アーセナルvsチェルシーの予想スタメン・見どころ・注目選手
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アーセナルvsチェルシー｜見どころ
キックオフ：2026年9月7日(月)0:30
放送・配信：U-NEXT独占ライブ配信
2026-27シーズンのプレミアリーグ第3戦でロンドンに本拠地を置くアーセナルとチェルシーによる注目の大一番が開催される。
昨季プレミアリーグを制したアーセナルは、今季も開幕から絶好調。前節に難敵アストン・ヴィラを1-0で下し、開幕2連勝を飾った。ここまで無失点と自慢の守備陣の安定感が光り、サカを中心に攻撃陣もここまで4得点と上々の出来だ。連覇を狙う王者として好スタートを切る中、ロンドンのライバルを本拠地に迎える一戦で、攻守の完成度をさらに示したいところだ。
対するチェルシーは、アロンソ新体制で開幕2連勝。フラム、ブライトンとの壮絶な打ち合いを制し、巻き返しに向けて好スタートを切った。守備陣はやや心配な状態ではあるものの、リーグトップタイの7得点と攻撃陣が好調だ。ペドロやパーマーに加え、新戦力ロジャーズも早速存在感を示している。中心選手フェルナンデスの退団直後に迎えるアーセナルとの大一番でどのようなパフォーマンスを見せるか注目だ。
この試合で特に注目したいのは、開幕2試合無失点のアーセナル守備陣と、7得点を挙げているチェルシー攻撃陣の対決だ。アーセナルは昨季に引き続きガブリエウを中心に守備陣が安定感抜群で、一方のチェルシーは爆発的な攻撃力を見せている。アーセナルが試合をコントロールしてチェルシーの速い攻撃を封じるのか、それとも新体制で勢いに乗るチェルシーが王者の守備を崩すのか。ともに開幕3連勝を懸けたロンドンダービーを迎える。
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アーセナル｜予想スタメン・出場停止情報
■GK
ラヤ
■DF
ホワイト、コンサ、ガブリエウ、カラフィオーリ
■MF
ライス、ギマランイス、サカ、ウーデゴール、ツォリス
■FW
ハフェルツ
■監督
アルテタ
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：モスケラ
負傷選手情報：サリバ、ティンバー
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チェルシー｜予想スタメン・出場停止情報
■GK
マルティネス
■DF
ラクロワ、コルウィル、フォファナ
■MF
ジェームズ、ギュスト、ラヴィア、ハト、ロジャーズ、パルマー
■FW
ペドロ
■監督
アロンソ
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：カイセド
負傷選手情報：ヘンダーソン
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アーセナルvsチェルシー｜注目選手
■アーセナル｜ブカヨ・サカ
アーセナルの注目はサカだ。アカデミー出身のイングランド代表FWは、右サイドからの鋭い仕掛けと左足のシュートを武器に、攻撃陣の中心として活躍。昨季はプレミアリーグ制覇に貢献し、連覇を狙う今季もエースとしてチームを牽引している。
開幕節のコヴェントリー戦に続き、前節のアストン・ヴィラ戦でも決勝ゴールを記録し、開幕2試合連続得点と好調を維持。開幕2試合で5失点を喫するなどほころびを見せるチェルシー守備陣を相手に右サイドからどれだけ脅威を与えられるか。3試合連続ゴールを奪い、アーセナルを開幕3連勝へ導けるか注目だ。
■チェルシー｜モーガン・ロジャーズ
対するチェルシーの注目はロジャーズだ。アストン・ヴィラでの活躍が評価されて今夏にクラブ史上最高額で加入したイングランド代表MFは、力強いドリブルと推進力を武器に複数の攻撃的ポジションをこなせるのが特徴。アロンソ体制でも早速パーマーとともに攻撃の中心を担い、開幕2試合で4得点に関与している。
アーセナル相手にここまで良いところのないロジャーズだが、新天地チェルシーで迎える宿敵との大一番で輝きを放てるか。ここまで無失点を続けるアーセナル守備陣を相手に、持ち前の突破力で違いを生み出し、好調なチェルシー攻撃陣の原動力になって敵地での勝利に導きたい。
- U-NEXT
アーセナルvsチェルシー｜放送・配信予定
アーセナルとチェルシーによるロンドンに本拠地を置くビッグクラブ同士の一戦は、『U-NEXT』が国内独占ライブ配信の予定だ。
U-NEXTは、プレミアリーグを開幕から最終節までの全試合をライブ配信するため、各クラブの試合を追いたいファンにとって中心的な視聴手段となる。視聴には、U-NEXTが提供する「サッカーパック」への加入が必要となる。配信内容は全380試合のライブ配信に加え、見逃し配信やハイライトも予定されており、リアルタイムで見られない試合を後からチェックしたい場合にも利用しやすい。
現時点で、DAZNやABEMA、SPOTV NOWなど、他の主要サービスでの配信予定は発表されていない。そのため、プレミアリーグ2026-27シーズンを日本で視聴したい場合は、U-NEXTの「サッカーパック」が基本的な選択肢となる。
項目
内容
配信サービス
対象プラン
サッカーパック
配信試合数
プレミアリーグ全380試合
配信内容
ライブ配信、見逃し配信、ハイライト
月額料金
Web申し込み：2,600円(税込み)
アプリ内申し込み：3,000円(税込み)
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