【PSG 2026-27】最新スタメン・フォーメーション・新加入選手・監督解説

昨季UEFAチャンピオンズリーグ連覇を成し遂げたパリ・サンジェルマン（PSG）。昨年のバロンドール受賞のウスマヌ・デンベレをはじめ、クヴィチャ・クヴァラツヘリアやヴィティーニャなど世界的なスター選手を擁し、リーグ・アン優勝、さらにはチャンピオンズリーグ3連覇を目指したシーズンの開幕を迎える。
本記事では、PSGの最新スタメンや新加入選手、監督などについて解説する。
昨季UEFAチャンピオンズリーグ連覇を成し遂げたパリ・サンジェルマン（PSG）。昨年のバロンドール受賞のウスマヌ・デンベレをはじめ、クヴィチャ・クヴァラツヘリアやヴィティーニャなど世界的なスター選手を擁し、リーグ・アン優勝、さらにはチャンピオンズリーグ3連覇を目指したシーズンの開幕を迎える。
本記事では、PSGの最新スタメンや新加入選手、監督などについて解説する。
■GK
サフォノフ
■DF
ハキミ、マルキーニョス、パチョ、メンデス
■MF
ヴィティーニャ、ルイス、ネヴィス
■FW
ドゥエ、デンベレ、クヴァラツヘリア
※2026年5月30日開催UEFAチャンピオンズリーグ決勝アーセナル戦のスタメン
PSGは昨季、指揮官エンリケののもとで4-3-3のフォーメーションを基本とし、選手がポジションを流動的に入れ替える戦術で世界屈指の強さを発揮してきた。ビルドアップ時には右サイドバックのハキミが高い位置を取り、3バックを形成。両サイドの選手や中盤、前線が状況に応じてポジションを交換し、攻撃時にはシステムを変化させる。
高い技術力、戦術理解力、運動量を兼ね備えた選手たちが、状況に応じて役割を交換することで、PSGは流動性と組織的な安定性を両立。この柔軟なシステムに、選手層の厚さと積極的なローテーションも加わり、近年屈指の完成度を誇るチームだ。
アレッサンドロ・ロンゴーニ（← ミラン）
※2026年8月3日現在
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PSGを率いるのは、スペインサッカー界を代表する指揮官の一人であるルイス・エンリケ監督だ。現役時代はバルセロナとレアル・マドリードというスペインの二大クラブでプレーし、豊富な運動量と高い戦術理解力を武器に、中盤や前線など複数のポジションで活躍。スペイン代表でも主力としてプレーし、2008年に現役を引退した。
引退後は指導者へ転身し、バルセロナBを経てローマやセルタを指揮。2014年にバルセロナの監督へ就任すると、メッシ、スアレス、ネイマールを擁する強力なチームを率い、1年目にリーグ、国王杯、チャンピオンズリーグの3冠を達成した。その後はスペイン代表監督を経て、2023年からPSGの指揮官に就任。2024-25シーズンにはクラブ史上初となるチャンピオンズリーグ制覇へ導き、昨季にはチャンピオンズリーグ創設以降2クラブ目となる大会連覇を成し遂げた。
指揮官エンリケのサッカーは、基本フォーメーションは4-3-3だが、攻撃時には3バックを形成したりと、選手が流動的にポジションを入れ替えるスタイルが特徴。バルセロナ出身ということもあり、ポゼッションを重視したプレースタイルを重視する。指揮官就任4年目となる今季、チームに大きな変化はなく、さらに成熟度の高いサッカーを披露することが期待される。
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