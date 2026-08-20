【リヴァプール 2026-27】最新スタメン・フォーメーション・新加入選手・監督解説

監督：アンドニ・イラオラ

今季からリヴァプールを率いるのは、スペイン人指揮官のイラオラだ。現役時代は右サイドバックとしてアスレティック・ビルバオで長く活躍し、キャプテンも務めた。スペイン代表でもプレーし、キャリア晩期にはアメリカでもプレーして2016-17シーズンを最後に現役を引退した。

その後、イラオラは指導者へ転身し、ラージョ・バジェカーノなどを指揮し、評価を高めた後、2023年にボーンマスの監督に就任。すると、明確なスタイルを植え付けながら3シーズン連続で成績を向上させ、昨季にはクラブをプレミアリーグ6位、クラブ史上初の欧州カップ戦出場権獲得へ導いた。その手腕が評価され、2026年6月にスロットの後任としてリヴァプールの指揮官に就任した。

イラオラのサッカーは4-2-3-1を基本とし、高い位置からの激しいプレッシングと縦に速い攻撃を重視するのが特徴だ。守備ではプレッシングを仕掛け、相手陣内でボールを奪えば短い手数でゴールへ迫る。一方でリスクも大きく、最終ラインの選手まで高い位置へ押し上げて相手に圧力をかける大胆さも持ち味。ボーンマスで確立したこの攻撃的なスタイルをより質の高い選手を擁するリヴァプールでどこまで発展させられるか。就任1年目となる今季、スロット時代からどのような変化を見せるのか注目だ。