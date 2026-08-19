監督：マイケル・キャリック

マンチェスター・ユナイテッドを率いるのは、クラブの黄金期を選手として知るキャリックだ。現役時代はウェストハムやトッテナムなどを経て、2006年にマンチェスター・ユナイテッドへ加入。中盤の底から正確なパスで試合を組み立てる司令塔として長く主力を務め、数々のタイトル獲得に貢献した。

2018年の現役引退後はそのままクラブのコーチングスタッフに入り、モウリーニョやスールシャールの下で経験を積んだ。2021年にはスールシャール退任後に暫定的に3試合を指揮した。その後、ミドルズブラを経て、2026年1月にアモリムの後任として古巣の指揮官に就任した。当初は2025-26シーズン終了までの契約だったが、就任後にチームを立て直した手腕が評価され、同年5月に正式な続投が決定。2026-27シーズンはプレシーズンから自身のチーム作りに取り組む初めてのシーズンとなる。

キャリックのサッカーは4-2-3-1を基本とし、ボールを保持することだけに固執せず、縦に速いパスやサイドからの攻撃を積極的に使うのが特徴。守備時には4-4-2のブロックを形成する一方、攻撃時にはサイドバックの位置を変えて3バック化するなど、相手に応じた配置変更も見せる。フェルナンデスをトップ下へ戻し、攻撃の自由を与えたことは大きな変化となった。クラブの黄金期を選手として知るキャリックが、就任2年目となる今季、チームをさらに前進させられるか注目だ。