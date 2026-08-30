アストン・ヴィラvsアーセナルの予想スタメン・見どころ・注目選手

キックオフ：2026年9月1日(火)4:00

放送・配信：U-NEXT独占ライブ配信

2026-27シーズンのプレミアリーグ第2戦で鈴木彩艶の加入したアストン・ヴィラがホームで王者アーセナルに臨む一戦だ。

昨季ヨーロッパリーグを制し、リーグ4位フィニッシュを飾ったアストン・ヴィラだが、開幕節ではブライトンに0-4の大敗。前半だけで4失点を喫し、さらに新加入ゴメスが退場。大量失点だけでなく、攻守両面で新チームの完成度不足を感じさせる内容となった。今夏はロジャーズやティーレマンス、コンサら主力が相次いで退団しており、昨季から大きく顔ぶれが変化。アーセナル戦ではゴメスを出場停止で欠く一方、新加入ゴレツカのデビューが期待される。開幕戦からどこまで修正し、今季最初のヴィラ・パークでの一戦で立て直すことができるかが大きなポイントだ。

対するプレミアリーグ王者アーセナルは開幕節、昇格組コヴェントリーを3-0で下し、理想的な白星スタートを切った。ハフェルツ、サカ、ウーデゴールが得点を奪い、攻撃陣が揃って結果を残した。コミュニティ・シールドに続いて好調を維持しており、連覇を狙うチームとして順調な滑り出しを見せている。一方でサリバやティンバーは依然として離脱が続いており、新戦力ギマランイスも状態を見ながらの判断となる。第2節では今季最初のアウェーゲームを迎えるだけに、開幕戦で見せた安定した試合運びを敵地でも続けられるか。

この試合で特に注目したいのは、開幕戦で4失点を喫したアストン・ヴィラ守備陣と、3得点を奪ったアーセナル攻撃陣の対決だ。強力な攻撃陣を擁するアーセナルに対し、アストン・ヴィラがブライトン戦から守備をどこまで立て直せるかが勝敗を左右しそうだ。また、今夏アストン・ヴィラからアーセナルへ移籍したコンサは出場可能で、起用されれば移籍直後に古巣本拠地ヴィラ・パークへの帰還となる。昨季このカードはいずれもホームで勝利しており、1勝1敗。開幕戦で明暗がはっきり分かれた両チームが、第2節でその流れを変えるのか、さらに勢いを加速させるのか注目だ。