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Yuta Tokuma

【マンチェスター・ユナイテッド 2026-27】最新スタメン・フォーメーション・新加入選手・監督解説

マンチェスター・ユナイテッド
プレミアリーグ
チャンピオンズ リーグ

【マンチェスター・ユナイテッド2026-27】復権に向けて着実な歩みを見せるマンチェスター・ユナイテッドの最新スタメン、フォーメーション、移籍情報などを紹介する。

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昨季3位フィニッシュを果たして近年の低迷からついに抜け出したマンチェスター・ユナイテッド。クラブOBマイケル・キャリック指揮するチームは今季開幕を前に着実に戦力アップに成功しており、2013年を最後に10年以上にわたって逃し続けているプレミアリーグタイトルにどこまで近づけるかが大きなポイントとなる。

本記事では、マンチェスター・ユナイテッドの最新スタメンや新加入選手、監督などについて解説する。

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    マンチェスター・ユナイテッド｜最新スタメン

    ■GK
    ラマース

    ■DF
    ダロット、マグワイア、マルティネス、ショー

    ■MF
    ティーレマンス、サントス、ムベウモ、フェルナンデス、クーニャ

    ■FW
    シェシュコ

    ※移籍情報を基に予想したスターティングラインナップ

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    マンチェスター・ユナイテッド｜フォーメーション

    マンチェスター・ユナイテッドは、キャリックの下で4-2-3-1を基本フォーメーションとしている。昨季途中まで指揮したアモリムの3-4-2-1から4バックへ変更し、中盤には2人のセントラルMFを配置。フェルナンデスをトップ下として置き、両サイドとセンターフォワードを含めた4人で攻撃を組み立てる形がベースとなっている。特にフェルナンデスをゴールに近い位置へ戻したことで、前線との距離が縮まり、攻撃の創造性を引き出せるようになった。

    攻撃ではブルーノを中心に、ムベウモやクーニャら機動力のあるアタッカーとシェシュコを組み合わせ、ポゼッションだけにこだわらず、スペースがあれば素早く縦へボールを運ぶ。キャリック就任後はアモリム時代より選手の役割をシンプルにしながら、4バックによる守備の安定と前線の個性を活かす形へ移行。2026-27シーズンもこの4-2-3-1を基盤に、フェルナンデスを攻撃の中心に据えながら相手や試合展開に応じて中盤や前線の配置を変化させる柔軟なスタイルを取ることになりそうだ。

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    マンチェスター・ユナイテッド｜移籍情報

    ■新加入

    • アンドレイ・サントス（← チェルシー）
    • ユーリ・ティーレマンス（← アストン・ヴィラ）
    • カール・ダーロウ（← リーズ・ユナイテッド）

    ■退団

    • ラスムス・ホイルンド（→ ナポリ）
    • ラデク・ビテック（→ ミドルズブラ）
    • カゼミーロ（→ インテル・マイアミ）
    • ジェイドン・サンチョ（→ 未定）
    • タイレル・マラシア（→ 未定）
    • アルタイ・バユンドゥル（→ セルタ※ローン移籍）

    ※2026年8月11日現在

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    マンチェスター・ユナイテッド｜監督解説

    監督：マイケル・キャリック

    マンチェスター・ユナイテッドを率いるのは、クラブの黄金期を選手として知るキャリックだ。現役時代はウェストハムやトッテナムなどを経て、2006年にマンチェスター・ユナイテッドへ加入。中盤の底から正確なパスで試合を組み立てる司令塔として長く主力を務め、数々のタイトル獲得に貢献した。

    2018年の現役引退後はそのままクラブのコーチングスタッフに入り、モウリーニョやスールシャールの下で経験を積んだ。2021年にはスールシャール退任後に暫定的に3試合を指揮した。その後、ミドルズブラを経て、2026年1月にアモリムの後任として古巣の指揮官に就任した。当初は2025-26シーズン終了までの契約だったが、就任後にチームを立て直した手腕が評価され、同年5月に正式な続投が決定。2026-27シーズンはプレシーズンから自身のチーム作りに取り組む初めてのシーズンとなる。

    キャリックのサッカーは4-2-3-1を基本とし、ボールを保持することだけに固執せず、縦に速いパスやサイドからの攻撃を積極的に使うのが特徴。守備時には4-4-2のブロックを形成する一方、攻撃時にはサイドバックの位置を変えて3バック化するなど、相手に応じた配置変更も見せる。フェルナンデスをトップ下へ戻し、攻撃の自由を与えたことは大きな変化となった。クラブの黄金期を選手として知るキャリックが、就任2年目となる今季、チームをさらに前進させられるか注目だ。

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    マンチェスター・ユナイテッド｜放送・配信予定

    マンチェスター・ユナイテッド戦をはじめとしたプレミアリーグ2026-27シーズンは、日本国内では『U-NEXT』が全380試合を独占ライブ配信する予定だ。リーグ開幕から最終節まで、全試合をライブ配信で視聴できるため、各クラブの試合を追いたいファンにとって中心的な視聴手段となる。

    視聴には、U-NEXTが提供する「サッカーパック」への加入が必要となる。配信内容は全380試合のライブ配信に加え、見逃し配信やハイライトも予定されており、リアルタイムで見られない試合を後からチェックしたい場合にも利用しやすい。

    現時点で、DAZNやABEMA、SPOTV NOWなど、他の主要サービスでの配信予定は発表されていない。そのため、プレミアリーグ2026-27シーズンを日本で視聴したい場合は、U-NEXTの「サッカーパック」が基本的な選択肢となる。

    項目内容
    配信サービスU-NEXT
    対象プランサッカーパック
    配信試合数プレミアリーグ全380試合
    配信内容ライブ配信、見逃し配信、ハイライト
    月額料金(Web申し込み)2,600円(税込)
    月額料金(アプリ内申し込み)3,000円(税込)

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    ※決済方法がGooglePlay、Amazonアカウント課金の場合、U-NEXTサッカーパックの月額料金は税込3,000円。

    ※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。