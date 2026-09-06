アーセナルvsチェルシーの予想スタメン・見どころ・注目選手

キックオフ：2026年9月7日(月)0:30

放送・配信：U-NEXT独占ライブ配信

2026-27シーズンのプレミアリーグ第3戦でロンドンに本拠地を置くアーセナルとチェルシーによる注目の大一番が開催される。

昨季プレミアリーグを制したアーセナルは、今季も開幕から絶好調。前節に難敵アストン・ヴィラを1-0で下し、開幕2連勝を飾った。ここまで無失点と自慢の守備陣の安定感が光り、サカを中心に攻撃陣もここまで4得点と上々の出来だ。連覇を狙う王者として好スタートを切る中、ロンドンのライバルを本拠地に迎える一戦で、攻守の完成度をさらに示したいところだ。

対するチェルシーは、アロンソ新体制で開幕2連勝。フラム、ブライトンとの壮絶な打ち合いを制し、巻き返しに向けて好スタートを切った。守備陣はやや心配な状態ではあるものの、リーグトップタイの7得点と攻撃陣が好調だ。ペドロやパーマーに加え、新戦力ロジャーズも早速存在感を示している。中心選手フェルナンデスの退団直後に迎えるアーセナルとの大一番でどのようなパフォーマンスを見せるか注目だ。

この試合で特に注目したいのは、開幕2試合無失点のアーセナル守備陣と、7得点を挙げているチェルシー攻撃陣の対決だ。アーセナルは昨季に引き続きガブリエウを中心に守備陣が安定感抜群で、一方のチェルシーは爆発的な攻撃力を見せている。アーセナルが試合をコントロールしてチェルシーの速い攻撃を封じるのか、それとも新体制で勢いに乗るチェルシーが王者の守備を崩すのか。ともに開幕3連勝を懸けたロンドンダービーを迎える。



