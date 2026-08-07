【PSG 2026-27】最新スタメン・フォーメーション・新加入選手・監督解説

監督：ルイス・エンリケ

PSGを率いるのは、スペインサッカー界を代表する指揮官の一人であるルイス・エンリケ監督だ。現役時代はバルセロナとレアル・マドリードというスペインの二大クラブでプレーし、豊富な運動量と高い戦術理解力を武器に、中盤や前線など複数のポジションで活躍。スペイン代表でも主力としてプレーし、2008年に現役を引退した。

引退後は指導者へ転身し、バルセロナBを経てローマやセルタを指揮。2014年にバルセロナの監督へ就任すると、メッシ、スアレス、ネイマールを擁する強力なチームを率い、1年目にリーグ、国王杯、チャンピオンズリーグの3冠を達成した。その後はスペイン代表監督を経て、2023年からPSGの指揮官に就任。2024-25シーズンにはクラブ史上初となるチャンピオンズリーグ制覇へ導き、昨季にはチャンピオンズリーグ創設以降2クラブ目となる大会連覇を成し遂げた。

指揮官エンリケのサッカーは、基本フォーメーションは4-3-3だが、攻撃時には3バックを形成したりと、選手が流動的にポジションを入れ替えるスタイルが特徴。バルセロナ出身ということもあり、ポゼッションを重視したプレースタイルを重視する。指揮官就任4年目となる今季、チームに大きな変化はなく、さらに成熟度の高いサッカーを披露することが期待される。