手

キックオフ：2026年8月22日(土)23:00

放送・配信：U-NEXT独占ライブ配信

2026-27シーズンのプレミアリーグ開幕節でエヴァートンと日本代表の鎌田大地と冨安健洋の所属するクリスタル・パレスが対戦する。

エヴァートンは昨季、モイーズの下で一時は欧州カップ戦出場圏も狙える位置につけたが、終盤に失速して13位でシーズンを終えた。今季もモイーズ体制を継続し、今夏はクリスタル・パレスとのトレードでジョンソンを獲得して課題だった攻撃陣の補強に成功した。ヒル・ディッキンソン・スタジアムで迎える新シーズン初戦で、昨季以上の安定感を示すためにも、良い結果を残したいところだ。

一方のクリスタル・パレスは昨季、プレミアリーグでは低迷したものの、カンファレンスリーグを制してクラブ史上初の欧州タイトルを獲得。しかし今夏、功労者の指揮官グラスナーが退任して、サージュが新監督に就任し、新体制でスタートを切る。新たにマクニールや冨安も加わったチームは、シーズン初戦から昨季までの強みを残しつつ、どこまで新色感の色を出せるかが注目される。

この試合の見どころは、継続路線のエヴァートンと新体制のパレスによる完成度の差だ。エヴァートンはモイーズ体制2年目の安定感を武器に、エンジアイや新加入ジョンソンのスピードを生かして前線で違いを作りたい。一方のパレスはサージュ体制で、鎌田やウォートンが中盤でボールを前進させ、サールやマテタら前線へどうつなぐかが鍵になる。昨季の直接対決はエヴァートンの1勝1敗。今季の開幕戦でも、互いに大きく変わった攻撃陣と中盤の主導権争いが勝敗を左右しそうだ。