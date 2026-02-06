元りゔぁのMFダニー・マーフィーは一貫して、ヴィルツがプレミアリーグ最初の16試合でゴールもアシストも0という記録は誤解を招くものだと主張していた。

「もちろん、彼が私たちの期待していたほど良いスタートを切れていないことは受け入れなければならないが、彼は多くのチャンスを作ってきたのに、それが決め切られていないせいで少し不運だったと思う。そうしたうちのいくつかが入れば、突然、見方も少し変わってくる」

そして、まさにそのとおりの展開になった。というのも、ヴィルツは12月20日のトッテナム戦（2-1）で、アレクサンデル・イサクが彼のスルーパスの一本を決めて以来、実質的に振り返る必要がないほど調子を上げているのだ。実際、その翌週末には、ウルブス戦でリヴァプールでの初ゴールを挙げ、これは彼の自信にとって大きな後押しとなった。

「彼にとっては、かなりホッとしたことだと確信している」とスロットは試合後に語った。

「ゴールを決めたときの彼の反応を見れば分かったし、チームメイトも同じで、本当に彼のことを喜んでいた。サッカーでは、おそらく当然かもしれないが、私たちは主に結果で評価され、個人も主にゴールとアシストで評価される。そして試合中に他にやるべきことがあるのを、ときどき忘れてしまう。彼は私たちのために複数の良い試合をしてきたと思うし、彼が私たちのためにプレーする試合ごとに良くなっているとも思う」

「彼はどんどんフィットしてきていて、初ゴールにもどんどん近づいていた。だから今日彼が得点したのは驚きではない。彼自身が、1ゴールでは十分ではないことを真っ先に理解するだろう。だが、彼はこの先も進み続け、もっと多くのゴールを決めるだろう」

案の定、スロットの言うとおりだった。