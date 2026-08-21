アーセナルvsコヴェントリー・シティの予想スタメン・見どころ・注目選手
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アーセナルvsコヴェントリー・シティ｜試合の見どころ
キックオフ：2026年8月22日(土)4:00
放送・配信：U-NEXT独占ライブ配信
2026-27シーズンのプレミアリーグ開幕戦で王者アーセナルと坂元達裕所属の昇格組コヴェントリー・シティが対戦する。
アーセナルは昨季、プレミアリーグを制して22年ぶりのリーグタイトルを獲得。今季もアルテタ体制を継続し、シーズン最初の公式戦コミュニティ・シールドでマンチェスター・シティを3-0で下すなど、早くも高い完成度を示している。新加入ツォリスが2アシストを記録し、ウーデゴールやハヴァーツも得点するなど攻撃陣の状態も良好。王者として迎える本拠地エミレーツでの開幕戦で、昨季からの勢いをそのまま示したいところだ。
対するコヴェントリーは昨季、チャンピオンシップを制し、25年ぶりとなるプレミアリーグ復帰を果たした。ランパード監督の下でリーグ最多の97得点を記録するなど、攻撃力を武器に昇格を勝ち取った。今夏はクラブ史上最高額でガーナ代表MFイレンキを獲得するなど戦力アップに成功。昇格を支えた積極性を失わず、自分たちの強みをぶつけたい。自慢の攻撃陣が昨季最少失点の王者相手にどこまで通用するかにも注目だ。
この試合の見どころは、完成度の高い王者アーセナルに対し、昇格王者コヴェントリーがどこまで攻撃的な姿勢を貫けるかだ。アーセナルはボールを支配して相手陣内へ押し込む展開が予想される一方、コヴェントリーにはセットプレーという明確な武器もある。プレミアリーグ王者とチャンピオンシップ王者が激突する開幕カードで、アーセナルが地力を示すのか、それとも25年ぶりに戻ってきたコヴェントリーがいきなり番狂わせを起こすのか注目したい。
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アーセナル｜予想スタメン・出場停止情報
■GK
ラヤ
■DF
ホワイト、モスケラ、ガブリエウ、カラフィオーリ
■MF
ギマランイス、ライス、ウーデゴール
■FW
サカ、ハフェルツ、ツォリス
■監督
アルテタ
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：なし
負傷選手情報：サリバ、ティンバー
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コヴェントリー・シティ｜予想スタメン・出場停止情報
■GK
ラッシュワース
■DF
ファン・エヴァイク、トーマス、アメンダ、ダシルヴァ
■MF
オンエカ、イレンキ、グライムス
■FW
坂元、シムズ、トーマス＝アサンテ
■監督
ランパード
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：なし
負傷選手情報：ルドニ
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アーセナルvsコヴェントリー・シティ｜注目選手
■アーセナル｜ヴィクトル・ギェケレシュ
アーセナルの注目はギェケレシュだ。2025年夏にスポルティングCPから加入したスウェーデン代表FWは、加入1年目から得点源として存在感を発揮。2季目を迎える今季、アルテタのサッカーにもより深く適応した状態での活躍が期待される。強靭なフィジカルと裏への抜け出し、ゴール前での決定力を兼ね備え、最前線で攻撃の基準となれるストライカーだ。
コヴェントリーとの一戦は、ギェケレシュにとって古巣との対戦でもある。過去に同クラブでインパクトを残して評価を高めた経歴があり、今回は王者アーセナルのエースとしてかつて在籍したクラブと対峙する。コヴェントリーが深く守る展開になれば、ゴール前でのポジショニングや一瞬の抜け出しが重要になるだけに、その決定力が勝敗を左右する可能性は高い。
■コヴェントリー・シティ｜坂元達裕
対するコヴェントリーの注目選手は坂元だ。右サイドを主戦場とする日本人アタッカーで、細かなタッチを生かしたドリブルと左足からのクロスを武器に攻撃へ変化を加える。2023年から同クラブでプレーしており、昨季のチャンピオンシップ優勝にも主力の1人として貢献した。
アーセナル戦では守備に回る時間も増えることが予想されるだけに、ボールを奪った後の坂元の推進力は重要になる。右サイドで前を向き、少ないチャンスからクロスや仕掛けで攻撃を前進させられるか。イタリア代表DFカラフィオーリとのマッチアップが予想される中、プレミアリーグ王者を相手に、自らの持ち味をどこまで発揮できるか。
- U-NEXT
アーセナルvsコヴェントリー・シティ｜放送・配信予定
坂元達裕のプレミアリーグデビューが期待されるアーセナルvsコヴェントリー・シティは、『U-NEXT』が国内独占ライブ配信の予定だ。
U-NEXTは、プレミアリーグを開幕から最終節までの全試合をライブ配信するため、各クラブの試合を追いたいファンにとって中心的な視聴手段となる。視聴には、U-NEXTが提供する「サッカーパック」への加入が必要となる。配信内容は全380試合のライブ配信に加え、見逃し配信やハイライトも予定されており、リアルタイムで見られない試合を後からチェックしたい場合にも利用しやすい。
現時点で、DAZNやABEMA、SPOTV NOWなど、他の主要サービスでの配信予定は発表されていない。そのため、プレミアリーグ2026-27シーズンを日本で視聴したい場合は、U-NEXTの「サッカーパック」が基本的な選択肢となる。
項目 内容 配信サービス U-NEXT 対象プラン サッカーパック 配信試合数 プレミアリーグ全380試合 配信内容 ライブ配信、見逃し配信、ハイライト 月額料金(Web申し込み) 2,600円(税込) 月額料金(アプリ内申し込み) 3,000円(税込)
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