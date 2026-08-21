10年間で6度のプレミアリーグ優勝に導いたペップ・グアルディオラが今夏に退任したマンチェスター・シティ。元コーチのエンツォ・マレスカを招聘して新シーズンを迎えることになる。指揮官交代はあったものの、アーリング・ハーランドなど、世界屈指のタレントを擁するなど戦力は充実しており、3年ぶりのプレミアリーグタイトルに挑戦する1年となる。
本記事では、マンチェスター・シティの最新スタメンや新加入選手、監督などについて解説する。
10年間で6度のプレミアリーグ優勝に導いたペップ・グアルディオラが今夏に退任したマンチェスター・シティ。元コーチのエンツォ・マレスカを招聘して新シーズンを迎えることになる。指揮官交代はあったものの、アーリング・ハーランドなど、世界屈指のタレントを擁するなど戦力は充実しており、3年ぶりのプレミアリーグタイトルに挑戦する1年となる。
本記事では、マンチェスター・シティの最新スタメンや新加入選手、監督などについて解説する。
■GK
ドンナルンマ
■DF
ヌネス、ディアス、グエーイ、オライリー
■MF
アンダーソン、ロドリ、セメンヨ、チェルキ、ドク
■FW
ハーランド
※移籍情報を基に予想したスターティングラインナップ
マンチェスター・シティは今季、10年間チームを率いたグアルディオラが退任し、マレスカが新指揮官に就任。基本フォーメーションは4-2-3-1が有力で、ボール保持時にはサイドバックの一人が中盤へ移動し、後方を3枚にして3-2-5へ変化する形が基本となる。GKを含めた後方からのビルドアップを重視し、中盤で数的優位を作りながら相手を引き出し、空いたスペースへボールを運んでいくシステムを採用することが有力だ。
グアルディオラの下でアシスタントコーチを務めた経験もあるマレスカだけに、ポゼッションやポジショナルプレーを重視する基本思想は大きく変わらない。一方で、両ウイングに幅を取らせ、中央に選手を集めて数的優位を作るなど、自身がレスターやチェルシーで構築してきたスタイルをシティでも落とし込むことが予想される。ペップ時代の土台を活かしながら、マレスカがどこまで自身の色を加えられるかが、新生シティ最大の注目点となる。
※2026年8月11日現在
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マンチェスター・シティを率いるのは、グアルディオラの後継者としてクラブに戻ってきたマレスカだ。現役時代は中盤の選手としてユヴェントスやセビージャなどでプレーし、2017年にエラス・ヴェローナで現役を引退した。選手時代にはリッピやアンチェロッティ、ペジェグリーニら名将の指導も受けた。
引退後は指導者に転身し、2020年にマンチェスター・シティの育成チームを率いてプレミアリーグ2を制覇。その後パルマを経て、2022-23シーズンにはグアルディオラのアシスタントとしてシティに復帰し、クラブ史上初の3冠達成を支えた。その後、2023年にはレスターでチャンピオンシップ優勝を成し遂げ、翌年から率いたチェルシーではUEFAカンファレンスリーグとFIFAクラブワールドカップを制した。そして、6月にグアルディオラの後任としてマンチェスター・シティの指揮官に就任した。
マレスカのサッカーはボール保持とポジショナルプレーを重視し、後方から数的優位を作りながら相手を動かし、空いたスペースを攻略していくスタイルが特徴。基本形は4-2-3-1ながら、攻撃時にはサイドバックの一人を中盤へ移動させて3-2-5へ変化するなど、柔軟かつ流動的なポジショニングで主導権を握る。10年間にわたるペップ政権が終わった今季、その哲学をよく知るマレスカがチームの強みを継承しながら、どのような新たな色を加えるのか注目だ。
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|項目
|内容
|配信サービス
|U-NEXT
|対象プラン
|サッカーパック
|配信試合数
|プレミアリーグ全380試合
|配信内容
|ライブ配信、見逃し配信、ハイライト
|月額料金(Web申し込み)
|2,600円(税込)
|月額料金(アプリ内申し込み)
|3,000円(税込)
U-NEXT
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※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。