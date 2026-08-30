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aston villa arsenalGetty Images
Yuta Tokuma

アストン・ヴィラvsアーセナルの予想スタメン・見どころ・注目選手

プレミアリーグ
アストン・ヴィラ 対 アーセナル
アストン・ヴィラ
アーセナル
鈴木彩艶

【プレミアリーグ】2026ｰ27シーズンのプレミアリーグ第2節、アストン・ヴィラとアーセナルによる一戦の予想スタメンや見どころを紹介。

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    アストン・ヴィラvsアーセナル｜見どころ

    キックオフ：2026年9月1日(火)4:00
    放送・配信：U-NEXT独占ライブ配信

    2026-27シーズンのプレミアリーグ第2戦で鈴木彩艶の加入したアストン・ヴィラがホームで王者アーセナルに臨む一戦だ。

    昨季ヨーロッパリーグを制し、リーグ4位フィニッシュを飾ったアストン・ヴィラだが、開幕節ではブライトンに0-4の大敗。前半だけで4失点を喫し、さらに新加入ゴメスが退場。大量失点だけでなく、攻守両面で新チームの完成度不足を感じさせる内容となった。今夏はロジャーズやティーレマンス、コンサら主力が相次いで退団しており、昨季から大きく顔ぶれが変化。アーセナル戦ではゴメスを出場停止で欠く一方、新加入ゴレツカのデビューが期待される。開幕戦からどこまで修正し、今季最初のヴィラ・パークでの一戦で立て直すことができるかが大きなポイントだ。

    対するプレミアリーグ王者アーセナルは開幕節、昇格組コヴェントリーを3-0で下し、理想的な白星スタートを切った。ハフェルツ、サカ、ウーデゴールが得点を奪い、攻撃陣が揃って結果を残した。コミュニティ・シールドに続いて好調を維持しており、連覇を狙うチームとして順調な滑り出しを見せている。一方でサリバやティンバーは依然として離脱が続いており、新戦力ギマランイスも状態を見ながらの判断となる。第2節では今季最初のアウェーゲームを迎えるだけに、開幕戦で見せた安定した試合運びを敵地でも続けられるか。

    この試合で特に注目したいのは、開幕戦で4失点を喫したアストン・ヴィラ守備陣と、3得点を奪ったアーセナル攻撃陣の対決だ。強力な攻撃陣を擁するアーセナルに対し、アストン・ヴィラがブライトン戦から守備をどこまで立て直せるかが勝敗を左右しそうだ。また、今夏アストン・ヴィラからアーセナルへ移籍したコンサは出場可能で、起用されれば移籍直後に古巣本拠地ヴィラ・パークへの帰還となる。昨季このカードはいずれもホームで勝利しており、1勝1敗。開幕戦で明暗がはっきり分かれた両チームが、第2節でその流れを変えるのか、さらに勢いを加速させるのか注目だ。

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    アストン・ヴィラ｜予想スタメン・出場停止情報

    ■GK
    鈴木

    ■DF
    キャッシュ、リンデロフ、トーレス、マートセン

    ■MF
    カマラ、マッギン、へミングス、バークリー、ガルナチョ

    ■FW
    ブエンディア

    ■監督
    エメリ

    出場停止選手：ゴメス
    出場が不透明な選手
    負傷選手情報：オナナ、ベイリー、マンザンビ、マジョ

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    アーセナル｜予想スタメン・出場停止情報

    ■GK
    ラヤ

    ■DF
    ホワイト、モスケラ、ガブリエウ、カラフィオーリ

    ■MF
    ルイス＝スケリー、ギマランイス、サカ、ウーデゴール、ツォリス

    ■FW
    ハフェルツ

    ■監督
    アルテタ

    出場停止選手：なし
    出場が不透明な選手：なし
    負傷選手情報：サリバ、ティンバー

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    アストン・ヴィラvsアーセナル｜注目選手

    ■アストン・ヴィラ｜鈴木彩艶

    アストン・ヴィラの注目は鈴木だ。今夏パルマから加入した日本代表GKは、高い身体能力を生かしたセービングと安定した足元の技術が持ち味。パルマでは2季にわたって正守護神を務め、セリエAで経験を積んだ。アストン・ヴィラではマルティネスの退団が迫る中、新たな守護神候補として期待されている。

    開幕節のブライトン戦ではベンチ入りしたものの出場機会はなく、ビゾットが先発したが、チームは0-4で大敗。その後マルティネスのチェルシー移籍が進んでいることもあり、アーセナル戦で鈴木に出番が巡ってくる可能性がある。出場すればサカやウーデゴールらを擁する強力な攻撃陣を相手にプレミアリーグで自身の力を示す絶好の機会となる。

    ■アーセナル｜ブカヨ・サカ

    対するアーセナルの注目はサカだ。アカデミー出身で、今やクラブとイングランド代表を牽引するウインガーへと成長した。右サイドからの仕掛けや左足の正確なシュート、味方との連携を武器に攻撃陣の中心として活躍。昨季のプレミアリーグ制覇にも大きく貢献し、連覇を狙う今季も主力の一人として期待されている。

    開幕節のコヴェントリー戦では、チーム2点目を挙げて今季リーグ初ゴールを記録するなど、調子は上々だ。第2節では開幕戦で4失点を喫したアストン・ヴィラ守備陣を相手に右サイドからどれだけ脅威を与えられるか。鈴木が先発することになれば、もっと警戒すべき選手の1人になることは間違いない。

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    アストン・ヴィラvsアーセナル｜放送・配信予定

    鈴木彩艶のデビューが期待されるアストン・ヴィラvsアーセナルは、『U-NEXT』が国内独占ライブ配信の予定だ。

    U-NEXTは、プレミアリーグを開幕から最終節までの全試合をライブ配信するため、各クラブの試合を追いたいファンにとって中心的な視聴手段となる。視聴には、U-NEXTが提供する「サッカーパック」への加入が必要となる。配信内容は全380試合のライブ配信に加え、見逃し配信やハイライトも予定されており、リアルタイムで見られない試合を後からチェックしたい場合にも利用しやすい。

    現時点で、DAZNやABEMA、SPOTV NOWなど、他の主要サービスでの配信予定は発表されていない。そのため、プレミアリーグ2026-27シーズンを日本で視聴したい場合は、U-NEXTの「サッカーパック」が基本的な選択肢となる。

    項目

    内容

    配信サービス

    U-NEXT

    対象プラン

    サッカーパック

    配信試合数

    プレミアリーグ全380試合

    配信内容

    ライブ配信、見逃し配信、ハイライト

    月額料金

    Web申し込み：2,600円(税込み)
    アプリ内申し込み：3,000円(税込み)

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