監督：エンツォ・マレスカ

マンチェスター・シティを率いるのは、グアルディオラの後継者としてクラブに戻ってきたマレスカだ。現役時代は中盤の選手としてユヴェントスやセビージャなどでプレーし、2017年にエラス・ヴェローナで現役を引退した。選手時代にはリッピやアンチェロッティ、ペジェグリーニら名将の指導も受けた。

引退後は指導者に転身し、2020年にマンチェスター・シティの育成チームを率いてプレミアリーグ2を制覇。その後パルマを経て、2022-23シーズンにはグアルディオラのアシスタントとしてシティに復帰し、クラブ史上初の3冠達成を支えた。その後、2023年にはレスターでチャンピオンシップ優勝を成し遂げ、翌年から率いたチェルシーではUEFAカンファレンスリーグとFIFAクラブワールドカップを制した。そして、6月にグアルディオラの後任としてマンチェスター・シティの指揮官に就任した。

マレスカのサッカーはボール保持とポジショナルプレーを重視し、後方から数的優位を作りながら相手を動かし、空いたスペースを攻略していくスタイルが特徴。基本形は4-2-3-1ながら、攻撃時にはサイドバックの一人を中盤へ移動させて3-2-5へ変化するなど、柔軟かつ流動的なポジショニングで主導権を握る。10年間にわたるペップ政権が終わった今季、その哲学をよく知るマレスカがチームの強みを継承しながら、どのような新たな色を加えるのか注目だ。