昨季3位フィニッシュを果たして近年の低迷からついに抜け出したマンチェスター・ユナイテッド。クラブOBマイケル・キャリック指揮するチームは今季開幕を前に着実に戦力アップに成功しており、2013年を最後に10年以上にわたって逃し続けているプレミアリーグタイトルにどこまで近づけるかが大きなポイントとなる。
本記事では、マンチェスター・ユナイテッドの最新スタメンや新加入選手、監督などについて解説する。
昨季3位フィニッシュを果たして近年の低迷からついに抜け出したマンチェスター・ユナイテッド。クラブOBマイケル・キャリック指揮するチームは今季開幕を前に着実に戦力アップに成功しており、2013年を最後に10年以上にわたって逃し続けているプレミアリーグタイトルにどこまで近づけるかが大きなポイントとなる。
本記事では、マンチェスター・ユナイテッドの最新スタメンや新加入選手、監督などについて解説する。
■GK
ラマース
■DF
ダロット、マグワイア、マルティネス、ショー
■MF
ティーレマンス、サントス、ムベウモ、フェルナンデス、クーニャ
■FW
シェシュコ
※移籍情報を基に予想したスターティングラインナップ
マンチェスター・ユナイテッドは、キャリックの下で4-2-3-1を基本フォーメーションとしている。昨季途中まで指揮したアモリムの3-4-2-1から4バックへ変更し、中盤には2人のセントラルMFを配置。フェルナンデスをトップ下として置き、両サイドとセンターフォワードを含めた4人で攻撃を組み立てる形がベースとなっている。特にフェルナンデスをゴールに近い位置へ戻したことで、前線との距離が縮まり、攻撃の創造性を引き出せるようになった。
攻撃ではブルーノを中心に、ムベウモやクーニャら機動力のあるアタッカーとシェシュコを組み合わせ、ポゼッションだけにこだわらず、スペースがあれば素早く縦へボールを運ぶ。キャリック就任後はアモリム時代より選手の役割をシンプルにしながら、4バックによる守備の安定と前線の個性を活かす形へ移行。2026-27シーズンもこの4-2-3-1を基盤に、フェルナンデスを攻撃の中心に据えながら相手や試合展開に応じて中盤や前線の配置を変化させる柔軟なスタイルを取ることになりそうだ。
※2026年8月11日現在
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マンチェスター・ユナイテッドを率いるのは、クラブの黄金期を選手として知るキャリックだ。現役時代はウェストハムやトッテナムなどを経て、2006年にマンチェスター・ユナイテッドへ加入。中盤の底から正確なパスで試合を組み立てる司令塔として長く主力を務め、数々のタイトル獲得に貢献した。
2018年の現役引退後はそのままクラブのコーチングスタッフに入り、モウリーニョやスールシャールの下で経験を積んだ。2021年にはスールシャール退任後に暫定的に3試合を指揮した。その後、ミドルズブラを経て、2026年1月にアモリムの後任として古巣の指揮官に就任した。当初は2025-26シーズン終了までの契約だったが、就任後にチームを立て直した手腕が評価され、同年5月に正式な続投が決定。2026-27シーズンはプレシーズンから自身のチーム作りに取り組む初めてのシーズンとなる。
キャリックのサッカーは4-2-3-1を基本とし、ボールを保持することだけに固執せず、縦に速いパスやサイドからの攻撃を積極的に使うのが特徴。守備時には4-4-2のブロックを形成する一方、攻撃時にはサイドバックの位置を変えて3バック化するなど、相手に応じた配置変更も見せる。フェルナンデスをトップ下へ戻し、攻撃の自由を与えたことは大きな変化となった。クラブの黄金期を選手として知るキャリックが、就任2年目となる今季、チームをさらに前進させられるか注目だ。
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|項目
|内容
|配信サービス
|U-NEXT
|対象プラン
|サッカーパック
|配信試合数
|プレミアリーグ全380試合
|配信内容
|ライブ配信、見逃し配信、ハイライト
|月額料金(Web申し込み)
|2,600円(税込)
|月額料金(アプリ内申し込み)
|3,000円(税込)
U-NEXT
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※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。