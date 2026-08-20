【リヴァプール 2026-27】最新スタメン・フォーメーション・新加入選手・監督解説

2024-25シーズンに圧倒的な強さを見せてプレミアリーグを制したリヴァプール。しかし、昨季は大苦戦を強いられ、シーズン終了後に指揮官交代に踏み切り、アンドニ・イラオラにチームを託した。今夏には大きな変化があり、絶対エースのサラーも退団したチームは、移籍市場で積極的な動きを見せており、覇権奪還に向けて準備を進めている。
本記事では、リヴァプールの最新スタメンや新加入選手、監督などについて解説する。
2024-25シーズンに圧倒的な強さを見せてプレミアリーグを制したリヴァプール。しかし、昨季は大苦戦を強いられ、シーズン終了後に指揮官交代に踏み切り、アンドニ・イラオラにチームを託した。今夏には大きな変化があり、絶対エースのサラーも退団したチームは、移籍市場で積極的な動きを見せており、覇権奪還に向けて準備を進めている。
本記事では、リヴァプールの最新スタメンや新加入選手、監督などについて解説する。
■GK
アリソン
■DF
フリンポン、ジャケ、ファン・ダイク、ケルケズ
■MF
マック・アリスター、グラフェンベルフ、ソボスライ、ヴィルツ、ガクポ
■FW
イサク
※移籍情報を基に予想したスターティングラインナップ
リヴァプールは今季、イラオラの下で4-2-3-1を基本フォーメーションとしている。前任のスロット体制でも用いられていたシステムだが、イラオラはより縦への速さと強度を重視。ボールを保持して相手を動かすだけでなく、前方へのパスを積極的に狙い、攻守の切り替えから素早くゴールへ迫るスタイルだ。両サイドバックも高い位置まで攻撃参加することが求められ、特にボーンマス時代からイラオラのサッカーを知るケルケズは、その重要な役割を担う。
最大の特徴は、前線から仕掛けるアグレッシブなプレッシングだ。相手のビルドアップに対して高い位置から圧力をかけ、ボールを奪えば短い手数でフィニッシュまで持ち込むことを狙う。攻撃ではヴィルツをトップ下や中盤で活かしながら、イサクら前線の選手へ素早くボールを届ける形もポイントになる。スロット体制のポゼッションと安定感を土台にしつつ、よりハイテンポで攻撃的なスタイルへ変化することが予想される。
※2026年8月11日現在
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今季からリヴァプールを率いるのは、スペイン人指揮官のイラオラだ。現役時代は右サイドバックとしてアスレティック・ビルバオで長く活躍し、キャプテンも務めた。スペイン代表でもプレーし、キャリア晩期にはアメリカでもプレーして2016-17シーズンを最後に現役を引退した。
その後、イラオラは指導者へ転身し、ラージョ・バジェカーノなどを指揮し、評価を高めた後、2023年にボーンマスの監督に就任。すると、明確なスタイルを植え付けながら3シーズン連続で成績を向上させ、昨季にはクラブをプレミアリーグ6位、クラブ史上初の欧州カップ戦出場権獲得へ導いた。その手腕が評価され、2026年6月にスロットの後任としてリヴァプールの指揮官に就任した。
イラオラのサッカーは4-2-3-1を基本とし、高い位置からの激しいプレッシングと縦に速い攻撃を重視するのが特徴だ。守備ではプレッシングを仕掛け、相手陣内でボールを奪えば短い手数でゴールへ迫る。一方でリスクも大きく、最終ラインの選手まで高い位置へ押し上げて相手に圧力をかける大胆さも持ち味。ボーンマスで確立したこの攻撃的なスタイルをより質の高い選手を擁するリヴァプールでどこまで発展させられるか。就任1年目となる今季、スロット時代からどのような変化を見せるのか注目だ。
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|項目
|内容
|配信サービス
|U-NEXT
|対象プラン
|サッカーパック
|配信試合数
|プレミアリーグ全380試合
|配信内容
|ライブ配信、見逃し配信、ハイライト
|月額料金(Web申し込み)
|2,600円(税込)
|月額料金(アプリ内申し込み)
|3,000円(税込)
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※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。